Foto: IMAGO
Diverse

Accident pe bicicletă FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 23:38
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 23:38
  • Alan Shearer (55 de ani), cel mai bun marcator din istoria Premier League și fost mare atacant al lui Newcastle, a suferit un accident pe bicicletă.

Alan Shearer a scris istorie în tricoul echipelor Southampton, Blackburn Rovers și Newcastle, formații pentru care a înscris, în total, 374 de goluri.

„Cristiano și-ar dori să fie ca Messi” Fostul star al lui Chelsea l-a ironizat pe Ronaldo: „Când pune capul pe pernă la asta se gândește”
Citește și
„Cristiano și-ar dori să fie ca Messi” Fostul star al lui Chelsea l-a ironizat pe Ronaldo: „Când pune capul pe pernă la asta se gândește”
Citește mai mult
„Cristiano și-ar dori să fie ca Messi” Fostul star al lui Chelsea l-a ironizat pe Ronaldo: „Când pune capul pe pernă la asta se gândește”

Alan Shearer, accident pe bicicletă

Alan Shearer a suferit mai multe răni la nivelul membrelor și și-a fracturat încheietura mâinii.

Fostul atacant al lui Newcastle a postat pe Instagram două imagini cu mâna și cu piciorul său, care erau pline de zgârieturi.

Piciorul lui Alan Shearer. Foto: Daily Mail

În altă poză de pe Instagram, Shearer a arătat ce răni avea pe mână. Acesta a lăsat și mesajul: „Au! Gropile luate pe bicicletă nu sunt deloc bune!”.

Mâna lui Alan Shearer. Foto: Daily Mail

Totul ar fi avut loc în resortul de lux Quinta do Lago din Portugalia, conform dailymail.com. Detalii despre accidentul suferit de Alan Shearer nu au fost dezvăluite.

Nu este pentru prima dată când legendarul atacant englez a suferit un accident pe bicicletă. În urmă cu 9 ani, Shearer a suferit o căzătură gravă, fiind supus ulterior unei intervenții chirurgicale.

Cariera lui Alan Shearer

De-a lungul carierei sale, Alan Shearer a evoluat doar pentru trei echipe, toate din țara sa natală: Southampton, Blackburn Rovers și Newcastle.

Și-a început cariera la Southampton, formație pentru care a evoluat în perioada 1988-1992 și pentru care a înscris 38 de goluri în 150 de meciuri.

A fost transferat mai apoi de Blackburn Rovers, unde a petrecut patru sezoane, până în 1996. A avut niște cifre uluitoare: 130 de goluri și 33 de pase decisive în 171 de apariții.

Ultima echipă pentru care a jucat a fost Newcastle, în perioada 1996-2006. A scris istorie și în tricoul acestei echipe.

Shearer a înscris de 206 ori pentru „coțofene” și a oferit 58 de pase decisive în 405 meciuri jucate.

374 de goluri
a înscris Alan Shearer în cariera sa, în 726 de meciuri. A dat, în total, 93 de pase de gol

Alan Shearer este și cel mai bun marcator din istoria Premier League, cu 260 de reușite.

Cum arată topul:

  • 1. Alan Shearer - 260 goluri
  • 2. Harry Kane - 213 goluri
  • 3. Wayne Rooney - 208 goluri
  • 4. Mohamed Salah - 191 goluri
  • 5. Andrew Cole - 187 goluri

Citește și

„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
Nationala
22:45
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
Citește mai mult
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
„Cristiano și-ar dori să fie ca Messi” Fostul star al lui Chelsea l-a ironizat pe Ronaldo: „Când pune capul pe pernă la asta se gândește”
Campionate
22:16
„Cristiano și-ar dori să fie ca Messi” Fostul star al lui Chelsea l-a ironizat pe Ronaldo: „Când pune capul pe pernă la asta se gândește”
Citește mai mult
„Cristiano și-ar dori să fie ca Messi” Fostul star al lui Chelsea l-a ironizat pe Ronaldo: „Când pune capul pe pernă la asta se gândește”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
newcastle bicicleta accident alan shearer
Știrile zilei din sport
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Handbal
28.03
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
Citește mai mult
Moment uluitor la Gloria Bistrița - Ikast De ce a întrerupt arbitrul partida. A cerut crainicului sălii să facă un anunț: „Vă rugăm!”
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Superliga
28.03
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Citește mai mult
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu  Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Superliga
28.03
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Citește mai mult
Vești proaste la FCSB Ce se întâmplă cu  Ngezana și Chiricheș + Campioana, nemulțumită: „Cineva a făcut o glumă proastă”
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Nationala
28.03
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Citește mai mult
Au ratat calificarea la EURO! România U19 s-a încurcat și cu Irlanda de Nord!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:38
„O mare problemă” Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
„O mare problemă”  Basarab Panduru, nemulțumit de decizia lui Mircea Lucescu: „Dacă-l pui căpitan, nu poate fi schimbat”
22:45
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”
23:38
Accident pe bicicletă FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
Accident pe bicicletă  FOTO: Cel mai bun marcator din istoria Premier League, plin de zgărieturi
21:30
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Alegeri la FRH Un avocat și fost arbitru internațional vrea să-l detroneze pe actualul președinte: are în plan o școală de antrenori și un All Star Game
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Top stiri
„Cea mai mare prostie” VIDEO.  Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
Superliga
28.03
„Cea mai mare prostie” VIDEO. Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
Citește mai mult
„Cea mai mare prostie” VIDEO.  Problema pe care o are Ion Țiriac cu noul stadion Dinamo: „Nici Bernabeu, nici Barcelona! Nu-și mai are locul acolo”
96% gata! Sala  Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Diverse
28.03
96% gata! Sala Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Citește mai mult
96% gata! Sala  Polivalentă de 25 de milioane de euro din România e aproape terminată: imagini spectaculoase
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă:  Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Liga 3
28.03
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă: Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Citește mai mult
Derby-ul echipelor secunde VIDEO Victorie importantă:  Dinamo 2 câștigă în fața lui FCSB 2! Roș-albaștrii ratează play-off-ul
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă
B365
27.03
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă
Citește mai mult
Avertizare meteo de vreme severă în București, emisă de ANM în această dimineață. La noi se anunță vânt puternic și ploi; unde în țară o să și ningă

Echipe/Competiții

fcsb 10 CFR Cluj 9 dinamo bucuresti 16 rapid 6 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 Cristi Chivu fcsb baraj cm 2026
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share