RAPID - FC ARGEȘ. Momentul de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu a fost însoțit de coloana sonoră a celebrului film Gladiatorul.

Au fost momente emoționante în Giulești înaintea startului partidei din play-off.

Jucătorii Rapidului au intrat pe teren cu tricouri negre cu chipul lui Mircea Lucescu, alături de o poză realizată după ce giuleștenii au câștigat titulul în anul 1999.

La tribuna II-a a stadionului a fost dezvăluită o scenografie pe o pânză neagră cu chipul fostului mare antrenor, alături de mesajul:

„Respect etern Mircea Lucescu - 1945 - ∞” . Acesta a fost afișat și pe cele două tabele electronice din Giulești.

Cu toate acestea, un detaliu interesant s-a petrecut la momentul de reculegere în memoria lui „Il Luce”.

În timp ce jucătorii celor două echipe și arbitrii erau alinițați la centrul terenului, pe Giulești răsuna „Honor Him”, celebra coloană sonoră a filmului Gladiatorul, lansat în anul 2000 și care îl are în rol principal pe actorul Russell Crowe

Alt moment emoționant a avut loc la lovitura de start a meciului dată de Matei, nepotul lui Mircea Lucescu, alături de copiii săi.

Aceștia au primit un tricou din partea clubului, care avea inscripționat pe spate numele Lucescu și semnul infinit, în loc de număr.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Il Luce a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025. Fostul selecționer a fost înmormântat vineri, la Cimitirul Bellu, cu onoruri militare.

3 trofee a cucerit Mircea Lucescu ca antrenor la Rapid: 1 titlu (1999), 1 Cupă (1998), 1 Supercupă (1999)

Rapid - FC Argeș, echipele de start

Rapid : Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, Hromada, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila

: Costel Gâlcă FC Argeș : Căbuz - Borța, Tudose, Sadriu, Oancea - Sierra, Rădescu, Micovschi - Moldoveanu, Matos, Bettaieb

Arbitru : Vidican Rareș George, Asistenți : Ilinca Cristian Daniel, Vodă Alexandru, VAR : Cojocaru Adrian Viorel, AVAR : Gheorghe Sebastian Eugen

