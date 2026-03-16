Burleanu, prima reacție despre Hagi VIDEO: Ce a spus președintele FRF, după ce Gică a devenit eligibil pentru banca echipei naționale

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit despre decizia lui Gheorghe Hagi (61 de ani) de a renunța la pachetul majoritar de la Farul.

Gică Popescu a devenit noul acționar majoritar al „marinarilor”.

Gică Hagi a scăpat de ultimul obstacol în drumul spre banca echipei naționalei, dacă Mircea Lucescu nu va mai putea sau nu va mai vrea să continue.

Burleanu, prima reacție despre Gică Hagi

Decizia survine și în contextul în care selecționerul României nu poate deține calitatea de acționar majoritar într-un club din România, din cauza conflictului de interese.

Mircea Lucescu, actualul selecționer, aflat pe bancă din 6 august 2024, a avut recent probleme de sănătate care au ridicat semne de întrebare asupra prezenței sale la barajul pentru Campionatul Mondial.

Întrebat dacă era la curent cu planurile lui Hagi, Răzvan Burleanu a confirmat:

„Nu e un element de noutate pentru mine. Știam de acest demers. Nu pot să vorbesc despre ceea ce înseamnă viitorul selecționer al echipei naționale”.

Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, în barajul pentru accederea la Campionatul Mondial. Meciul va fi transmis de Prima TV și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro

Într-un comunicat postat pe site-ul oficial, „marinarii” au anunțat că pachtul majoritar al clubului a fost cumpărat de Gică Popescu, președintele Farului și cumnatul lui Hagi.

„Clubul Farul Constanța anunță preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către Gheorghe Popescu, în urma unei decizii asumate și dorite de Gheorghe Hagi.

Această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață”, a anunțat Farul pe site-ul oficial”, scrie în comunicatul clubului.

Farul are o identitate clară, o academie puternică și un model sănătos. A venit momentul să mă gândesc și la mine, la ceea ce simt că pot face cel mai bine, să antrenez. Farul merge mai departe pe mâini bune, iar Gică e cel mai potrivit să devină acționar majoritar. Este președinte de foarte mulți ani, știe toate problemele noastre și e pregătit să vină cu soluții pentru fiecare dintre ele' Gheorghe Hagi

Gheorghe Hagi a mai condus echipa națională în 2001, însă doar pentru două partide.

De atunci, „Regele” a acumulat experiență ca antrenor la cluburi precum Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, Steaua și Farul (fosta Viitorul).

Ca jucător, Gheorghe Hagi se numără printre cei mai importanți foști fotbaliști ai echipei naționale. Hagi a fost decisiv în numeroase meciuri de la turneele finale, în special la CM 1994, când a marcat trei goluri și a oferit patru pase decisive.

În total, la echipa națională, Hagi a marcat 35 de goluri în cele 124 de partide jucate.

