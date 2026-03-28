Alessandro Bastoni (26 de ani) , fundașul lui Cristi Chivu (45 de ani ) de la Inter, ar fi tot mai aproape de un transfer la Barcelona.

, fundașul lui ) de la Inter, ar fi tot mai aproape de un transfer la Barcelona. Detalii despre potențiala mutare a stoperului italian, mai jos.

Bastoni, jucător indispensabil în apărarea lui Inter, este principala țintă a celor de la FC Barcelona pentru sezonul viitor.

Catalanii l-au dorit pe fundașul în vârstă de 26 de ani încă din iarnă, dar mutarea nu s-a concretizat.

Bastoni și-ar fi dat acordul pentru transferul la Barcelona

Barcelona ar dori să-și întărească defensiva pentru sezonul viitor, în contextul în care Andreas Christensen încă nu și-a prelungit contractul cu gruparea catalană, înțelegere care expiră în această vară.

Conducerea Barcelonei și-ar dori un fundaș central de picior stâng, iar principala țintă a clubului este Alessandro Bastoni, jucătorul lui Inter.

Acum, mutarea lui Bastoni la Barcelona ar fi tot mai aproape să se realizeze. Italianul ar fi transmis că ar vrea să se transfere la clubul catalan, iar Inter este deschisă la negocieri, anunță marca.com.

70 de milioane de euro este cota de piață a lui Alessandro Bastoni, conform Transfermarkt

Singurul obstacol în vederea realizării acestui transfer este prețul cerut de Inter, o sumă cuprinsă între 70-80 de milioane de euro, scrie gazzetta.it.

Barcelona încă întâmpină probleme financiare, suma pentru Bastoni fiind prea mare pentru posibilitățile clubului.

Barcelona are și variante de rezervă

Dacă nu va reuși să-l transfere pe Alessandro Bastoni, Barcelona a mai pus ochii și pe alți fundași din Europa. Deco, directorul sportiv al clubului, mai are și alte nume pe listă, cum ar fi:

Micky Van de Ven (Tottenham) - cotă de 65 milioane de euro

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) - cotă de 55 de milioane de euro

Luka Vuskovic (Hamburg) - cotă de 60 de milioane de euro

Cine este Alessandro Bastoni

Fundașul central a ajuns la Inter în vara anului 2017, atunci când italienii au plătit nu mai puțin de 31,5 milioane de euro pentru a-l transfera de la Atalanta.

Bastoni a devenit rapid unul dintre liderii apărării formației din Milano, fiind unul dintre cei mai apreciați fundași din Europa, la acest moment.

În vara lui 2025, Bastoni a fost dorit de Chelsea, care era dispusă să plătească 50 de milioane de euro pentru transferul său, dar Inter a refuzat oferta.

35 de meciuri a jucat Alessandro Bastoni pentru Inter în acest sezon. A marcat 2 goluri și a oferit 6 pase decisive

