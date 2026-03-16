Alegerile pentru președinția Federației Române de Fotbal, programate miercuri, 18 martie, ora 11:00, la Casa Fotbalului, se desfășoară sub semnul tensiunilor și al contestațiilor.

După ce a contestat la TAS dreptul lui Răzvan Burleanu (41 de ani) de a candida pentru al patrulea mandat, Ilie Drăgan (41 de ani), contracandidatul actualului președinte, face noi acuzații.

Ilie Drăgan acuză comisia care a validat candidatura lui Răzvan Burleanu

De data asta atacurile vizează legalitatea și imparțialitatea procesului de verificare a dosarelor de candidatură.

Ilie Drăgan acuză validarea dosarului lui Răzvan Burleanu arătând cu degetul spre Paul Ciucur, președintele Comisiei de verificare a dosarelor candidaților, despre care susține că ar fi incompatibil.

„Paul Ciucur este președintele comisiei de verificare a dosarelor candidaților. În același timp, el este și membru în cadrul comisiei de audiere a Agenției Naționale Anti-Doping.

Potrivit articolului 64 alineatul 3 din Legea 310/2021, calitatea de membru în comisiile ANAD este incompatibilă cu calitatea de membru în comisiile federațiilor naționale sau ale ligilor profesioniste.

Este o incompatibilitate prevăzută expres de lege”, a declarat Ilie Drăgan pentru GOLAZO.ro.

Tunurile pe Paul Ciucur

Drăgan pune la îndoială legalitatea procesului: „Astfel, se ridică o problemă serioasă privind legalitatea și imparțialitatea comisiei care verifică dosarele candidaților.

Dacă președintele acestei comisii se află într-o situație de incompatibilitate prevăzută de lege, atunci este normal să existe întrebări privind modul în care s-a desfășurat acest proces”.

Acesta a precizat că s-a adresat la ANAD pentru a verifica situația lui Paul Ciucur:

„Am depus o sesizare la ANAD pentru ca instituția să verifice această situație și să stabilească dacă există sau nu incompatibilitatea prevăzută de lege.

În același timp, am solicitat ca ANAD să ia măsurile care se impun în cazul în care această incompatibilitate se confirmă”.

Surse ANAD: „Este puțin probabil ”

Surse din cadrul Agenția Națională Anti-Doping au precizat pentru GOLAZO.ro că membrii comisiilor instituției trebuie să completeze declarații privind confidențialitatea, conflictele de interese și eventualele incompatibilități.

„La noi toți membrii Comisiei depun declarații de confidențialitate, conflicte de interese și incompatibilitate. Este puțin probabil ca Paul Ciucur să se afle într-o astfel de situație.

Am avut numeroase dosare de-a lungul timpului și niciun avocat nu a invocat până acum o astfel de incompatibilitate, deși unii caută tocmai astfel de vicii procedurale”, au declarat sursele citate.

„Paul Ciucur este și avocatul FRF la Tribunalul Arbitral al Sportului”

Drăgan a adăugat că problema nu se limitează doar la incompatibilitatea legală:

„Pe lângă această situație, Paul Ciucur este și avocatul FRF la Tribunalul Arbitral al Sportului.

În același timp, el a deținut sau deține și alte calități de membru în diverse comisii ale FRF. Din acest motiv apare o problemă evidentă de imparțialitate”.

„Au vrut să elimine propunerile mele astfel încât să rămân sub numărul minim necesar pentru candidatură”

Ilie Drăgan a continuat să critice modul în care au fost gestionate propunerile de candidatură.

„La Comisia de validare a dosarelor mi-au fost prezentate doar cinci propuneri de candidatură, deși eu am avut opt. Am întrebat comisia ce s-a întâmplat cu celelalte propuneri, dar nu am primit niciun răspuns în scris.

Domnul Stângaciu mi-a spus că doar cinci propuneri au fost valide și nu s-a mai mers mai departe”, a precizat Drăgan.

