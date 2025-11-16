Eroul Irlandei Jucătorul lui AZ își poate duce naționala la CM după 23 de ani,  cu 5 goluri în două meciuri: „E prima dată după ani de zile când plâng”
Troy Parrott/ Foto: IMAGO
Eroul Irlandei Jucătorul lui AZ își poate duce naționala la CM după 23 de ani, cu 5 goluri în două meciuri: „E prima dată după ani de zile când plâng”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.11.2025, ora 20:50
alt-text Actualizat: 17.11.2025, ora 00:33
  • UNGARIA - IRLANDA 2-3. Troy Parrott (23 de ani), jucătorul celor de la AZ Alkmaar, nu și-a putut stăpânii emoțiile după ce a devenit erou național.

La mijlocul săptămânii, Troy Parrott reușea o „dublă” în victoria surprinzătoare a Irlandei, 2-0, împotriva Portugaliei.

Fotbalistul originar din Dublin a recidivat în duelul cu Ungaria, 3-2. Parrott a marcat toate golurile naționalei sale în partida disputată la Budapesta, ultimul chiar la ultima fază.

Grație reușitelor sale, Irlanda merge la baraj, iar maghiarii au ieșit complet din calculele pentru calificarea la CM 2026.

Troy Parrott: „E prima dată după ani de zile când plâng”

La finalul meciului, Troy Parrott nu și-a putut stăpâni emoțiile și a început să plângă chiar în timpul interviului.

„Sunt foarte, foarte emoționat în acest moment. Ce seară! De aceea iubim fotbalul, pentru că se pot întâmpla astfel de lucruri. Iubesc locul din care provin, așa că acest lucru înseamnă totul pentru mine.

Familia mea este aici… E prima dată după ani de zile când plâng, chiar nu-mi vine să cred. Mama este foarte mândră de mine.

Toată lumea plânge. Am spus împotriva Portugaliei că asta este materia primă pentru vise.Nu cred că voi avea vreodată o seară mai frumoasă în toată viața mea”, a declarat Parrott la RTE Sport, citat de talksport.com.

Troy Parrott: „E ca în basme”

Întrebat despre reușita sa din ultimele secunde ale meciului cu Ungaria, fotbalistul în vârstă de 23 de ani a replicat:

„E ca în basme. Nici măcar nu poți visa la așa ceva. Sincer, nu am cuvinte să descriu emoțiile pe care le simt în acest moment”.

La finalul interviului, el a explicat: „Cred că toată lumea ne-a dat la o parte încă de la începutul grupei. Dar întotdeauna există o șansă, iar noi am profitat de ea.

Cred că toată lumea ar trebui să fie mândră de grupul de jucători pe care îl avem.

Să fii condus de două ori în meci și apoi să revii în felul acesta este minunat”.

  • Cu cele 3 reușite în poarta Ungariei, Parrott a intrat deja în istoria Irlandei.
  • A devenit primul jucător al naționalei care înscrie un hattrick în deplasare.

Nebunie pe aeroport la reușita decisivă a lui Parrott

Reușita lui Parrott a declanșat nebunia în barul aeroportului din Dublin.

Troy Parrott, mulțumiri pentru Tottenham

Originar din Dublin, Parrott a ajuns la Tottenham de tânăr: a semnat primul contract profesionist cu Spurs exact de ziua lui, la 17 ani.

A trecut prin mai multe împrumuturi (Millwall, Ipswich, MK Dons, Preston) ca să capete experiență. În 2023 a mers la Excelsior Rotterdam, unde a marcat 17 goluri, dar echipa a retrogradat.

În 2024 s-a transferat definitiv la AZ Alkmaar, pentru aproximativ 8 milioane €, și acolo pare că și-a găsit ritmul.

În plus, spune că perioada la Tottenham a fost formativă: nu regretă plecarea, ci apreciază că a devenit „persoana și jucătorul” care este acum, notează irishtime.com.

Irlanda nu a mai fost la un Campionat Mondial de 23 de ani

Irlanda nu a mai fost la un Campionat Mondial din 2002.

Atunci a ajuns în optimi, cu Mick McCarthy selecționer și cu jucători ca Robbie Keane, Damien Duff și Roy Keane (care a plecat înainte de turneu, după celebrul conflict cu selecționerul, din Saipan).

De atunci, Irlanda a ratat toate edițiile (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Clasamentul final al grupei F din preliminariile CM 2026

Poziție / EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Portugalia6 (20-7)13
2. Irlanda6 (9-7)10
3. Ungaria6 (11-10)8
4. Armenia76(3-19)3
  • Portugalia s-a calificat la turneul final, Irlanda merge la baraj

Nationala
19:45
Diverse
19:41
ungaria irlanda preliminarii cm 2026 Troy Parrott
