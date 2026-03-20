A fost penalty la Armstrong? Ce spune Cristi Balaj despre faza controversată de la Dinamo - Craiova: „Era clar că o să cadă”

Danny Armstrong discută cu „centralul" Horațiu Feșnic
Superliga

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 13:52
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 14:01
  • DINAMO - U CRAIOVA 0-1. Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru FIFA, a vorbit despre una dintre fazele controversate ale meciului de pe Arena Națională.

În minutul 52, la scorul de 1-0 pentru olteni, Dinamo a solicitat lovitură de la 11 metri după duelul dintre Danny Armstrong și Oleksandr Romanchuk.

Horațiu Feșnic a făcut semn că jocul poate să continue, în ciuda protestelor vehemente ale scoțianului. Nici Florin Andrei sau Romică Bîrdeș nu au intervenit din camera VAR.

Cristi Balaj: „Mai degrabă se dă credit arbitrului

Cristi Balaj a analizat și el faza și a fost de acord cu decizia lui Horațiu Feșnic de a nu dicta penalty în favoarea „câinilor”.

„M-am uitat la faza din minutul 52, cea cu Armstrong, înțeleg că au fost ceva discuții. Nu a fost prea mediatizată în mass-media, pentru că și jurnaliștii care scriu despre fotbal au anumite semne de întrebare. O încadrează probabil în zona fazelor neclare. De ce e neclară?

Pentru că atacantul anticipează și el contactul cu apărătorul și nu avea cum să nu cadă. Era clar că o să cadă atâta timp și-a blocat mișcarea motrică a picioarelor și n-a făcut nimic pentru a evita o cădere.

Mulți se întreabă de ce văd o fază și ce mă determină să nu fiu convins că e 100% penalty. Motivul principal e că la ultima reluare se vede cum atacantul își depărtează piciorul stâng.

Îl duce mai în stânga. Amplifică. Caută să amplifice contactul. Vedeți la ultima reluare cum piciorul stâng se depărtează de piciorul drept al atacantului și merge mult înspre apărător pentru a amplifica acel contact.

Galerie foto (16 imagini)

Faza la care Armstrong a cerut penalty în meciul cu U Craiova / Foto: capturi Digi Sport Faza la care Armstrong a cerut penalty în meciul cu U Craiova / Foto: capturi Digi Sport Faza la care Armstrong a cerut penalty în meciul cu U Craiova / Foto: capturi Digi Sport Faza la care Armstrong a cerut penalty în meciul cu U Craiova / Foto: capturi Digi Sport Faza la care Armstrong a cerut penalty în meciul cu U Craiova / Foto: capturi Digi Sport
+16 Foto
labels.photo-gallery

El nu avea cum să cadă pe picioare atât timp cât a evitat și nu a făcut nimic pentru a avea o mișcare motrică corectă.

Era clar că o să cadă în față și atunci această fază e încadrată la situațiile neclare, unde arbitrul nu intervine.

Mai degrabă se dă credit arbitrului, care a considerat că trebuie să continue jocul.

Ultima reluare ne ajută să înțelegem, pe noi cei care suntem imparțiali și nu suntem implicați, ce îi lipsește acestei situații pentru a considera că e un penalty ce trebuia obligatoriu acordat”, a declarat Balaj la fanatik.ro

Armstrong, revoltat de arbitraj: „Nici măcar nu mi-am putut imagina că nu se duce la monitor”

La finalul meciului, Armstrong s-a arătat revoltat de decizia lui Horațiu Feșnic.

„Cred că toată lumea poate vedea că e penalty, e frustrant că nici măcar nu se verifică, nu îmi dau seama cum de nu s-a dat penalty.

Nici măcar nu mi-am putut imagina că nu se duce la monitor, dar nu putem folosi acest penalty ca scuză pentru că am pierdut”, a declarat Armstrong.

Cristi Balaj Universitatea Craiova dinamo superliga danny armstrong
Știrile zilei din sport
Top stiri
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după  12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Superliga
11:26
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după 12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Citește mai mult
„Pot să fiu antrenorul sezonului” Daniel Pancu jubilează după  12 victorii în 13 meciuri » Care e marele avantaj al CFR-ului în lupta la titlu
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia.  Ce ar putea alege la mijloc
Nationala
11:05
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia. Ce ar putea alege la mijloc
Citește mai mult
Lucescu are o singură necunoscută Selecționerul se gândește la al 11-lea nume pentru barajul cu Turcia.  Ce ar putea alege la mijloc
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Nationala
10:41
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Citește mai mult
Trebuia convocat Opruț? Reacția lui Andrei Nicolescu, după ce Lucescu l-a lăsat acasă pe fundașul-golgheter
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești
B365
02:00
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești
Citește mai mult
Diabolicul Lixandru, puștiul care a îngrozit Bucureștiul. Crima comisă la scăldat în Dâmbovița, după o seară la horă, pe Calea Dudești

Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 53 rapid 43 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share