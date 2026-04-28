Infantino se crede Trump Reacția autorităților din Canada, după ce FIFA a cerut securitate ca pentru președintele SUA cu ocazia congresului anual
Infantino se crede Trump Reacția autorităților din Canada, după ce FIFA a cerut securitate ca pentru președintele SUA cu ocazia congresului anual

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 17:05
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 17:05
  • Cererea lui Gianni Infantino (56 de ani) de a beneficia de o escortă motorizată de nivel înalt pe durata Congresului anual FIFA a fost respinsă de poliția din Vancouver.

FIFA ar fi cerut pentru președintele său o escortă de nivel patru, similară cu cea oferită președintelui Statelor Unite și apropiată de protocolul folosit pentru Papă, peste nivelul acordat premierului Canadei.

„Cred că se spală bani” Mai mulți părinți ai căror copii au activat la Școala de fotbal Rapid spun că li s-au cerut bani cash, fără a primi chitanțe
„Cred că se spală bani” Mai mulți părinți ai căror copii au activat la Școala de fotbal Rapid spun că li s-au cerut bani cash, fără a primi chitanțe

Vancouver a respins cererea FIFA pentru escorta specială a lui Infantino

Un astfel de protocol ar fi permis convoiului să treacă prin intersecții cu semafor roșu și ar fi presupus blocarea temporară a traficului pe anumite trasee din oraș.

Solicitarea a fost refuzată de autoritățile locale, pe fondul costurilor și al impactului pe care o astfel de măsură l-ar fi avut asupra traficului din Vancouver, conform independent.co.uk.

Primăria din Vancouver a transmis că orice măsură de transport va fi una proporțională cu evenimentul și cu standardele orașului pentru evenimente internaționale.

Orice aranjamente de transport care vor fi făcute vor fi adecvate, măsurate și în concordanță cu modul în care Vancouver găzduiește în siguranță evenimente internaționale majore. Primăria din Vancouver, în comunicatul emis

Nu este prima dată când FIFA solicită un astfel de tratament pentru Infantino. În 2023, la Campionatul Mondial feminin din Noua Zeelandă, forul mondial a cerut o escortă motorizată pentru președintele său, însă poliția locală a respins cererea după evaluarea procedurilor standard.

Congresul FIFA vine și pe fondul unor discuții sensibile înaintea Mondialului. Printre temele aflate în atenție se numără costurile ridicate ale competiției, logistica turneului desfășurat în trei țări, accesul delegațiilor și situația politică legată de participarea Iranului.

48 de echipe
vor participa la turneul final, care va fi cel mai amplu din istoria competiției

Congresul anual FIFA începe joi la Vancouver și are loc cu mai puțin de două luni înaintea startului Campionatului Mondial din 2026, competiție găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

FCSB insistă Anunțul făcut de Gigi Becali, după ce i-a propus lui Charalambous să se întoarcă la echipă: „Trebuie să vină”
FCSB insistă Anunțul făcut de Gigi Becali, după ce i-a propus lui Charalambous să se întoarcă la echipă: „Trebuie să vină”
CSM București face rivalii să tremure Antrenorul lui Gyor, înainte de Final Four-ul Ligii Campionilor: „Demonstrație de forță! Cea mai puternică echipă”
CSM București face rivalii să tremure Antrenorul lui Gyor, înainte de Final Four-ul Ligii Campionilor: „Demonstrație de forță! Cea mai puternică echipă”

INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Cum îl convinge Becali pe Elias Basarab Panduru, despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România: „Șantierul este în plină activitate”
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
Vești bune pentru Steaua  Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
„Mi-am revăzut băieții” VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine”
„Mi-am revăzut băieții”  VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine” 
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
