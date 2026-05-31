Ceferin a gafat-o! VIDEO. Ce a făcut președintele UEFA pe scenă, după finala UCL + Marquinhos, gestul serii: „Un adevărat gentleman”

PSG - Arsenal 1-1 (4-3 pen.) . Aleksander Ceferin (58 de ani), președintele UEFA, a fost protagonistul unui moment amuzant la ceremonia de premiere a finalei Ligii Campionilor.

. Aleksander Ceferin (58 de ani), președintele UEFA, a fost protagonistul unui moment amuzant la ceremonia de premiere a finalei Ligii Campionilor. Marquinhos (32 de ani), căpitanul lui PSG, a fost lăudat de un adversar pentru gestul făcut după meci.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În urma victoriei de la Budapesta de sâmbătă, PSG a cucerit trofeul Ligii Campionilor pentru al doilea sezon consecutiv.

Este a doua echipă din istorie care reușește să-și apere trofeul, după Real Madrid, formație care a câștigat competiția de trei ori la rând, între 2016 și 2018.

VIDEO. Ceferin a uitat să-i dea medalia lui Marquinhos

În cadrul ceremoniei de premiere a celor de la PSG, Aleksander Ceferin a fost în centrul unui moment amuzant.

Președintele UEFA a fost responsabil cu înmânarea medaliilor celor două echipe. După ce i-a pus medalia la gât la Ousmane Dembele, Ceferin a plecat alături de starul francez pentru a-i acorda trofeul Ligii Campionilor.

Dar Aleksander Ceferin uitase de un jucător! Oficialul forului european l-a omis pe Marquinhos, chiar liderul lui PSG.

Ousmane Dembele i-a amintit lui Ceferin că nu i-a înmânat medalia și lui Marquinhos, iar slovenul a avut o reacție amuzantă.

Acesta și-a pus mâinile în cap și și-a recunoscut greșeala, dar Marquinhos nu a fost deranjat. Cei doi s-au îmbrățisat mai apoi, iar fundașul brazilian a mers pentru a ridica trofeul.

UEFA President Aleksander Ceferin almost forgot about Marquinhos 😂 pic.twitter.com/vq0Dbp1lvU — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 30, 2026

Gestul lui Marquinhos, lăudat de Martin Odegaard: „Un adevărat gentleman”

La finalul celor două reprize de prelungire, partida dintre PSG și Arsenal s-a îndreptat către loviturile de departajare, în urma cărora francezii au ieșit victorioși.

Eberechi Eze a fost primul jucător al lui Arsenal care a ratat de la 11 metri. Mai apoi, David Raya a reușit să apere șutul lui Nuno Mendes, fundașul lui PSG.

În ultima serie de penalty-uri, Lucas Beraldo a transformat pentru PSG, iar Gabriel Magalhaes a ratat lovitura decisivă. Fundașul lui Arsenal a trimis peste poartă.

Gabriel a fost vizibil afectat de ratarea sa, iar Marquinhos a recurs la un gest impresionant. Căpitanul lui PSG a ales să nu se bucure alături de coechipieri și s-a dus direct către conaționalul său, pentru a-l consola.

Momentul când Marquinhos îl consola pe Gabriel. Foto: Imago

Gestul lui Marquinhos a fost lăudat de Martin Odegaard, căpitanul lui Arsenal, care a declarat:

„Este un adevărat gentleman. Probabil că este unul dintre cei mai experimentați jucători aflați încă în activitate”, a spus norvegianul, conform goal.com.

Odegaard a explicat că Marquinhos are destulă experiență pentru a înțelege prin ce a trecut Gabriel.

A trecut deja prin ambele situații într-o finală ca aceasta și știe exact prin ce trecem acum. Martin Odegaard, căpitan Arsenal

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport