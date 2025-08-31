Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci +5 foto
Campionate

Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 10:47
alt-text Actualizat: 31.08.2025, ora 10:57
  • REAL MADRID - MALLORCA 2-1. Formația de pe „Santiago Bernabeu” a avut nu mai puțin de trei goluri anulate.

Primul a venit la doar șapte minute de la fluierul de start. Trent Alexander-Arnold l-a lansat pe Kylian Mbappe cu o pasă de aproximativ 25 de metri.

Atacantul francez a finalizat cu un șut la colțul scurt, însă VAR-ul a detectat un ofsaid milimetric la „decarul” Realului.

Primul gol anulat lui Kylian Mbappe Foto Captură ecran Youtube @realmadrid (3).jpg
Primul gol anulat lui Kylian Mbappe Foto Captură ecran Youtube @realmadrid (3).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Primul gol anulat lui Kylian Mbappe Foto Captură ecran Youtube @realmadrid (1).jpg Primul gol anulat lui Kylian Mbappe Foto Captură ecran Youtube @realmadrid (2).jpg Primul gol anulat lui Kylian Mbappe Foto Captură ecran Youtube @realmadrid (3).jpg Primul gol anulat lui Kylian Mbappe Foto Captură ecran Youtube @realmadrid (5).jpg Primul gol anulat lui Kylian Mbappe Foto Captură ecran Youtube @realmadrid(4).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Real Madrid, trei goluri anulate de VAR, în duelul cu Mallorca

De altfel, starul francez și-a arătat nemulțumirea față de decizia luată de brigada de arbitri. A postat pe instagram stop-cadrul făcut de televiziunea spaniolă, din care nu reiese clar dacă a fost cu adevărat în afara jocului.

Același Mbappe a fost în centrul atenției și în minutul 45+1, la scorul de 2-1 pentru Real Madrid.

Arda Guler i-a pasat în adâncime fostului jucător de la PSG, care a finalizat cu o scăriță superbă peste portarul celor de la Mallorca, dar și de această dată poziția sa a fost neregulamentară.

Al doilea gol anulat lui Kylian Mbappe Foto captură ecran @realmadrid (5).jpg
Al doilea gol anulat lui Kylian Mbappe Foto captură ecran @realmadrid (5).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Al doilea gol anulat lui Kylian Mbappe Foto captură ecran @realmadrid (1).jpg Al doilea gol anulat lui Kylian Mbappe Foto captură ecran @realmadrid (2).jpg Al doilea gol anulat lui Kylian Mbappe Foto captură ecran @realmadrid (3).jpg Al doilea gol anulat lui Kylian Mbappe Foto captură ecran @realmadrid (4).jpg Al doilea gol anulat lui Kylian Mbappe Foto captură ecran @realmadrid (5).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Fanii lui Real Madrid, revoltați de arbitraj. Au strigat „Negreira! Negreira!”

Un nou moment tensionat a avut loc, în minutul 54. Franco Mastantuono a șutat din interiorul careului, Leo Roman a respins cu piciorul, iar mingea a ricoșat la fundașul celor de la Mallorca, Martin Valjent.

Stoperul slovac al oaspeților a încercat să îndepărteze pericolul, dar a degajat direct în Arda Guler, cel care a împins mingea în poartă din două încercări.

Inițial, golul marcat de mijlocașul turc a fost validat, însă „centralul” a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza.

Golul anulat lui Arda Guler Foto captură ecran @realmadridtv (4).jpg
Golul anulat lui Arda Guler Foto captură ecran @realmadridtv (4).jpg

Galerie foto (5 imagini)

Golul anulat lui Arda Guler Foto captură ecran @realmadridtv (1).jpg Golul anulat lui Arda Guler Foto captură ecran @realmadridtv (2).jpg Golul anulat lui Arda Guler Foto captură ecran @realmadridtv (3).jpg Golul anulat lui Arda Guler Foto captură ecran @realmadridtv (4).jpg Golul anulat lui Arda Guler Foto captură ecran @realmadridtv (5).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Reușita a fost anulată pe motiv de henț, moment în care fanii madrileni au luat foc. Au început să scandeze: „Negreira, Negreira”.

Cazul Negreira este o anchetă care se desfășoară în Spania și vizează un scandal de corupție sportivă. Cele două părți implicate sunt clubul FC Barcelona și fostul arbitru Jose Maria Enriquez Negreira.

Catalanii au fost acuzați de dare de mită, după ce i-ar fi plătit fostului vicepreşedinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor spanioli peste 7 milioane de euro, în perioada 2001-2008.

Un arbitru spaniol a explicat motivul pentru care au fost anulate golurile lui Real Madrid

Fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde Gonzalez a venit cu explicații, după fazele controversate de pe „Santiago Bernabeu”.

  • despre primul gol anulat lui Mbappe: „Un centimetru este un centimetru, iar dacă este ofsaid, este ofsaid. Ne place sau nu. Dacă se întâmplă cu Madridul într-o finală de Champions League și mingea a intrat cu doar un milimetru… nu există discuție”.
  • despre golul anulat lui Guler: „Dacă o fază se termină cu gol după atingerea brațelor, este cu siguranță henț. Arbitrul trebuie să vadă dacă este vorba de o acțiune imediată, dacă interpretează că este imediată… Și așa a fost. Regula spune că toate hențurile în atac care duc la un gol sunt imediat sancționate prin anularea reușitei. Dar regula spune că trebuie să fie imediat… Ar fi trebuit să fie gol, dacă Guler îi pasa lui Mastantuono și acesta marca”, a explicat Eduardo Gonzalez, potrivit as.com.

Rezumat VIDEO. Real Madrid - Mallorca 2-1

Citește și

 Opriți totul! Asta e scenografia weekendului! Fanii lui Nantes și mesajul în care se regăsește orice microbist: „La naiba, ce dor îmi e!”
Campionate
10:02
Opriți totul! Asta e scenografia weekendului! Fanii lui Nantes și mesajul în care se regăsește orice microbist: „La naiba, ce dor îmi e!”
Citește mai mult
 Opriți totul! Asta e scenografia weekendului! Fanii lui Nantes și mesajul în care se regăsește orice microbist: „La naiba, ce dor îmi e!”
Amenințări teribile Un arbitru din România dezvăluie momentele de groază prin care a trecut:  „Înjurături, blesteme. Intram pe profil și le vedeam familia”
Lumini și umbre
09:08
Amenințări teribile Un arbitru din România dezvăluie momentele de groază prin care a trecut: „Înjurături, blesteme. Intram pe profil și le vedeam familia”
Citește mai mult
Amenințări teribile Un arbitru din România dezvăluie momentele de groază prin care a trecut:  „Înjurături, blesteme. Intram pe profil și le vedeam familia”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
Real Madrid spania mallorca gol anulat la liga kylian mbappe var arda guler
Știrile zilei din sport
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
12:55
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
13:30
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Tenis
13:06
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Citește mai mult
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Opinii
10:55
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:25
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
18:50
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
17:54
Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
 Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
17:39
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Top stiri din sport
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Campionate
10:16
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Citește mai mult
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Superliga
12:00
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Diverse
11:31
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Citește mai mult
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Special
09:01
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Citește mai mult
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
01.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share