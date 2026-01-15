Ajax, umilință istorică „Lăncierii” au fost zdrobiți în Cupa Olandei. La pauză era 3-0! Nu se mai întâmplase din 1927
Ajax Amsterdam FOTO Imago
Ajax, umilință istorică „Lăncierii" au fost zdrobiți în Cupa Olandei. La pauză era 3-0! Nu se mai întâmplase din 1927

Ștefan Neda
Publicat: 15.01.2026, ora 13:56
Actualizat: 15.01.2026, ora 14:05
  • AZ Alkmaar - Ajax 6-0. Gruparea din Amsterdam a fost „demolată” în ultima partidă din Cupa Olandei.
  • Troy Parrott (23 de ani) a fost autorul a trei dintre cele 6 goluri marcate de gazde.

Aflată pe locul 5 în Eredivisie, mult în spatele liderului PSV, AZ Alkmaar a făcut scor cu în optimile de finală ale Cupei, chiar în fața celor de la Ajax.

AZ Alkmaar - Ajax 6-0. Umilință istorică pentru „lăncieri” în Cupa Olandei

Ajax reușise să lege 5 meciuri consecutive fără eșec în campionat, perioadă în care a reușit să obțină și prima victorie din acest sezon în Liga Campionilor.

Cu toate acestea, formația pregătită de Fred Grim a fost surclasată de AZ Alkmaar, scor 6-0, în Cupa Olandei.

Troy Parrott, eroul Irlandei din calificările pentru CM 2026, a deschis scorul încă din minutul 2, reușind să bifeze alte două goluri în minutele 33 și 80. Peer Koopmeiners ('45+1), Smit ('47) și Sadiq ('88) au fost autorii celorlalte reușite pentru AZ.

Înfrângerea de miercuri este cea mai drastică suferită de Ajax în Cupă din 1927 și până în prezent, potrivit devdiscourse.com.

După această eliminare, speranțele lui Ajax pentru un trofeu în acest sezon rămân destul de mici.

În Eredivisie, „lăncierii” se află pe locul 3, la 16 puncte în spatele liderului PSV, după prima etapă a returului, în timp ce în Liga Campionilor au bifat 5 înfrângeri și o victorie în primele 6 etape, șansele la accederea în primăvara europeană fiind foarte reduse.

VIDEO Rezumatul meciului AZ Alkmaar - Ajax 6-0

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

