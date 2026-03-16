Zahra Ghanbari (34 de ani), căpitanul echipei naționale feminine de fotbal a Iranului, și-a retras cererea de azil în Australia.

Decizia vine pe fondul temerilor tot mai mari pentru siguranța membrilor familiei sale.

Ghanbari este a cincea jucătoare care a ales să renunțe la solicitarea de azil.

Căpitanul naționalei feminine a Iranului pleacă din Australia din cauza amenințărilor la adresa familiei

Conform agenției de presă IRNA, ea va reveni în Iran prin Malaezia. Aceasta se alătură astfel jucătoarelor Zahra Soltan Meshkehkar, Mona Hamoudi și Zahra Sarbali, care și-au retras cererile de azil în weekendul precedent.

Temerile pentru familiile jucătoarelor au început să fie resimțite încă de miercuri, când prima dintre ele a renunțat la azil.

Shiva Amini, fostă jucătoare iraniană de futsal, aflată în exil, a confirmat duminică aceste temeri, declarând:

Mai multe dintre jucătoare au decis să se întoarcă pentru că amenințările la adresa familiilor jucătoarelor au devenit insuportabile, iar intimidarea a fost constantă Shiva Amini

Federația de Fotbal a Iranului ar fi colaborat cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pentru a exercita „presiuni intense și sistematice” asupra rudelor fotbalistelor rămase în Iran, conform fostei jucătoare de futsal.

Dintre cele șapte jucătoare care au refuzat să se întoarcă în Iran, doar două au rămas în Australia după ce au scăpat de supraveghetorii lor cu ajutorul poliției.

Guvernul australian a aprobat vize umanitare pentru cele șase jucătoare și un membru al staffului aflat ascuns.

Decizia lui Ghanbari de a reveni în Iran a fost lăudată de presa de stat iraniană, în timp ce gestul Australiei și al Statelor Unite de a oferi azil sportivelor a fost ironizat.

Publicația IRNA a scris că Ghanbari „se întoarce în brațele patriei”, iar agenția Mehr a catalogat decizia drept „patriotică”.

La începutul Cupei Asiei, fotbalistele au atras atenția după ce au refuzat să cânte imnul național, un gest interpretat ca semn de protest, fiind numite: „Trădătoare în vreme de război” de prezentatorul televiziunii de stat iraniene, Mohammad Reza Shahbazi.

Unele jucătoare au primit mesaje vocale din partea membrilor familiei, precum unul în care mama unei fotbaliste îi spunea: „Nu veni (n.r. - înapoi în Iran)… te vor ucide” , în timp ce alte familii au transmis mesaje prin canale ascunse: „Trebuie să rămâi acolo”.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a avertizat, de asemenea, că jucătoarele „cel mai probabil vor fi ucise” dacă li se va permite să se întoarcă în Iran.

Ministerul Sportului din Iran a salutat decizia fotbalistelor, afirmând că: „Spiritul național și patriotismul echipei naționale feminine de fotbal a Iranului au învins planurile inamicului împotriva acestei echipe”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport