Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a refuzat să vorbească despre tensiunile de la finalul partidei cu Metaloglobus.

Oltenii au remizat runda trecută la Clinceni, iar suporterii au intrat în conflict cu jucătorii și antrenorul.

La conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid, tehnicianul a exclus ferm orice discuție despre subiect.

Mirel Rădoi a refuzat să vorbească despre tensiunile de la Craiova: „Nu o să răspund”

„ Dacă vreți să discutăm despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută și nimic despre meciul de duminică, puteți să întrebați, nu o să mai răspund ”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit gsp.ro.

Tehnicianul oltenilor a risipit presiunea dinaintea duelului, considerând că și un rezultat negativ cu Rapid nu ar crea o situație critică pentru echipa sa în Liga 1.

„În cel mai «negru» scenariu pentru noi, putem fi la finalul acestui tur la 6 puncte de prima clasată. Din acest punct de vedere, presiunea nu este foarte mare pe niciuna dintre echipe”, a continuat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi: „Respectăm Rapidul până începe meciul”

Deși giuleștenii au strâns cele mai multe puncte în deplasare, în actuala ediție a Ligii 1, Mirel Rădoi crede că U Craiova poate profita de avantajul terenului propriu.

„Sper ca avantajul pe care îl avem pe teren propriu de când sunt aici, cu o singură înfrângere, chiar împotriva Rapidului, să facă meciul să fie unul foarte bun pentru noi. Am și un atac foarte bun, și o apărare foarte bună.

Rapid nu este cel mai redutabil adversar pe care îl întâlnim acasă. A fost și dubla cu Bașakșehir. Rapid este un adversar foarte puternic, dar nu cel mai redutabil. Îl respectăm, dar până va începe partida.

Apoi va trebui să arătăm ca o echipă care este gazdă, care este împinsă de suporteri și care își dorește victoria”, a spus tehnicianul celor de la Universitatea Craiova.

17 puncte în 7 meciuri a obținut Rapid în deplasare, în acest sezon din Superliga

VIDEO. Mirel Rădoi a prefațat meciul cu Rapid

