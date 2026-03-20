„Suntem dubli campioni!” Șeful CONMEBOL lansează acuzații la adresa Spaniei, după ce  Finalissima a fost anulată
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 15:13
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 15:13
  • Alejandro Dominguez (54 de ani), președintele CONMEBOL, susține că continentul sud-american a câștigat pentru a doua oară duelul campioanelor Europei și Americii de Sud, după ce „Finalissima” a fost anulată.

Meciul dintre campioana Americii de Sud, Argentina, și campioana Europei, Spania, urma să se dispute în Qatar pe 27 martie, dar conflictul din Orientul Mijlociu a dus la anularea acestuia, după ce Argentina a refuzat toate variantele propuse de UEFA.

Cu cine luptăm pentru Mondial  Turcia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Nu lipsesc starurile de la Inter, AS Roma sau Real Madrid
Citește și
Cu cine luptăm pentru Mondial Turcia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Nu lipsesc starurile de la Inter, AS Roma sau Real Madrid
Citește mai mult
Cu cine luptăm pentru Mondial  Turcia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Nu lipsesc starurile de la Inter, AS Roma sau Real Madrid

Alejandro Dominguez: „Suntem dubli campioni”

Președintele CONMEBOL susține că ibericii nu au vrut să se prezinte.

În opinia lui Dominguez, Argentina a pus din nou mâna pe trofeu, după ce la ediția inaugurală a Finalissima, disputată în 2022, sud-americanii s-au impus, scor 3-0, împotriva campioanei europene, Italia, într-o partidă disputată pe stadionul Wembley din Londra.

„Suntem dubli campioni. Spania nu s-a prezentat”, a declarat Alejandro Dominguez pentru postul de radio argentinian Radio la Red, citat de as.com.

Stadionul din Qatar pe care ar fi trebuit să se joace Finalissima FOTO Imago

Finalissima 2026 a fost anulată

UEFA și CONMEBOL, cele două foruri care erau responsabile de organizarea meciului, au confirmat că nu au reușit să găsească o locație alternativă.

UEFA a anunțat duminică, într-un comunicat de presă, că a propus mutarea meciului pe stadionul „Santiago Bernabeu” din Madrid.

„Prima opțiune era ca meciul să se desfășoare pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid la data inițială, cu o repartizare 50/50 a suporterilor în tribune. Această împărțire ar fi oferit un cadru de talie mondială, pe măsura unui eveniment atât de prestigios, dar Argentina a refuzat”, a precizat forul european

UEFA a mai precizat că Argentina a respins și propunerea de a disputa Finalissima în două manșe, una la Madrid în martie și cealaltă la Buenos Aires:

„A doua opțiune era organizarea «Finalissima» în două manșe – una pe stadionul Santiago Bernabeu, pe 27 martie, iar cealaltă la Buenos Aires, într-o fereastră internațională înainte EURO și Copa America 2028, cu o repartizare a suporterilor în proporție de 50:50 pentru meciul de la Madrid. Și această opțiune a fost respinsă.

Argentina a refuzat și propunerea ca meciul să se dispute pe un teren neutru din Europa:

„În cele din urmă, UEFA a solicitat un angajament din partea Argentinei ca, în cazul în care s-ar găsi un teren neutru în Europa, meciul să se poată pe 27 martie, conform planului anunțat pe 18 decembrie 2025, sau la data alternativă de 30 martie. Și această propunere a fost respinsă.

Citește și

A fost penalty la Armstrong? Ce spune Cristi Balaj despre faza controversată de la Dinamo - Craiova: „Era clar că o să cadă”
Superliga
13:52
A fost penalty la Armstrong? Ce spune Cristi Balaj despre faza controversată de la Dinamo - Craiova: „Era clar că o să cadă”
Citește mai mult
A fost penalty la Armstrong? Ce spune Cristi Balaj despre faza controversată de la Dinamo - Craiova: „Era clar că o să cadă”
Cu cine luptăm pentru Mondial  Turcia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Nu lipsesc starurile de la Inter, AS Roma sau Real Madrid
Campionatul Mondial
13:43
Cu cine luptăm pentru Mondial Turcia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Nu lipsesc starurile de la Inter, AS Roma sau Real Madrid
Citește mai mult
Cu cine luptăm pentru Mondial  Turcia a anunțat lotul pentru meciul cu România » Nu lipsesc starurile de la Inter, AS Roma sau Real Madrid

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
Iran a lansat un atac surpriză care are implicații strategice pentru Europa: Scutul antirachetă de la Deveselu, în prim plan
spania argentina conmebol finalissima Alejandro Dominguez
Știrile zilei din sport
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Nationala
19:41
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Citește mai mult
„Enervant de tineri și foarte buni” Gică Hagi, intervenție înainte de Turcia - România » Adversarii evidențiați de „Rege”
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Superliga
16:56
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat. M-a atacat pe mine!”
Citește mai mult
Mihai Stoica, furios pe Pintilii Oficialul de la FCSB îi dă replica fostului secund: „M-a deranjat.  M-a atacat pe mine!”
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Campionatul Mondial
15:38
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Citește mai mult
Infantino intervine Răspunsul sec al șefului FIFA, după ce Iran a cerut să nu-și dispute meciurile de la CM 2026 în SUA: „Am stabilit”
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Nationala
17:42
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Citește mai mult
Secretele lui Arda Guler FOTO-VIDEO. De ce este starul Turciei într-o formă atât de bună. Și de ce poate marca de la 70 de metri!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:50
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
Modificare în lotul lui Lucescu Un jucător al revelației din Liga 1 a fost convocat de urgență pentru meciul cu Turcia
20:23
„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată” MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție”
„N-aș plasa-o în fața lui Dinamo niciodată” MM Stoica despre cât de bun e lotul roș-albilor: „Clar sub, fără discuție”
20:38
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
„Am văzut un semn și am știut” Ianis Zicu, acuzații  la adresa arbitrajului după Csikszereda - Farul: „Cât e ceasul? Am voie să vorbesc?”
20:03
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Dialog viral Nicolescu - Chirilă Ce i-a spus antrenorul imediat după înfrângerea lui Dinamo cu U Craiova: „Nu puteam fi nici nepoliticos, dar...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc
Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
