A fost penalty la Armstrong? Ce spune Cristi Balaj despre faza controversată de la Dinamo - Craiova: „Era clar că o să cadă”

DINAMO - U CRAIOVA 0-1. Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru FIFA, a vorbit despre una dintre fazele controversate ale meciului de pe Arena Națională.

În minutul 52, la scorul de 1-0 pentru olteni, Dinamo a solicitat lovitură de la 11 metri după duelul dintre Danny Armstrong și Oleksandr Romanchuk.

Horațiu Feșnic a făcut semn că jocul poate să continue, în ciuda protestelor vehemente ale scoțianului. Nici Florin Andrei sau Romică Bîrdeș nu au intervenit din camera VAR.

Cristi Balaj: „Mai degrabă se dă credit arbitrului”

Cristi Balaj a analizat și el faza și a fost de acord cu decizia lui Horațiu Feșnic de a nu dicta penalty în favoarea „câinilor”.

„M-am uitat la faza din minutul 52, cea cu Armstrong, înțeleg că au fost ceva discuții. Nu a fost prea mediatizată în mass-media, pentru că și jurnaliștii care scriu despre fotbal au anumite semne de întrebare. O încadrează probabil în zona fazelor neclare. De ce e neclară?

Pentru că atacantul anticipează și el contactul cu apărătorul și nu avea cum să nu cadă. Era clar că o să cadă atâta timp și-a blocat mișcarea motrică a picioarelor și n-a făcut nimic pentru a evita o cădere.

Mulți se întreabă de ce văd o fază și ce mă determină să nu fiu convins că e 100% penalty. Motivul principal e că la ultima reluare se vede cum atacantul își depărtează piciorul stâng.

Îl duce mai în stânga. Amplifică. Caută să amplifice contactul. Vedeți la ultima reluare cum piciorul stâng se depărtează de piciorul drept al atacantului și merge mult înspre apărător pentru a amplifica acel contact.

El nu avea cum să cadă pe picioare atât timp cât a evitat și nu a făcut nimic pentru a avea o mișcare motrică corectă.

Era clar că o să cadă în față și atunci această fază e încadrată la situațiile neclare, unde arbitrul nu intervine.

Mai degrabă se dă credit arbitrului, care a considerat că trebuie să continue jocul.

Ultima reluare ne ajută să înțelegem, pe noi cei care suntem imparțiali și nu suntem implicați, ce îi lipsește acestei situații pentru a considera că e un penalty ce trebuia obligatoriu acordat”, a declarat Balaj la fanatik.ro

Armstrong, revoltat de arbitraj: „Nici măcar nu mi-am putut imagina că nu se duce la monitor”

La finalul meciului, Armstrong s-a arătat revoltat de decizia lui Horațiu Feșnic.

„Cred că toată lumea poate vedea că e penalty, e frustrant că nici măcar nu se verifică, nu îmi dau seama cum de nu s-a dat penalty.

Nici măcar nu mi-am putut imagina că nu se duce la monitor, dar nu putem folosi acest penalty ca scuză pentru că am pierdut”, a declarat Armstrong.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport