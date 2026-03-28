„Când aud că puteam bate...” Adrian Mutu n-a avut milă de „tricolori” după eșecul cu Turcia: „Nu puteam emite pretenții”

alt-text Publicat: 28.03.2026, ora 22:45
alt-text Actualizat: 28.03.2026, ora 22:45
  • Adrian Mutu (47 de ani), golgheterul all-time al României alături de Gică Hagi (61 de ani), a vorbit despre eșecul „tricolorilor”, 0-1 cu Turcia în semifinala barajului pentru CM 2026.

„Briliantul” este de părere că diferența dintre cele două naționale a fost una destul de mare, în ciuda scorului strâns de pe tabelă.

Adrian Mutu, despre Turcia - România: „Nu cred că puteam să emitem pretenții”

„Am întâlnit o echipă care a controlat meciul și mă refer la naționala Turciei.

Chiar dacă am văzut că multă lume spune că Turcia era de bătut, eu fiind acolo lângă și văzând live, mi-a părut o echipă care știa foarte bine ceea ce trebuie să facă.

A dus un meci cu o echipă a noastră, care se apăra, în preajma celor 16 metri. Și, normal, atunci trebuie să plimbi mingea de la o parte la alta până găsești spațiile care trebuie să fie, la un moment dat. Și-au făcut asta.

Deci nu cred că puteam să emitem pretenție. Într-adevăr am arătat mult mai bine după gol.

Noi nu am controlat niciun moment meciul. Adică n-am avut puterea. Și când spun n-am avut puterea, nu e neapărat de valoarea jucătorilor. E vorba de ceea ce s-a întâmplat, forma. 

Problema e că n-am părut și să ținem de minge. De câte ori o luam în 3 secunde le-o dădeam înapoi.

Presiunea făcută de ei a fost mult diferită de cea făcută de noi.

A fost un meci în care o echipă s-a apărat și alta a atacat. De aceea echipa Turciei probabil vi s-a părut așa, undeva lentă în posesie, dar era treabă gândită.

Nu am avut jucători care să țină de minge. Când aud pe cineva spunând că puteam să batem, mi se pare greșit. Turcia a controla meciul cap-coadă”, a declarat Adrian Mutu la emisiunea „Digi Sport Special”.

Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (1).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (2).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (3).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (4).jpeg Turcia - Romania FOTO Iosif Popescu GOLAZO (5).jpeg
labels.photo-gallery

Adrian Mutu: „Vorbim ca o echipă mică”

Mutu a vorbit și despre golul încasat de „tricolori” și consideră că selecționata antrenată de Mircea Lucescu ar fi trebuit să profite de micile desincronizări din defensiva adversă.

„Am jucat cu o echipă mare. Noi trebuie să profităm de ocaziile pe care le avem, să marcăm la acea bară. La faza lui Ianis era foarte greu să facă mai mult.

Vorbim ca o echipă mică. Puteam să jucăm altceva doar dacă aveam jucători de valoarea lor.

Din punct de vedere tactic, ne-am mișcat bine, dar jucătorii lor au făcut diferența.

Golul l-a dat fundașul stânga pe o intrare, pe o învăluire în interior, ca să-i spun așa. Au jucat alt fotbal, unul diferit, modern, cu jucători care au răbdare, publicul a avut răbdare.

Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (1).jpeg Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (2).jpeg Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (3).jpeg Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (4).jpeg Golul marcat de Ferdi Kadioglu în Turcia - România FOTO Captură Prima TV (5).jpeg
labels.photo-gallery

Mi s-a părut că au încredere în jucătorii lor. Când joci cu o echipă care se apără în preajma careului, îți trebuie timp ca să îi desfaci și să o bați.

Nu contează dacă e 1-0 sau 5-0. România nu ar fi trebuit să riște decât dacă ar fi primit gol. Orice am gândi e împotriva noastră.

Nu am reușit să ținem de minge. De fiecare dată recuperam mingea în fața careului nostru. Îl înțeleg pe Bîrligea, e greu să fii atacant și să fii acolo, izolat.

În loc să plece pe spațiu, venea în întâmpinare. La presiunea pe care o făceau, le dădeam mingea imediat. Trebuia să ținem mai mult de minge”, a concluzionat Mutu.

După înfrângerea cu Turcia, România se pregătește pentru un meci fără miză împotriva selecționatei Slovaciei, care a ratat, de asemenea, șansa de a juca finala barajului pentru turneul final din această vară, după ce a fost învinsă de Kosovo (3-4).

Slovacia - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Lotul României pentru meciul cu Slovacia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo, 8/0)
  • Laurențiu POPESCU  (U Craiova, 0/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 37/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 28/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 51/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 6/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 73/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 85/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 27/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 52/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 44/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 34/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 3/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 8/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 7/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

