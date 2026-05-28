Acordul Sevilla - Ramos a picat! Conducerea clubului a răbufnit după ce starul nu a respectat înțelegerea inițială:  „Cea mai proastă ofertă”
Acordul Sevilla - Ramos a picat! Conducerea clubului a răbufnit după ce starul nu a respectat înțelegerea inițială: „Cea mai proastă ofertă"

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 16:01
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 16:21
  • Acordul dintre Sergio Ramos și FC Sevilla pentru preluarea clubului andaluz a picat pe ultima sută de metri.
Cele două părți ajunseseră în urmă cu două săptămâni la un prim acord, care urma să ajute clubul și în privința datoriilor pe care le are, însă legendarul fundaș spaniol a venit acum cu o nouă ofertă care i-a iritat pe conducători.

Sergio Ramos și Five Eleven Capital nu vor mai prelua Sevilla

Acordul inițial presupunea achitarea a 440 de milioane de euro de către Ramos și fondul său de investiții, sumă care includea și datoriile clubului, aceștia urmând să dețină 85% din acțiuni.

Acum, cumpărătorii au venit cu o nouă ofertă, care încalcă aproape toate punctele din acordul inițial și care i-a lăsat cu un gust amar pe cei din conducere.

„Este cea mai proastă ofertă dintre toate pe care le-am primit. Au vrut să cumpere Sevilla cu 100 de milioane de euro”, a transmis conducerea clubului, potrivit marca.com.

Ce ar fi încercat să facă Ramos și grupul său? Să injecteze 120 de milioane de euro drept capital de urgență, ajungând la o deținere de 42%, iar cu cele 100 de milioane de euro ar fi dorit să achizițione apoi încă 18% din acțiuni, având astfel control deplin asupra clubului, cu 60%.

Cum tranzacția a picat, conducătorii celor de la Sevilla vor continua negocierile cu alți investitori, pe care i-au ținut aproape, având în vedere că lucrurile între ei și grupul lui Sergio Ramos nu au fost complet clare.

Parcursul lui Sergio Ramos în carieră

Fundașul central a trecut de la echipa a doua la prima echipă a Sevillei în 2004, iar după doar un sezon era transferat de Real Madrid, unde avea să petreacă 16 ani.

Din 2021 până în 2023 a evoluat pentru PSG, iar apoi a revenit la Sevilla pentru încă un sezon.

În iarna lui 2025 a semnat cu mexicanii de la Monterrey, club de care s-a despărțit la 1 ianuarie 2026.

27 de milioane de euro
plătea Real Madrid în 2005, pentru a-l transfera pe Ramos de la Sevilla

