Bani publici tocați degeaba Un document FIFA dezvăluie salarii de 10.500 de euro pe lună la o echipă retrogradată din Liga 1
Kevin Luckassen (echipament albastru) a jucat la Gloria Buzău în finalul sezonului 2024-2025 (foto: Sport Pictures)
Superliga

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.04.2026, ora 22:49
  • Un dosar FIFA aduce în prim-plan felul în care au fost gestionați banii publici la Asociația Sportivă Fotbal Club Buzău, club care a încheiat sezonul 2024-2025 prin retrogradarea din Liga 1, urmând ca ulterior să fie desființat de autoritățile locale.

Un document oficial FIFA scoate în evidență modul deficitar în care au fost utilizați banii publici la Asociația Sportivă Fotbal Club Buzău, formație care a retrogradat din Liga 1 la finalul ediției 2024-2025 și a fost ulterior desființată de autorități.

FIFA: Gloria Buzău l-a plătit pe Kevin Luckassen cu 10.500 de euro pe lună

În centrul acestui caz se află atacantul olandez Kevin Luckassen, cunoscut în prezent drept Kevin Brobbey (32 de ani), și salariul său considerabil din perioada petrecută la clubul buzoian, în valoare de 10.500 de euro net pe lună.

Informația apare în motivarea Camerei de Soluționare a Litigiilor FIFA, în cadrul procesului intentat de jucător împotriva clubului saudit Al Batin, de care s-a despărțit înainte de a ajunge în România.

De menționat că Asociația Sportivă Fotbal Club Buzău a evoluat între 2016-2025 sub denumirea de „Gloria Buzău”, numele istoric al echipei din Crâng.

Potrivit documentului, pe 3 februarie 2025, Luckassen a semnat un contract cu ASFC Buzău, valabil până la 30 iunie 2025, în baza căruia avea dreptul la o remunerație de 10.500 de euro net lunar.

Kevin Luckassen a jucat doar 11 meciuri la Gloria Buzău

În acest context, în care FIFA analiza sumele restante pe care clubul saudit Al Batin trebuia să i le achite atacantului olandez după rezilierea contractului, instanța a luat în calcul și veniturile obținute ulterior de acesta în România.

„Într-adevăr, jucătorul a găsit un loc de muncă la clubul românesc Asociația Sportivă Fotbal Club Buzău. În conformitate cu contractul de muncă relevant, jucătorul avea dreptul la aproximativ 10.500 de euro net pe lună, sumă pe care Camera a considerat-o echivalentă cu 10.866,30 dolari net pe lună.

Prin urmare, Camera a concluzionat că jucătorul și-a diminuat prejudiciul în cuantum total de 54.331,50 dolari net, adică de cinci ori 10.866,30 dolari net”, se arată în motivarea FIFA.

11 meciuri
a jucat Kevin Luckassen pentru Gloria Buzău în finalul Ligii 1, ediția 2024-2025, și a marcat 5 goluri

Kevin Luckassen joacă la FC Argeș

Conform deciziei FIFA, după ce s-a ținut cont de veniturile obținute la Buzău și de plățile deja efectuate de Al Batin, suma rămasă de achitat către Kevin Luckassen a fost de 33.610,80 dolari net, la care se adaugă dobândă de 5% pe an pentru anumite sume restante.

De asemenea, FIFA a stabilit că Al Batin trebuie să-i plătească fotbalistului și 100.000 de dolari net cu titlu de compensație pentru încălcarea contractului.

În prezent, Kevin Luckassen (Brobbey) joacă în Liga 1 la FC Argeș. În Liga 1, atacantul olandez a mai evoluat la Poli Iași, Farul, Sepsi, Rapid și UTA.

Ilie Stan a dat clubul în judecată: „ O să le fac şi plângere penală”

Ilie Stan, fostul antrenor al formației Gloria Buzău înainte de desființarea acesteia, a lansat acuzații dure la adresa autorităților locale, susținând că situația financiară a clubului a fost haotică și lipsită de transparență. „Iliesta” a dat clubul în judecată.

„Am stat trei luni şi jumătate. Am luat bani o lună de zile. Au spus că nu mai sunt bani. Mă sună şi acum jucătorii. Sunt jucători care nu au luat banii de trei luni de zile. Dacă nu mai există echipa, la cine? Dacă echipa continua puteai să ceri, te duceai la Comisii, la Federaţie.

Contractul l-am semnat cu reprezentantul Consiliului Judeţean, Adi Petre, şi reprezentantul Consiliului Local, Ceauşel, Cristi Ceauşel. Mi-au promis marea cu sarea. I-am dat în judecată, m-am gândit foarte bine. O să le fac şi plângere penală, altfel nu merge.”

Top stiri
Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
Superliga
14.04
Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
Citește mai mult
Bîrligea a ajuns pe masa de operație Intervenție chirurgicală de o oră și 40 de minute suferită de atacantul de la FCSB
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Nationala
14.04
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Citește mai mult
România, amicale în iunie „Tricolorii” și-au aflat adversarii. Momentul în care s-a născut Generația de Aur: „Hagi și Răducioiu ne-au frânt inimile”
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Superliga
14.04
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Citește mai mult
Și de Paști, tot FCSB! Duelul cu Oțelul a fost cel mai vizionat meci al etapei la TV. Pe locul 2, aproape la egalitate, două dueluri din play-off
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €
B365
13.04
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €
Citește mai mult
Victorie pentru România la tribunalul ICSID în litigiul cu Plaza Centers privind Casa Radio. Statul român nu mai trebuie să dea firmei peste 400 de milioane €

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 16 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
15.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share