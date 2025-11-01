Soro, despre secretul succesului Eroul lui Dinamo în meciul cu CFR Cluj le-a mulțumit fanilor:  „Ne-au ajutat să câștigăm” +10 foto
Soro, despre secretul succesului Eroul lui Dinamo în meciul cu CFR Cluj le-a mulțumit fanilor: „Ne-au ajutat să câștigăm”

George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 01.11.2025, ora 10:26
Actualizat: 01.11.2025, ora 10:36
  • Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alberto Soro (26 de ani), mijlocașul „câinilor”, a vorbit despre golul victoriei pe care l-a marcat pe Arena Națională.

În prelungirile partidei, mai exact în minutul 90+1, la scorul de 1-1, Alberto Soro, care a intrat pe teren în minutul 81 în locul lui Cîrjan, a reușit să înscrie după o acțiune personală de excepție.

Dinamo - CFR Cluj 2-1. Alberto Soro: „Pentru mine contează munca și ajutorul acordat echipei”

Eroul lui Dinamo de pe Arena Națională, Alberto Soro, a vorbit despre reușita sa din prelungirile partidei.

„A trecut mult timp de la ultimul meu gol, dar asta nu contează pentru mine.

Pentru mine contează munca și ajutorul acordat echipei, iar de acolo vin golurile și momentele frumoase.

A fost un meci dificil, ei au reușit să înscrie primii, dar nu ne-am dat bătuți și am obținut victoria. Susținerea și încurajările fanilor ne-au ajutat să câștigăm meciul.

În final, asta face parte din fotbal, mi-a revenit mie, alteori altor coechipieri. De aici, le mulțumesc tuturor coechipierilor mei, antrenorului, pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în tot acest timp petrecut aici.

Mulțumesc și clubului, le sunt recunoscător, m-au ajutat în fiecare moment, au fost momente grele pentru mine, dar cu munca și rezistența de zi cu zi, muncind, dând tot ce am mai bun indiferent de circumstanțe, sunt fericit pentru asta”.

Întrebat cum a fost finalul meciului, imediat după gol, Alberto Soro a adăugat:

„A fost un moment de euforie, avem și ocazia să facem fericiți mulți oameni, mulți copii și asta este o mândrie pentru noi.

A fost o nebunie, fără îndoială. Golul în ultimele minute este întotdeauna o nebunie, cu atât mai mult pentru a câștiga meciul”, a concluzionat mijlocașul spaniol al lui Dinamo.

FOTO. Golul victoriei marcat de Soro în Dinamo - CFR 2-1

Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1
Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1

Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1 Golul marcat de Alberto Soro în finalul meciului Dinamo-CFR Cluj. Foto: Captură/Prima Sport 1
Zeljko Kopic, despre reușita lui Soro: „El și Caragea au meritat pe deplin”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, i-a introdus pe teren pe Alberto Soro și Adrian Caragea în minutul 81, în locul lui Cătălin Cîrjan, respectiv Alexandru Musi. Croatul s-a dovedit a fi inspirat.

Soro și Caragea au meritat, prin modul în care s-au antrenat. Pentru mine, nu e vorba despre prezența pe teren pentru a acorda câteva minute cuiva.

Au meritat pe deplin, au demonstrat asta în meciul din cupă (n.r. - cu CS Dinamo, 1-3) și în meciul de astăzi (n.r. - vineri).

Astăzi au făcut un meci bun și asta e viața, știi, fotbalul e viață, viața e fotbal, trebuie să meriți asta într-un fel sau altul”, a spus Zeljko Kopic după meci.

VIDEO. Declarațiile lui Zeljko Kopic după Dinamo - CFR 2-1

În acest moment, Dinamo se află pe poziția 4 în clasament, cu 27 de puncte obținute în 15 partide, în timp ce CFR Cluj nu are un sezon foarte reușit.

Formația din Gruia au obținut doar 13 puncte în 15 meciuri disputate, și se poziționează pe locul 13.

FOTO. Dinamo - CFR Cluj 2-1

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
