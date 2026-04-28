Xavi Simons (23 de ani) nu mai poate juca până la sfârșitul anului la Tottenham și naționala Olandei, după grava leziune suferită la genunchiul drept.

Câte accidentări s-au înregistrat la Tottenham în acest sezon, câte la genunchi și câte rupturi la ligamentul încrucișat anterior.

E coșmar ce se întâmplă la Tottenham în ultimele două sezoane, în ultimul an și jumătate!

O mulțime de accidentări, simultane sau succesive, au lovit crunt echipa londoneză.

Aceasta este una dintre explicațiile prăbușirii lui Spurs:

Locul 17 la sfârșitul sezonului trecut în Premier League, cu Ange Postecoglou pe bancă (au cucerit totuși Europa League în stagiunea precedentă).

cu Ange Postecoglou pe bancă (au cucerit totuși Europa League în stagiunea precedentă). Locul 18 acum (cu Thomas Frank, Igor Tudor și Roberto De Zerbi, actualul antrenor), primul sub linia retrogradării, la două puncte în spatele lui West Ham (17) cu patru etape înainte de finalul campionatului.

37 de leziuni s-au înregistrat pe White Hart Lane numai în 2025-2026. De la începutul lui 2025, au fost 7 accidentări grave la genunchi, patru rupturi la ligamentul încrucișat anterior

Xavi Simons, la fel ca Radu Drăgușin: aceeași leziune, același genunchi

Printre jucătorii accidentați, Radu Drăgușin (24 de ani), care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul drept, pe 30 ianuarie 2025. A revenit pe 28 decembrie, după 11 luni!

Radu Drăgușin, pe 30 ianuarie. Tocmai se accidentase, într-un meci de Europa League, la 3-0 cu Elfsborg. Foto: Imago

Un nume important al alb-albaștrilor are acum o leziune similară, la același genunchi.

Xavi Simons, 23 de ani, transferat vara trecută pentru 65 de milioane de euro de la RB Leipzig, spera să poată ajuta Tottenham în cursa pentru evitarea retrogradării (nu a mai jucat în Championship din 1977-1978) și să reprezinte Țările de Jos la Campionatul Mondial.

Xavi Simons, pe targă, după accidentare. Foto: Imago

Accidentat în timpul meciului cu Wolverhampton (1-0), mijlocașul olandez nu va mai putea evolua până la sfârșitul lui 2026. Adio, final de sezon! Adio, CM cu naționala!

5 goluri și 6 assisturi are Xavi Simons la Tottenham în 41 de meciuri jucate în acest sezon

Xavi Simons: „Am inima frântă”

„Se spune că viața poate fi crudă, iar astăzi se simte exact așa. Sezonul meu s-a încheiat brusc și încerc să procesez ceea ce mi se întâmplă. Sincer, am inima frântă. Nimic din toate astea nu are sens”, a scris Simons pe social media.

„Tot ce am vrut a fost să lupt pentru echipa mea, și această oportunitate mi-a fost luată… odată cu Campionatul Mondial. Șansa de a-mi reprezenta țara în această vară... pur și simplu a dispărut”.

Îmi va lua timp să mă împac cu asta, dar voi continua să fiu cel mai bun coechipier. Nu am nicio îndoială că vom câștiga această luptă împreună. Merg acum pe această cale, ghidat de credința mea, cu putere, cu perseverență, cu încredere, în timp ce număr zilele până când mă voi putea întoarce pe teren. Vă rog să aveți răbdare cu mine. Xavi Simons, mijlocaș Tottenham

