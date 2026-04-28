Infantino se crede Trump Reacția autorităților din Canada, după ce FIFA a cerut securitate ca pentru președintele SUA cu ocazia congresului anual

Cererea lui Gianni Infantino (56 de ani) de a beneficia de o escortă motorizată de nivel înalt pe durata Congresului anual FIFA a fost respinsă de poliția din Vancouver.

FIFA ar fi cerut pentru președintele său o escortă de nivel patru, similară cu cea oferită președintelui Statelor Unite și apropiată de protocolul folosit pentru Papă, peste nivelul acordat premierului Canadei.

Vancouver a respins cererea FIFA pentru escorta specială a lui Infantino

Un astfel de protocol ar fi permis convoiului să treacă prin intersecții cu semafor roșu și ar fi presupus blocarea temporară a traficului pe anumite trasee din oraș.

Solicitarea a fost refuzată de autoritățile locale, pe fondul costurilor și al impactului pe care o astfel de măsură l-ar fi avut asupra traficului din Vancouver, conform independent.co.uk.

Primăria din Vancouver a transmis că orice măsură de transport va fi una proporțională cu evenimentul și cu standardele orașului pentru evenimente internaționale.

Orice aranjamente de transport care vor fi făcute vor fi adecvate, măsurate și în concordanță cu modul în care Vancouver găzduiește în siguranță evenimente internaționale majore. Primăria din Vancouver, în comunicatul emis

Nu este prima dată când FIFA solicită un astfel de tratament pentru Infantino. În 2023, la Campionatul Mondial feminin din Noua Zeelandă, forul mondial a cerut o escortă motorizată pentru președintele său, însă poliția locală a respins cererea după evaluarea procedurilor standard.

Congresul FIFA vine și pe fondul unor discuții sensibile înaintea Mondialului. Printre temele aflate în atenție se numără costurile ridicate ale competiției, logistica turneului desfășurat în trei țări, accesul delegațiilor și situația politică legată de participarea Iranului.

48 de echipe vor participa la turneul final, care va fi cel mai amplu din istoria competiției

Congresul anual FIFA începe joi la Vancouver și are loc cu mai puțin de două luni înaintea startului Campionatului Mondial din 2026, competiție găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic.

Grupele Mondialului 2026

Grupa A Grupa B Grupa C Grupa D Mexic Canada Brazilia SUA Africa de Sud Bosnia Maroc Paraguay Coreea de Sud Qatar Haiti Australia Cehia Elveția Scoția Turcia Grupa E Grupa F Grupa G Grupa H Germania Olanda Belgia Spania Curacao Japonia Egipt Capul Verde Coasta de Fildeș Suedia Iran Arabia Saudită Ecuador Tunisia Noua Zeelandă Uruguay Grupa I Grupa J Grupa K Grupa L Franța Argentina Portugalia Anglia Senegal Algeria Congo Croația Irak Austria Uzbekistan Ghana Norvegia Iordania Columbia Panama

