Încă o jucătoare renunță la azil Căpitanul naționalei feminine a Iranului pleacă din Australia din cauza amenințărilor la adresa familiei +6 foto
Zahra Ghanbari. Foto: Imago
Campionate

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 15:23
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 15:33
  • Zahra Ghanbari (34 de ani), căpitanul echipei naționale feminine de fotbal a Iranului, și-a retras cererea de azil în Australia.
  • Decizia vine pe fondul temerilor tot mai mari pentru siguranța membrilor familiei sale.

Ghanbari este a cincea jucătoare care a ales să renunțe la solicitarea de azil.

Conform agenției de presă IRNA, ea va reveni în Iran prin Malaezia. Aceasta se alătură astfel jucătoarelor Zahra Soltan Meshkehkar, Mona Hamoudi și Zahra Sarbali, care și-au retras cererile de azil în weekendul precedent.

Temerile pentru familiile jucătoarelor au început să fie resimțite încă de miercuri, când prima dintre ele a renunțat la azil.

Shiva Amini, fostă jucătoare iraniană de futsal, aflată în exil, a confirmat duminică aceste temeri, declarând:

Mai multe dintre jucătoare au decis să se întoarcă pentru că amenințările la adresa familiilor jucătoarelor au devenit insuportabile, iar intimidarea a fost constantă Shiva Amini

Federația de Fotbal a Iranului ar fi colaborat cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pentru a exercita „presiuni intense și sistematice” asupra rudelor fotbalistelor rămase în Iran, conform fostei jucătoare de futsal.

Dintre cele șapte jucătoare care au refuzat să se întoarcă în Iran, doar două au rămas în Australia după ce au scăpat de supraveghetorii lor cu ajutorul poliției.

Guvernul australian a aprobat vize umanitare pentru cele șase jucătoare și un membru al staffului aflat ascuns.

Decizia lui Ghanbari de a reveni în Iran a fost lăudată de presa de stat iraniană, în timp ce gestul Australiei și al Statelor Unite de a oferi azil sportivelor a fost ironizat.

Publicația IRNA a scris că Ghanbari „se întoarce în brațele patriei”, iar agenția Mehr a catalogat decizia drept „patriotică”.

La începutul Cupei Asiei, fotbalistele au atras atenția după ce au refuzat să cânte imnul național, un gest interpretat ca semn de protest, fiind numite: „Trădătoare în vreme de război” de prezentatorul televiziunii de stat iraniene, Mohammad Reza Shahbazi.

Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran

Galerie foto (6 imagini)

Momentul când jucătoarele Iranului nu au cântat imnul în meciul cu Coreea de Sud. Foto: captură X/@Tarikh_Eran
+6 Foto
labels.photo-gallery

Unele jucătoare au primit mesaje vocale din partea membrilor familiei, precum unul în care mama unei fotbaliste îi spunea: „Nu veni (n.r. - înapoi în Iran)… te vor ucide”, în timp ce alte familii au transmis mesaje prin canale ascunse: „Trebuie să rămâi acolo”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat, de asemenea, că jucătoarele „cel mai probabil vor fi ucise” dacă li se va permite să se întoarcă în Iran.

Ministerul Sportului din Iran a salutat decizia fotbalistelor, afirmând că: „Spiritul național și patriotismul echipei naționale feminine de fotbal a Iranului au învins planurile inamicului împotriva acestei echipe”.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

AMENINTARI australia iran nationala feminina iran Zahra Ghanbari
Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 35 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share