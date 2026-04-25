Decizie luată la FCSB O singură șansă pentru Târnovanu: „Doar așa mai poate apăra”

Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA de la FCSB, a vorbit despre situația portarilor de la echipă și a anunțat cine va apăra poarta campioanei în acest final de sezon.

În ultimele două meciuri ale lui Mirel Rădoi la FCSB a jucat Ștefan Târnovanu, iar apoi, după plecarea antrenorului, tânărul Matei Popa a revenit în poartă.

Mihai Stoica: „Popa este jucătorul U21 la FCSB”

MM Stoica a anunțat că Matei Popa va rămâne portarul titular la FCSB pentru acest final de sezon. Și a explicat care e singura șansă pentru ca Ștefan Târnovanu să revină între buturi.

„Nu știu cine va apăra sezonul viitor, depinde și ce jucători vom transfera. La momentul acesta, dau un singur exemplu, Crețu are 37 de ani.

Dacă Cercel revine la forma la care era când l-am cumpărat, pentru că a avut niște prestații foarte bune, atunci are șanse și Târnovanu să apere. Rămâne de văzut, situația, la cum se prezintă astăzi, Matei este jucătorul U21 de la FCSB.

În momentul în care ai David Miculescu, Bîrligea, Olaru, Tănase, Octavian Popescu, Cisotti, orice jucător scoți dintre ei reprezintă o mare pierdere pentru echipă. Cum suntem mai buni, cu un copil din 2007 sau cu Cisotti sau Miculescu.

Atunci, e foarte clar că se începe cu Matei Popa ca jucătorul U21. Noi trebuie să jucăm în Conference League, pentru a face asta trebuie să alegem cea mai bună formulă și, la momentul de față, asta pare, cu Matei titular” , a mai spus Mihai Stoica.

„Popa are o calitate extraordinară”

Oficialul campioanei a avut numai cuvinte de laudă despre Matei Popa, deși a recunoscut că și el a avut o parte de vină la golul primit în victoria cu Petrolul, scor 3-1.

„Crețu cred că e vinovat la golul Petrolului. Se dă un pic la o parte, poate și Matei, pentru că vine mingea peste el. Vina e comună. Important e că Matei a avut o intervenție foarte bună înainte de faza asta, când Petrolul putea marca.

Știu că tatăl său a luat toate emoțiile, Matei nu pare că ar avea emoții. Și asta s-a întâmplat de la primul meci când Marius mi-a zis: «Ori este un foarte bun actor ăsta mic, ori chiar n-are emoții». Și n-a părut să aibă emoții. El lovirea balonului o are, dar nu are forță.

Nu are degajările pe care le va avea în viitor, pentru că are un deficit de forță, a crescut enorm și brusc în ultima vreme.

Are însă o calitate extraordinară în duelurile unu contra unu, e foarte bun pentru statura lui, acoperă bine poarta”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

