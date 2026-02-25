„Să-i dea un tricou cu FCSB!”  Președintele de la FC Argeș a auzit ce a zis Gino Iorgulescu și l-a ironizat: „Poate îl bagă Becali și pe el, la pauză”

Dani Coman (46 de ani), președintele de la FC Argeș, a reacționat la declarațiile lui Gino Iorgulescu (69 de ani), șeful LPF.

Înainte de ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB ocupă 7, cu 43 de puncte, la 3 în spatele celor de la FC Argeș, formație care se află pe ultimul loc de play-off.

Președintele LPF, Gino Iorgulescu a afirmat că toate formațiile calificate vor avea de suferit dacă echipa lui Elias Charalambous va rata acest obiectiv.

Dani Coman, reacție furibundă la declarațiile lui Gino Iorgulescu: „Stupefiant ce aud!”

Dani Coman, președintele celor de la FC Argeș, a avut un discurs dur la adresa lui Iorgulescu și consideră că actualului președinte al LPF nu ar fi trebuit să facă asemenea afirmații.

„Stupefiant ce aud! Ca președintele LPF să facă lobby unei echipe. El este plătit de către toate cluburile din Superligă.

Nu este plătit doar de FCSB sau un anumit club. Nu are voie să facă o astfel de declarație, mai ales că poate influența arbitrii, observatorii și oamenii de fotbal.

Dacă dumnealui consideră că trebuie să intre FCSB-ul, poate-i fac și eu lobby să-i dea un tricou cu FCSB și poate îl bagă Gigi Becali și pe el, la pauză”, a spus Dani Coman, citat de digisport.ro.

Ce a declarat Gino Iorgulescu

„După cum arată clasamentul acum, nu pot spune că FCSB va ajunge în play-off. Și ar fi păcat. Dacă FCSB nu ajunge în play-off, toate cluburile au de pierdut.

FCSB aduce oamenii la stadion, trebuie să recunoaștem. O să fie o gaură în bugetul tuturor echipelor.

Mai sunt două etape și sunt șanse matematice pentru mai multe formații. Nu poți spune cum va arăta play-off-ul. Craiova, într-adevăr, joacă cel mai bine și este o echipă care pare că pornește cu prima șansă. Situația se schimbă însă în momentul în care se înjumătățesc punctele.

FCSB trebuie să se gândescă la baraj, dacă ratează play-off-ul. Să ajungă în cupele europene”, a spus Gino Iorgulescu pentru sursa citată.

