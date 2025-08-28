I s-a făcut rău pe teren Robert Moreno, fostul selecționer al Spaniei, transportat de urgență la spital în Rusia:  „Criză epileptică”

- Robert Moreno a fost luat cu ambulanța de la stadion, în timp ce echipa sa, Sochi, pierdea cu 2-4 în fața lui Krasnodar, în Cupa Rusiei.
- Antrenorul catalan trece prin momente dificile în carieră în ultimii cinci ani.
Robert Moreno, 47 de ani, a avut un moment în carieră când a atins maximum.
Moreno, de la naționala Spaniei la ultima echipă rusă
Devenise selecționerul Spaniei după retragerea temporară a lui Luis Enrique (căruia i-a fost asistent), între martie și noiembrie 2019.
A calificat „La Roja” la Campionatul European și visa la turneul final.
Întoarcerea lui Enrique pe banca naționalei l-a forțat să renunțe la post.
De atunci, catalanul e în cădere continuă ca antrenor.
- Jumătate de an la AS Monaco (2020). Dat afară.
- 9 luni la Granada (2021-2022). Concediat.
- Din decembrie 2023 e la Sochi, în Rusia, cu care a retrogradat din prima ligă în 2024, promovând înapoi în 2025.
Acum, e pe ultimul loc după șase etape, cu un egal și cinci înfrângeri.
Directorul sportiv al lui Sochi: „Viața lui Moreno nu este în pericol”
Forma foarte slabă a lui Sochi îl afectează și pe antrenor. Miercuri, în timpul unui meci din Cupa Rusiei, 2-4 cu Krasnodar, i s-a făcut rău pe teren, potrivit Marca.
Echipa lui a fost condusă, 0-3. Imediat după golul de 1-3, cu mai puțin de un sfert de oră până la final, a plecat la vestiare însoțit de medici. Și, imediat, transportat de urgență la spital.
„A suferit o criză epileptică. A fost dus cu ambulanța, dar viața sa nu este în pericol”, a declarat directorul sportiv Igor Kudryashov în presa locală.
Marca susține că a fost doar hipertensiune și nu a rămas peste noapte la spital, fiind externat seara.