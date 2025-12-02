„Gata, ajunge!”  Mesaj ferm pentru Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Asta trebuie să facă” +12 foto
Cosmin Olăroiu FOTO: IMAGO
„Gata, ajunge!” Mesaj ferm pentru Cosmin Olăroiu, după ce a ratat calificarea la CM 2026: „Asta trebuie să facă”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 02.12.2025, ora 09:59
Actualizat: 02.12.2025, ora 10:00
  • Analiștii din Emiratele Arabe Unite au vorbit despre situația lui Cosmin Olăroiu (56 de ani), selecționerul naționalei arabe, înainte de debutul la FIFA Arab Cup.
  • Naționala din Emirate va debuta în competiție miercuri, de la ora 19:00, împotriva Iordaniei.

Selecționata pregătită de Cosmin Olăroiu a ratat dramatic calificarea la Mondial după ce a fost învinsă de Irak cu 2-1 în returul barajului (3-2 la general), după un gol reușit din penalty în minutul 90+17.

Analiștii din Emirate îl susțin pe Olăroiu: „Trebuie să-și ducă mandatul până la capăt”

După ratarea calificării la CM 2026, Cosmin Olăroiu nu a avut timp de pauză, el fiind în plină pregătire pentru turneul final al competiției dedicate lumii arabe, care se va disputa în perioada 1-18 decembrie.

Selecționerul naționalei Emiratelor a primit sprijin din partea analiștilor, aceștia fiind de părere că tehnicianul român trebuie să își ducă mandatul la final, indiferent de ce rezultate va obține la FIFA Arab Cup.

„La FIFA Arab Cup, naționala are câteva obiective importante, printre care atacarea trofeului și evaluarea jucătorilor convocați, în premieră. De asemenea, de aici trebuie să înceapă pregătirea Cupei Asiei din 2027. Cosmin trebuie să-și ducă mandatul până la capăt.

Gata! Ajunge cu schimbarea antrenorilor pe bandă. La echipa națională, am avut opt selecționeri, în ultimii opt ani, începând cu 2017, și această abordare n-a adus nimic bun.

Tocmai de aceea, indiferent de ce va face la FIFA Arab Cup, lui Cosmin trebuie să-i dăm timpul necesar pentru a putea forma o echipă națională competitivă”, scrie publicația Emarat Al-Youm, conform sport.ro.

7 meciuri
a disputat Olăroiu ca selecționer al Emiratelor. A obținut două victorii, cu Siria, 3-1 și cu Oman, scor 2-1

La FIFA Arab Cup, selecționata antrenată de Olăroiu va juca în faza grupelor împotriva selecționatelor din Iordania, Egipt și Kuweit.

Programul Emiratelor Arabe Unite la FIFA Arab Cup:

  • Iordania - Emiratele Arabe Unite - 3 decembrie, ora 19:00
  • Emiratele Arabe Unite - Egipt - 6 decembrie, ora 20:30
  • Emiratele Arabe Unite - Kuweit - 9 decembrie, ora 16:30

Olăroiu a avut 3 ocazii în care putea să se califice la CM 2026

Datorită formatului radical diferit față de cel european, Olăroiu a avut 3 șanse mari să ducă Emiratele Arabe Unite la Mondial.

  • Prima a fost chiar la debut, în turul III al preliminariilor asiatice. Aici existau 3 grupe cu câte 6 formații care se înfruntau tur retur. Primele două clasate din fiecare se calificau la turneul final, locurile 3-4 avansau în turul IV. Olăroiu a sosit însă când mai erau doar două meciuri de jucat, iar echipa sa era la 4 puncte de locul 2, Uzbekistan. A obținut două remize, 0-0 cu Uzbekistan și 1-1 cu Kârgâzstan, însă n-ar fi obținut calificarea nici cu două victorii. Uzbecii ar fi trebuit să se încurce în ultima rundă, dar n-au făcut-o.
  • A doua șansă a fost în turul IV. Alte două grupe cu câte 3 echipe. Câștigătoarele se calificau la Mondial, locurile 2 se înfruntau într-un play-off pentru barajul intercontinental. Deși inițial gazdele ar fi trebuit să fie formațiile cu cele mai multe puncte, EAU și Irak, forul asiatic a trimis mini-turneele către Qatar și Arabia Saudită. Oli a nimerit în grupa Qatarului, alături de Oman. A început cu o victorie, 2-1 cu Oman, și avea nevoie doar de o remiză în fața gazdelor. EAU a clacat, 1-2, și a avansat la play-off.
  • Barajul intercontinental ar fi fost ultima șansă. Pentru a se califica în lupta pentru ultimele două bilete la turneul final, Oli ar fi trebuit să câștige play-off-ul din Asia, unde a înfruntat celălalt loc doi din turul IV, Irak. După 1-1 acasă, EAU a pierdut dramatic în retur, 1-2, după un penalty transformat în minutul 90+17! Visul Mondialului s-a încheiat.

FOTO. Imagini de la Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1

Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17
Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17

Galerie foto (12 imagini)

Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17 Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17 Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17 Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17 Irak - Emiratele Arabe Unite 2-1. Penalty-ul transformat în 90+17
+12 Foto
labels.photo-gallery