Contracandidatul lui Răzvan Burleanu a adăugat că are suspiciuni privind un posibil plan prin care s-a încercat respingerea dosarului.

„Bănuiesc că au vrut să elimine propunerile mele astfel încât să rămân sub numărul minim necesar pentru candidatură. Nu mi-au răspuns în scris la solicitările mele”, a precizat Drăgan.

Paul Ciucur, avocat

Radu Vișan, acuzat: „ I-a luat «la rost» pe cei care mi-au dat propuneri de candidatură”

Ilie Drăgan a mai explicat că, după depunerea dosarului, secretarul general al FRF, Radu Vișan, a contactat reprezentanți ai cluburilor care i-au dat adeziunea.

„Oamenii care mi-au dat propuneri de candidatură au fost sunați de oameni din conducerea FRF pentru a fi «luați la rost» și a li se cere să retragă adeziunile.

La puțin timp după ce mi-am depus dosarul de candidatură, secretarul general Radu Vișan, a sunat președintele unui club care mi-a dat mie propunere de candidatură.

E vorba de clubul de futsal United Galați. De unde a știut Radu Vișan? Clubul care a fost sunat poate să confirme.

Conform regulamentului, dosarul meu nu trebuia să ajungă la conducerea FRF. Se pare că un membru al comisiei a dat mai departe informații din dosarul meu.

Altfel nu avea de unde să știe cine m-a susținut și cine nu. S-a încălcat regulamentul de organizare a alegerilor”.

Toader Stefu, United Galați: „Nu ne-a convenit amenințarea lui Radu Vișan”

Contactat de GOLAZO.ro, Toader Stefu, finanțatorul clubului de futsal United Galați a confirmat spusele lui Ilie Drăgan.

„Președintele clubului, care este fiul meu, a fost sunat de secretarul general Radu Vișan, care a întrebat dacă îl cunoaște pe domnul Drăgan și de ce i-a dat adeziunea.

Vișan i-a spus «Sper ca de acum înainte să vă duceți la dânsul să vă rezolve problemele dacă o să iasă altcineva președinte». Bineînțeles că nu ne-a convenit amenințarea asta.

Tot am sperat să-și termine trei mandate, să se sature. Că de când lumea și pământul, rotațiile culturilor se practică și în agricultură, și în general peste tot în lume. Rotațiile au rostul lor.

Normal este să nu mai participe domnul Burleanu, să lase pe alții. El nu mai are dreptul din punct de vedere juridic. Așa cum arată articolul din statutul FRF spune clar: «Nicio persoană nu poate deține funcția de președinte al FRF mai mult de trei mandate»”, a declarat Toader Stefu.

„Lumea a început să-l regrete pe Mircea Sandu. Și asta e foarte grav”

Finanțatorul echipei de futsal United Galați a mai adăugat: „Curentul general este că Răzvan Burleanu va rămâne în continuare președinte, dar pentru mine va fi un președinte nelegitim. Chiar dacă va reales, vă garantez că oamenii îl aleg de frică!

Lumea a început să-l regrete pe Mircea Sandu. Și asta e foarte grav, înseamnă că e mult mai greu decât pe vremea lui Mircea Sandu”.

FRF a făcut presiuni mari asupra membrilor afiliați. Un club care îmi oferise o propunere de candidatură a trimis ulterior un mail către Federație în care a precizat că nu susține pe nimeni. Sunt trei cluburi despre care nu știu ce s-a întâmplat cu propunerile de candidatură pe care mi le-au acordat. Am avut opt propuneri de candidatură, însă la dosar am depus șapte. Un membru a renunțat să-mi mai dea adeziunea de teamă. Teama este foarte mare. Sistemul lucrează, iar eu am dovezi. Cei de la FRF au trimis sute de mesaje membrilor pentru a se asigura Ilie Drăgan, candidat la președinția FRF, pentru GOLAZO.ro

