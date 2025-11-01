Rădoi s-a enervat la conferință  VIDEO. Subiectul despre care a refuzat să vorbească: „Puteți să întrebați, n-o să mai răspund”
Mirel Rădoi FOTO: Captură - Universitatea Craiova
Rădoi s-a enervat la conferință VIDEO. Subiectul despre care a refuzat să vorbească: „Puteți să întrebați, n-o să mai răspund”

Gabriel Neagu
Publicat: 01.11.2025, ora 09:01

La conferința de presă premergătoare meciului cu Rapid, tehnicianul a exclus ferm orice discuție despre subiect.

Mirel Rădoi a refuzat să vorbească despre tensiunile de la Craiova: „Nu o să răspund”

Dacă vreți să discutăm despre ce s-a întâmplat săptămâna trecută și nimic despre meciul de duminică, puteți să întrebați, nu o să mai răspund”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit gsp.ro.

Tehnicianul oltenilor a risipit presiunea dinaintea duelului, considerând că și un rezultat negativ cu Rapid nu ar crea o situație critică pentru echipa sa în Liga 1.

În cel mai «negru» scenariu pentru noi, putem fi la finalul acestui tur la 6 puncte de prima clasată. Din acest punct de vedere, presiunea nu este foarte mare pe niciuna dintre echipe”, a continuat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi: „Respectăm Rapidul până începe meciul”

Deși giuleștenii au strâns cele mai multe puncte în deplasare, în actuala ediție a Ligii 1, Mirel Rădoi crede că U Craiova poate profita de avantajul terenului propriu.

„Sper ca avantajul pe care îl avem pe teren propriu de când sunt aici, cu o singură înfrângere, chiar împotriva Rapidului, să facă meciul să fie unul foarte bun pentru noi. Am și un atac foarte bun, și o apărare foarte bună.

Rapid nu este cel mai redutabil adversar pe care îl întâlnim acasă. A fost și dubla cu Bașakșehir. Rapid este un adversar foarte puternic, dar nu cel mai redutabil. Îl respectăm, dar până va începe partida.

Apoi va trebui să arătăm ca o echipă care este gazdă, care este împinsă de suporteri și care își dorește victoria”, a spus tehnicianul celor de la Universitatea Craiova.

17 puncte
în 7 meciuri a obținut Rapid în deplasare, în acest sezon din Superliga

VIDEO. Mirel Rădoi a prefațat meciul cu Rapid

20:08
19:15
10:33
10:30
09:52
01.11
