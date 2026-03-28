„Cristiano și-ar dori să fie ca Messi” Fostul star al lui Chelsea l-a ironizat pe Ronaldo: „Când pune capul pe pernă la asta se gândește”

Joe Cole (44 de ani), fostul star de la Chelsea și al naționalei Angliei, și-a exprimat părerea cu privire la rivalitatea celebră dintre Lionel Messi (38 de ani) și Cristiano Ronaldo (41 de ani).

Într-un interviu recent, Cole și-a declarat ferm admirația pentru starul argentinian.

Joe Cole: „Când Ronaldo pune capul pe pernă se gândește: «Aș vrea să fiu la fel de bun ca Messi!»”

„Cred că orice fotbalist, indiferent de ce a câștigat, trebuie să aibă un oarecare regret.

Și cred că Cristiano Ronaldo, probabil, când pune capul pe pernă noaptea, se gândește: «Mi-aș dori să fiu la fel de bun ca Messi»

„Messi? E bine. E singurul care a realizat totul. Da, e singurul care doarme bine”, a spus Joe Cole într-un interviu pentru TNT Sports, citat de marca.com.

Joe Cole: „Cred că Messi a tranșat dezbaterea pentru această generație”

Fostul mijlocaș ofensiv a făcut și o comparație între carierele lui Lionel Messi și Cristiano Ronaldo.

„Întotdeauna va exista dezbaterea, pentru că, la final, totul depinde de părerea fiecăruia. Dar cred că Messi a închis această dezbatere pentru generația sa, pentru că a realizat totul, a câștigat tot ce se putea în fotbal.

Nu am mai văzut niciodată un jucător ca el: ce poate face cu mingea, abilitatea lui, personalitatea, totul. Este o adevărată plăcere să-l vezi de fiecare dată când joacă.

Cred că este cel mai bun jucător din toate timpurile. Pele este singurul care poate avea argumente în această dezbatere.

Nu cred că nici Cristiano, nici Ronaldo Nazario, nici Maradona sunt la nivelul său. Cred că i-a depășit pe toți. Acum este alături de Pele”, a concluzionat Cole.

Palmares Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi:

Trofee interne: 7-13

Liga Campionilor: 5-4

Cupa Mondială: 0-1

Baloane de Aur: 5-8

