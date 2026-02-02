Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru Hermannstadt oferă noi detalii despre situația fundașului dorit de FCSB: „N-a vrut jucătorul. O să-l sun pe Becali”
Ce se întâmplă cu Kevin Ciubotaru Hermannstadt oferă noi detalii despre situația fundașului dorit de FCSB: „N-a vrut jucătorul. O să-l sun pe Becali”

Publicat: 02.02.2026, ora 13:55
  • Claudiu Rotar, acționarul celor de la Hermannstadt, a vorbit din nou despre situația lui Kevin Ciubotaru (22 de ani).
  • Dorit de FCSB în această perioadă de transferuri, tânărul fundaș nu a dat curs ofertei până acum, iar oficialul sibienilor vrea să clarifice situația.

Gigi Becali a transmis în decembrie 2025 că a bătut palma cu Hermannstadt în privința transferului, urmând ca în perioada de mercato să vină și decizia jucătorului, care a tot amânat răspunsul final.

Claudiu Rotar: „O să-l sun pe domnul Becali”

Acum, acționarul de la Hermannstadt intenționează să-l întrebe pe Gigi Becali dacă mai există interes pentru transferul lui Ciubotaru.

„Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că nu a vrut jucătorul. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua.

În general, sunt copii tineri, sunt luați de val, de impresari, de oferte. Când văd că nu primesc propuneri, intră în criză. Kevin, când a venit la Sibiu, nu avea impresar. Apoi, când a ajuns și la națională, au apărut și impresarii. Până atunci nu îl cunoștea nimeni, tipic fotbalului românesc.

O să-l sun pe domnul Becali și să-l întreb dacă mai este de actualitate interesul pentru Kevin. Eu mă gândesc prima dată la jucător. Îl vindem sau nu, noi ne bazăm pe el”, a spus finanțatorul celor de la Hermannstadt, potrivit digisport.ro.

Kevin Ciubotaru a bifat 22 de apariții în tricoul lui Hermannstadt în acest sezon de Liga 1, fiind om de bază și în formația lui Dorinel Munteanu, după plecarea lui Marius Măldărășanu.

