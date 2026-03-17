Trucul lui Burleanu Președintele FRF susține că face la fel ca Infantino și Ceferin la FIFA și UEFA, dar situația e alta
Burleanu, între Ceferin (UEFA, stânga) și Infantino (FIFA) Fotomontaj GOLAZO.ro
Superliga

Trucul lui Burleanu Președintele FRF susține că face la fel ca Infantino și Ceferin la FIFA și UEFA, dar situația e alta

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.03.2026, ora 19:15
alt-text Actualizat: 17.03.2026, ora 19:50
  • Răzvan Burleanu candidează miercuri pentru al 4-lea mandat la FRF, dar afirmă că primul termen nu putea intra în calcul după schimbarea din statut. 
  • Aleksander Ceferin (UEFA) și Gianni Infantino (FIFA) au motivat și ei că primul mandat nu contează, însă cazul lor diferă de cel al președintelui FRF. 

Răzvan Burleanu poate să candideze miercuri la președinția FRF. Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a respins cererea lui Ilie Drăgan de a suspenda alegerile din 18 martie.

Drăgan a contestat dreptul lui Burleanu de a mai candida, pentru că ar fi al 4-lea său mandat la federație.

Burleanu nu ține cont de primul mandat

Șeful FRF a impus ca președintele să nu poată rămâne în funcție mai mult de trei perioade distincte de patru ani.

Dar acum susține că, făcând acea modificare în timpul primului mandat (2014-2018), tocmai acel mandat nu se ia în calcul, fiindcă schimbarea nu are rol retroactiv. Și ar fi intrat în vigoare din 2018.

Răzvan Burleanu, a patra oară la alegerile FRF Foto: Sport Pictures Răzvan Burleanu, a patra oară la alegerile FRF Foto: Sport Pictures
Răzvan Burleanu, a patra oară la alegerile FRF Foto: Sport Pictures

Conform acestei logici, el ar începe de-abia în 2026 al treilea și ultimul termen de patru ani.

De ce trucul lui Burleanu diferă de trucurile lui Infantino și Ceferin

Burleanu sugerează că procedează la fel ca Gianni Infantino la FIFA și Aleksander Ceferin la UEFA.

Numai că trucul său diferă de trucurile președinților FIFA și UEFA.

Infantino a fost ales prima oară la forul mondial pe 26 februarie 2016. Elvețianul a fost reales în 2019 și 2023. 

Ceferin (stânga) și Infantino, liderii celor două foruri ale fotbalului din 2016 Foto: Imago Ceferin (stânga) și Infantino, liderii celor două foruri ale fotbalului din 2016 Foto: Imago
Ceferin (stânga) și Infantino, liderii celor două foruri ale fotbalului din 2016 Foto: Imago

La fel, Ceferin a devenit numărul 1 la UEFA pe 14 septembrie 2016. Slovenul a trecut și de pragul 2019, și de 2023.

Se așteaptă ca amândoi să candideze în 2027. Când li s-a reproșat că încalcă statutul de trei mandate, amândoi au invocat că primul lor termen a fost incomplet, nu a avut patru ani.

Fiind aleși în 2016 în circumstanțe excepționale, după scandalul de corupție Blatter-Platini care a provocat căderea francezului și de la UEFA, și din cursa pentru președinția FIFA.

Burleanu, 16 ani președinte? Ar fi unul în plus față de Infantino și Ceferin

Pentru Infantino și Ceferin, FIFA și UEFA au deschis oficial calea unui alt mandat 2027-2031.

În total, cei doi ar putea rămâne în fruntea fotbalului timp de 15 ani, deși maximum admis erau 12.

În cazul Burleanu, primul mandat a fost unul complet. Și, dacă va fi reales miercuri, va fi președinte FRF 16 ani. Cu unul în plus față de Infantino și Ceferin.

UEFA FRF FIFA razvan burleanu gianni infantino aleksander ceferin alegeri presedinte
Știrile zilei din sport
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Campionate
12:42
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO: Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Citește mai mult
Imagini din vila spectaculoasă a lui Carlos Tevez FOTO + VIDEO:  Piscină cu cascadă, muzeu personalizat și facilități ca ale unui resort de lux
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Nationala
15:39
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Citește mai mult
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Campionate
17.03
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
Citește mai mult
Verdict incredibil Maroc câștigă Cupa Africii la „masa verde”! De ce CAF a lăsat-o fără trofeu pe Senegal
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Superliga
10:56
CFR, amenințată cu depunctarea Decizia luată de Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Citește mai mult
CFR, amenințată cu depunctarea  Decizia luată de  Comisia de Disciplină a FRF. Ce datorie au ardelenii și către cine
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:03
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Dan Udrea Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
15:17
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
„Cine e măscăriciul ăsta” Răzvan Burleanu și-a jignit contracandidatul: „Fetița mea a întrebat-o asta pe soția mea”
15:39
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
Burleanu a câștigat alegerile L-a învins categoric pe Ilie Drăgan și a obținut al 4-lea mandat în fruntea FRF: Cum s-a votat
14:46
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
A murit Sorin Tufan Fotbalistul care a jucat în anii '90 la Farul și Steaua și-a pierdut viața în accidentul naval de la Midia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?

Cristian Geambașu: Și tu, Mirele?
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Top stiri
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Special
09:12
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că „aruncă” banii instituției
Citește mai mult
„Mi-am stricat viața!” Secretarul general al Federației Române de Atletism le răspunde celor care îl acuză că  „aruncă” banii instituției
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Liga Campionilor
09:54
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa! Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
Citește mai mult
Discuții aprinse FOTO. Guardiola și Rudiger, despărțiți de Arbeloa!  Antrenorul lui Man. City, ironii după eliminarea din Ligă
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Diverse
17.03
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că a fost ofițer al Securității!
Citește mai mult
CNSAS redeschide dosarul lui Gigi Nețoiu Solicită instanței confirmarea că  a fost ofițer al Securității!
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
B365
17.03
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta
Citește mai mult
Ilan Laufer admite că traversa pe trotinetă, pe la trecere, când a fost lovit de o mașină. Poate nu cunoaște că această traversare e ilegală, ca și transportul copiilor cu trotineta

Echipe/Competiții

fcsb 61 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 35 rapid 46 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
18.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share