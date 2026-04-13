U CLUJ - U CRAIOVA 4-0. Vladimir Screciu (26 de ani), mijlocașul oltenilor, a avut un discurs optimist după eșecul drastic suferit de echipa sa în Ardeal.

Pe Cluj Arena, „leii” au trăit un coșmar încă din startul partidei, când s-au văzut conduși, iar Monday Etim a fost eliminat. Ulterior, „șepcile roșii” au mai înscris de încă trei ori.

Screciu, discurs surprinzător după 0-4 cu U Craiova: „Eu asta simt acum”

În ciuda eșecului drastic, Screciu rămâne optimist în privința șanselor la titlu și le promite fanilor că oltenii se vor redresa.

„Pur și simplu a fost o mică neatenție a lui Etim. Cred că dacă rămâneam în 11 jucători, chiar dacă aveau 1-0, jocul ar fi fost altul. Și cu Dinamo am luat roșu, acum, la două meciuri distanță, am luat încă unul. Ceva trebuie să reglăm.

Mă bucură însă foarte mult că am arătat atitudine și chiar abia aștept să merg în vestiar și să vorbesc cu băieții, să ne privim ochi în ochi și să ne dăm seama că doar noi ne putem învinge.

Dacă avem încredere unul în altul, putem s-o scoatem la capăt. Simt că este momentul, sunt doar 3 puncte diferență. Simt că este momentul, chiar dacă în seara asta scorul a fost cum a fost. Simt că suntem acolo, simt că o să fie bine. Asta vreau să le garantez și suporterilor. Să fie lângă noi, chiar simt că o să fie bine.

În seara asta a fost o mică neatenție, ne doare foarte tare, dar credeți-ne că o să dăm totul de acum înainte și o să fie diferit.

Cu siguranță ne batem și la Cupă, și la campionat în continuare. Suntem acolo. Sunt la doar 3 puncte, stați liniștiți, mai sunt 6 meciuri”, a spus Vladimir Screciu la Digi Sport.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport