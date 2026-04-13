U CLUJ - U CRAIOVA 4-0. Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul ardelenilor, rămâne prudent, deși echipa sa s-a desprins la 3 puncte în fruntea Ligii 1.

Deși „șepcile roșii” sunt într-o formă incredibilă, 13 victorii în ultimele 14 meciuri oficiale, Chipciu nu se gândește încă la titlu.

Chipciu, prudent după ce a zdrobit Craiova: „Nu prea e relevant meciul”

„Nu poți să faci o analiză corectă după un meci în care ei au jucat în 10 oameni de la început. Trebuie să luăm doar punctele foarte importante și nimic mai mult. Nu prea e relevant meciul, s-a jucat 11 la 10, a fost la îndemâna noastră.

Important e că am rămas echilibrați, n-am făcut lucruri nebune. Am și vorbit să nu luăm și noi roșu. Am jucat cu mintea limpede. Nu știm însă cum era 11 la 11”, a spus Alex Chipciu la Prima Sport.

Întrebat dacă se gândește la câștigarea titlului, căpitanul ardelenilor a respins ideea:

„Cred că cel mai important lucru e că suntem într-o poziție din care putem prinde unul din primele 3 locuri, ceea ce înseamnă o calificare în cupele europene. Ar fi o performanță fantastică să fim din nou în această postură.

Personal, nu visez nici la toarta aia de la trofeu. E un play-off greu, poți să pierzi cu oricine. Nu cred că noi și Craiova vom câștiga tot până la finalul sezonului. Oricine poate bate pe oricine. Cred că singurul scop trebuie să fie să joci bine.

Sunt multe meciuri, mai avem și Cupa. Nu simțim presiunea de a câștiga campionatul sau Cupa. Poate pentru Craiova e, pentru că nu au câștigat campionatul de atâția ani și s-au băgat atâția bani, bani, bani. Noi suntem mai relax, pentru că și bugetul nostru nu se poate compara cu restul”.

6 titluri a câștigat Chipciu în Liga1, trei alături de FCSB și 3 cu CFR Cluj

VIDEO. Golul marcat de Nistor în U Cluj - Craiova 4-0

