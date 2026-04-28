„Nu încap într-un coș de rufe”😂 Suspendat pentru meciul cu PSG, Kompany a glumit pe seama unui moment cu Jose Mourinho care a intrat în istoria fotbalului
Publicat: 28.04.2026, ora 16:21
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 16:21
  • Vincent Kompany (40 de ani), antrenorul lui Bayern Munchen, a glumit pe seama unui episod celebru cu Jose Mourinho (63 de ani), despre care s-a spus că ar fi intrat pe ascuns în vestiar, deși era suspendat.

Tehnicianul belgian este suspendat pentru duelul de pe Parc des Princes, pentru cumulul de cartonașe galbene, iar locul său va fi luat de secundul Aaron Danks.

Kompany a glumit pe seama episodului celebru cu Mourinho: „Nu încap într-un coș de rufe”

Kompany a fost prezent la conferința de presă dinaintea meciului cu PSG și a transmis că are încredere totală în staff-ul său.

„Danksy are multă experiență, a stat pe margine o perioadă în Anglia. Am încredere 100% în staff și în toți ceilalți.

Nu sunt fericit din cauza asta, dar nu este important. Echipa poate reuși, iar eu voi fi alături de ei la retur. Am încredere totală în echipă și în staff, nu doar să continue, ci și să câștige forță și motivație din această situație”, a spus Kompany, conform espn.com.

  • Partida PSG - Bayern se joacă în această seară, de la ora 22:00, în prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor.
  • Partida va putea fi urmărită în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și va fi transmisă în direct la TV pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Antrenorul lui Bayern a glumit și pe seama celebrului episod cu Jose Mourinho, din 2005.

Atunci, portughezul, suspendat pentru meciul Chelsea - Bayern din sferturile Ligii Campionilor, a intrat în vestiar ascuns într-un coș de rufe. Întrebat dacă ar putea face ceva asemănător, Kompany a răspuns cu umor.

Am 1,92 metri. Nu încap într-un coș de rufe. Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern Munchen

Jose Mourinho, fost antrenor la Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham, AS Roma și Fenerbahce, are 1,74 m.

Presa a aflat de incident în 2007, dar Mourinho a dezvăluit abia în 2019 cum a reușit să păcălească reprezentanții UEFA.

„Merg la vestiar ziua, așa că eram acolo încă de la prânz, iar meciul începea la ora șapte. Voiam doar să fiu în vestiar când sosesc jucătorii”, a declarat, în 2019, portughezul pentru beIN Sports.

„M-am dus acolo și nimeni nu m-a văzut. Problema era cum plec. Așa că Stewart Bannister, responsabilul cu echipamentele, m-a băgat într-un coș de rufe. Capacul era puțin deschis, așa că puteam respira.

Dar când l-a scos din vestiar, băieții de la UEFA erau în zonă și erau disperați să mă găsească, așa că a închis capacul coșului și nu mai puteam respira! Când a redeschis coșul, eram pe moarte! Vorbesc serios! Am suferit de claustrofobie, jur!”, a precizat Mourinho la acel moment.

De ce a fost suspendat Kompany

Suspendarea lui Kompany vine după sfertul spectaculos cu Real Madrid. Antrenorul a primit cartonaș galben după ce a protestat la o fază în care arbitrul a lăsat jocul să continue, iar madrilenii au marcat după un duel dur asupra lui Josip Stanisic.

A fost al treilea avertisment primit de Kompany în actualul sezon de Champions League.

Harry Kane, despre absența lui Kompany: „Este șeful nostru. Ne va lipsi”

Belgianul a criticat regulamentul, în contextul în care noul format al competiției aduce mai multe meciuri.

Este un format extins și este cea mai strictă interpretare de până acum. Uneori poți primi și un cartonaș galben greșit. Și atunci ce se întâmplă?”, a mai spus acesta.

Harry Kane a admis că lipsa lui Kompany de pe bancă va conta în timpul partidei.

„Ne va lipsi pe margine. Este șeful nostru, un antrenor care și-ar dori să fie alături de noi”, a spus atacantul englez, care a marcat 12 goluri în actuala ediție de Liga Campionilor.

Vincent Kompany este un antrenor de cel mai înalt nivel. Bayern este una dintre echipele pe care îmi place cel mai mult să le urmăresc. Este foarte frumos de privit. Este foarte frumos de privit. Îmi plac toți antrenorii, dar mai ales cei ofensivi, iar el este, fără îndoială, unul dintre ei. Luis Enrique, antrenorul lui PSG

Parcursul celor două echipe în Champions League:

  • Bayern a încheiat faza principală pe locul 2, cu 21 de puncte, în timp ce PSG a terminat pe locul 11, cu 14 puncte.
  • În sferturile Champions League, formația pregătită de Luis Enrique a trecut de Liverpool, după două victorii cu 2-0.
  • De partea cealaltă, Bayern a ajuns în semifinale după o dublă spectaculoasă cu Real Madrid, câștigată cu 6-4 la general.
  • Cele două echipe s-au mai întâlnit în acest sezon, în faza principală a competiției, atunci când Bayern s-a impus cu 2-1.

