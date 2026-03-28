Alan Shearer (55 de ani), cel mai bun marcator din istoria Premier League și fost mare atacant al lui Newcastle, a suferit un accident pe bicicletă.

Alan Shearer a scris istorie în tricoul echipelor Southampton, Blackburn Rovers și Newcastle, formații pentru care a înscris, în total, 374 de goluri.

Alan Shearer, accident pe bicicletă

Alan Shearer a suferit mai multe răni la nivelul membrelor și și-a fracturat încheietura mâinii.

Fostul atacant al lui Newcastle a postat pe Instagram două imagini cu mâna și cu piciorul său, care erau pline de zgârieturi.

Piciorul lui Alan Shearer. Foto: Daily Mail

În altă poză de pe Instagram, Shearer a arătat ce răni avea pe mână. Acesta a lăsat și mesajul: „Au! Gropile luate pe bicicletă nu sunt deloc bune!”.

Mâna lui Alan Shearer. Foto: Daily Mail

Totul ar fi avut loc în resortul de lux Quinta do Lago din Portugalia, conform dailymail.com. Detalii despre accidentul suferit de Alan Shearer nu au fost dezvăluite.

Nu este pentru prima dată când legendarul atacant englez a suferit un accident pe bicicletă. În urmă cu 9 ani, Shearer a suferit o căzătură gravă, fiind supus ulterior unei intervenții chirurgicale.

Cariera lui Alan Shearer

De-a lungul carierei sale, Alan Shearer a evoluat doar pentru trei echipe, toate din țara sa natală: Southampton, Blackburn Rovers și Newcastle.

Și-a început cariera la Southampton, formație pentru care a evoluat în perioada 1988-1992 și pentru care a înscris 38 de goluri în 150 de meciuri.

A fost transferat mai apoi de Blackburn Rovers, unde a petrecut patru sezoane, până în 1996. A avut niște cifre uluitoare: 130 de goluri și 33 de pase decisive în 171 de apariții.

Ultima echipă pentru care a jucat a fost Newcastle, în perioada 1996-2006. A scris istorie și în tricoul acestei echipe.

Shearer a înscris de 206 ori pentru „coțofene” și a oferit 58 de pase decisive în 405 meciuri jucate.

374 de goluri a înscris Alan Shearer în cariera sa, în 726 de meciuri. A dat, în total, 93 de pase de gol

Alan Shearer este și cel mai bun marcator din istoria Premier League, cu 260 de reușite.

Cum arată topul:

1. Alan Shearer - 260 goluri

2. Harry Kane - 213 goluri

3. Wayne Rooney - 208 goluri

4. Mohamed Salah - 191 goluri

5. Andrew Cole - 187 goluri

Citește și

