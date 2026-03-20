„Suntem dubli campioni!” Șeful CONMEBOL lansează acuzații la adresa Spaniei, după ce  Finalissima a fost anulată

Alejandro Dominguez (54 de ani), președintele CONMEBOL, susține că continentul sud-american a câștigat pentru a doua oară duelul campioanelor Europei și Americii de Sud, după ce „Finalissima” a fost anulată.

Meciul dintre campioana Americii de Sud, Argentina, și campioana Europei, Spania, urma să se dispute în Qatar pe 27 martie, dar conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea acestuia, după ce Argentina a refuzat toate variantele propuse de UEFA.

Alejandro Dominguez: „Suntem dubli campioni”

Președintele CONMEBOL susține că ibericii nu au vrut să se prezinte.

În opinia lui Dominguez, Argentina a pus din nou mâna pe trofeu, după ce la ediția inaugurală a Finalissima, disputată în 2022, sud-americanii s-au impus, scor 3-0, împotriva campioanei europene, Italia, într-o partidă disputată pe stadionul Wembley din Londra.

„Suntem dubli campioni. Spania nu s-a prezentat”, a declarat Alejandro Dominguez pentru postul de radio argentinian Radio la Red, citat de as.com.

Stadionul din Qatar pe care ar fi trebuit să se joace Finalissima FOTO Imago

Finalissima 2026 a fost anulată

UEFA și CONMEBOL, cele două foruri care erau responsabile de organizarea meciului, au confirmat că nu au reușit să găsească o locație alternativă.

UEFA a anunțat duminică, într-un comunicat de presă, că a propus mutarea meciului pe stadionul „Santiago Bernabeu” din Madrid.

„Prima opțiune era ca meciul să se desfășoare pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid la data inițială, cu o repartizare 50/50 a suporterilor în tribune. Această împărțire ar fi oferit un cadru de talie mondială, pe măsura unui eveniment atât de prestigios, dar Argentina a refuzat”, a precizat forul european

UEFA a mai precizat că Argentina a respins și propunerea de a disputa Finalissima în două manșe, una la Madrid în martie și cealaltă la Buenos Aires:

„A doua opțiune era organizarea «Finalissima» în două manșe – una pe stadionul Santiago Bernabeu, pe 27 martie, iar cealaltă la Buenos Aires, într-o fereastră internațională înainte EURO și Copa America 2028, cu o repartizare a suporterilor în proporție de 50:50 pentru meciul de la Madrid. Și această opțiune a fost respinsă.”

Argentina a refuzat și propunerea ca meciul să se dispute pe un teren neutru din Europa:

„În cele din urmă, UEFA a solicitat un angajament din partea Argentinei ca, în cazul în care s-ar găsi un teren neutru în Europa, meciul să se poată pe 27 martie, conform planului anunțat pe 18 decembrie 2025, sau la data alternativă de 30 martie. Și această propunere a fost respinsă.”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport