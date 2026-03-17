Răzvan Burleanu candidează miercuri pentru al 4-lea mandat la FRF, dar afirmă că primul termen nu putea intra în calcul după schimbarea din statut.

Aleksander Ceferin (UEFA) și Gianni Infantino (FIFA) au motivat și ei că primul mandat nu contează, însă cazul lor diferă de cel al președintelui FRF.

Răzvan Burleanu poate să candideze miercuri la președinția FRF. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins cererea lui Ilie Drăgan de a suspenda alegerile din 18 martie.

Drăgan a contestat dreptul lui Burleanu de a mai candida, pentru că ar fi al 4-lea său mandat la federație.

Burleanu nu ține cont de primul mandat

Șeful FRF a impus ca președintele să nu poată rămâne în funcție mai mult de trei perioade distincte de patru ani.

Dar acum susține că, făcând acea modificare în timpul primului mandat (2014-2018), tocmai acel mandat nu se ia în calcul, fiindcă schimbarea nu are rol retroactiv. Și ar fi intrat în vigoare din 2018.

Răzvan Burleanu, a patra oară la alegerile FRF Foto: Sport Pictures

Conform acestei logici, el ar începe de-abia în 2026 al treilea și ultimul termen de patru ani.

De ce trucul lui Burleanu diferă de trucurile lui Infantino și Ceferin

Burleanu sugerează că procedează la fel ca Gianni Infantino la FIFA și Aleksander Ceferin la UEFA.

Numai că trucul său diferă de trucurile președinților FIFA și UEFA.

Infantino a fost ales prima oară la forul mondial pe 26 februarie 2016. Elvețianul a fost reales în 2019 și 2023.

Ceferin (stânga) și Infantino, liderii celor două foruri ale fotbalului din 2016 Foto: Imago

La fel, Ceferin a devenit numărul 1 la UEFA pe 14 septembrie 2016. Slovenul a trecut și de pragul 2019, și de 2023.

Se așteaptă ca amândoi să candideze în 2027. Când li s-a reproșat că încalcă statutul de trei mandate, amândoi au invocat că primul lor termen a fost incomplet, nu a avut patru ani.

Fiind aleși în 2016 în circumstanțe excepționale, după scandalul de corupție Blatter-Platini care a provocat căderea francezului și de la UEFA, și din cursa pentru președinția FIFA.

Burleanu, 16 ani președinte? Ar fi unul în plus față de Infantino și Ceferin

Pentru Infantino și Ceferin, FIFA și UEFA au deschis oficial calea unui alt mandat 2027-2031.

În total, cei doi ar putea rămâne în fruntea fotbalului timp de 15 ani, deși maximum admis erau 12.

În cazul Burleanu, primul mandat a fost unul complet. Și, dacă va fi reales miercuri, va fi președinte FRF 16 ani. Cu unul în plus față de Infantino și Ceferin.

