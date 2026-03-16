Burleanu, prima reacție despre Hagi: Ce a spus președintele FRF, după ce Gică a devenit eligibil pentru banca echipei naționale
Răzvan Burleanu. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Nationala

Burleanu, prima reacție despre Hagi VIDEO: Ce a spus președintele FRF, după ce Gică a devenit eligibil pentru banca echipei naționale

Ionuț Cojocaru, Iosif Popescu (foto/video), Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 16.03.2026, ora 11:55
alt-text Actualizat: 16.03.2026, ora 12:18
  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit despre decizia lui Gheorghe Hagi (61 de ani) de a renunța la pachetul majoritar de la Farul.
  • Gică Popescu a devenit noul acționar majoritar al „marinarilor”.

Gică Hagi a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre banca echipei naționalei, dacă Mircea Lucescu nu va mai putea sau nu va mai vrea să continue.

Burleanu, prima reacție despre Gică Hagi

Decizia survine și în contextul în care selecționerul României nu poate deține calitatea de acționar majoritar într-un club din România, din cauza conflictului de interese.

Mircea Lucescu, actualul selecționer, aflat pe bancă din 6 august 2024, a avut recent probleme de sănătate care au ridicat semne de întrebare asupra prezenței sale la barajul pentru Campionatul Mondial.

Întrebat dacă era la curent cu planurile lui Hagi, Răzvan Burleanu a confirmat:

Nu e un element de noutate pentru mine. Știam de acest demers. Nu pot să vorbesc despre ceea ce înseamnă viitorul selecționer al echipei naționale”.

  • Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, în barajul pentru accederea la Campionatul Mondial. Meciul va fi transmis de Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro

Într-un comunicat postat pe site-ul oficial, „marinarii” au anunțat că pachtul majoritar al clubului a fost cumpărat de Gică Popescu, președintele Farului și cumnatul lui Hagi.

„Clubul Farul Constanța anunță preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către Gheorghe Popescu, în urma unei decizii asumate și dorite de Gheorghe Hagi.

Această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață”, a anunțat Farul pe site-ul oficial”, scrie în comunicatul clubului.

Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele' Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi a mai condus echipa națională în 2001, însă doar pentru două partide.

De atunci, „Regele” a acumulat experiență ca antrenor la cluburi precum Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua și Farul (fosta Viitorul).

Ca jucător, Gheorghe Hagi se numără printre cei mai importanți foști fotbaliști ai echipei naționale. Hagi a fost decisiv în numeroase meciuri de la turneele finale, în special la CM 1994, când a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive.

În total, la echipa națională, Hagi a marcat 35 de goluri în cele 124 de partide jucate.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Grzegorz Grabowski, CEO Maspex România, la conferința de presă. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Grzegorz Grabowski, CEO Maspex România, la conferința de presă. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (10 imagini)

Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Grzegorz Grabowski, CEO Maspex România, la conferința de presă. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Grzegorz Grabowski, CEO Maspex România, la conferința de presă. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Grzegorz Grabowski, CEO Maspex România, la conferința de presă. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Grzegorz Grabowski, CEO Maspex România, la conferința de presă. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Grzegorz Grabowski, CEO Maspex România, la conferința de presă. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+10 Foto
labels.photo-gallery

echipa nationala a romaniei gheorghe hagi romania razvan burleanu
Știrile zilei din sport
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Superliga
20:08
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
Citește mai mult
„Merg cu Elias” Mihai Pintilii a dezvăluit unde va antrena după despărțirea de FCSB: „Nu pot să-l trădez”
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Superliga
19:46
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
Citește mai mult
Haos înaintea alegerilor de la FRF Nu se știe clar cine are drept de vot: „Va fi circ!”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Superliga
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Citește mai mult
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:37
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
„Influență mare” Vasile Dîncu îl acuză pe Becali că a blocat Steaua în Liga 2: „O situație aberantă” » Cum i-a răspuns patronul lui FCSB
21:48
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
19:33
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
FCSB aruncă în aer alegerile FRF Anunțul făcut de Gigi Becali: „Mergem la TAS! O fac pentru demnitatea mea”
22:04
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
LIVE Manchester City - Real Madrid » Spectacol total pe Etihad! + Sporting, remontada pe teren propriu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Top stiri
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Nationala
17:58
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
Citește mai mult
Marius Marin, verdict dur! Mijlocașul lui Pisa a informat staff-ul naționale să nu-l ia în calcul pentru barajul cu Turcia. Câte săptămâni va fi out
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Liga 2
16:13
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Citește mai mult
A vrut în Liga 2 ca să meargă la Mondial  Dezvăluirile jucătorului de națională sosit în România: „Nu ne-am înțeles”. Ce spune despre Ngezana
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Superliga
14:46
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Citește mai mult
Interzis pe stadioanele publice! Un partid din România cere măsuri radicale pentru eradicarea mesajelor rasiste
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
B365
02:00
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București
Citește mai mult
Zilnic aproape de moarte în intersecție la Aviatorilor. Cum e să fii pasager de ridesharing în București

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 35 rapid 49 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share