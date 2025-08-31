Real Madrid, 3 goluri anulate Fanii madrileni, revoltați! Ce au strigat și ce a postat Mbappe după meci

REAL MADRID - MALLORCA 2-1. Formația de pe „Santiago Bernabeu” a avut nu mai puțin de trei goluri anulate.

Primul a venit la doar șapte minute de la fluierul de start. Trent Alexander-Arnold l-a lansat pe Kylian Mbappe cu o pasă de aproximativ 25 de metri.

Atacantul francez a finalizat cu un șut la colțul scurt, însă VAR-ul a detectat un ofsaid milimetric la „decarul” Realului.

Real Madrid, trei goluri anulate de VAR, în duelul cu Mallorca

De altfel, starul francez și-a arătat nemulțumirea față de decizia luată de brigada de arbitri. A postat pe instagram stop-cadrul făcut de televiziunea spaniolă, din care nu reiese clar dacă a fost cu adevărat în afara jocului.

Același Mbappe a fost în centrul atenției și în minutul 45+1, la scorul de 2-1 pentru Real Madrid.

Arda Guler i-a pasat în adâncime fostului jucător de la PSG, care a finalizat cu o scăriță superbă peste portarul celor de la Mallorca, dar și de această dată poziția sa a fost neregulamentară.

Fanii lui Real Madrid, revoltați de arbitraj. Au strigat „Negreira! Negreira!”

Un nou moment tensionat a avut loc, în minutul 54. Franco Mastantuono a șutat din interiorul careului, Leo Roman a respins cu piciorul, iar mingea a ricoșat la fundașul celor de la Mallorca, Martin Valjent.

Stoperul slovac al oaspeților a încercat să îndepărteze pericolul, dar a degajat direct în Arda Guler, cel care a împins mingea în poartă din două încercări.

Inițial, golul marcat de mijlocașul turc a fost validat, însă „centralul” a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea faza.

Reușita a fost anulată pe motiv de henț, moment în care fanii madrileni au luat foc. Au început să scandeze: „Negreira, Negreira”.

Cazul Negreira este o anchetă care se desfășoară în Spania și vizează un scandal de corupție sportivă. Cele două părți implicate sunt clubul FC Barcelona și fostul arbitru Jose Maria Enriquez Negreira.

Catalanii au fost acuzați de dare de mită, după ce i-ar fi plătit fostului vicepreşedinte al Comisiei Tehnice a Arbitrilor spanioli peste 7 milioane de euro, în perioada 2001-2008.

Un arbitru spaniol a explicat motivul pentru care au fost anulate golurile lui Real Madrid

Fostul arbitru spaniol Eduardo Iturralde Gonzalez a venit cu explicații, după fazele controversate de pe „Santiago Bernabeu”.

despre primul gol anulat lui Mbappe: „Un centimetru este un centimetru, iar dacă este ofsaid, este ofsaid. Ne place sau nu. Dacă se întâmplă cu Madridul într-o finală de Champions League și mingea a intrat cu doar un milimetru… nu există discuție”.

„Un centimetru este un centimetru, iar dacă este ofsaid, este ofsaid. Ne place sau nu. Dacă se întâmplă cu Madridul într-o finală de Champions League și mingea a intrat cu doar un milimetru… nu există discuție”. despre golul anulat lui Guler: „Dacă o fază se termină cu gol după atingerea brațelor, este cu siguranță henț. Arbitrul trebuie să vadă dacă este vorba de o acțiune imediată, dacă interpretează că este imediată… Și așa a fost. Regula spune că toate hențurile în atac care duc la un gol sunt imediat sancționate prin anularea reușitei. Dar regula spune că trebuie să fie imediat… Ar fi trebuit să fie gol, dacă Guler îi pasa lui Mastantuono și acesta marca”, a explicat Eduardo Gonzalez, potrivit as.com.

Rezumat VIDEO. Real Madrid - Mallorca 2-1

