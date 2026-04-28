Alcaraz, situație incertă  Ce a declarat fostul #2 mondial despre Carlos: „Nu sunt sigur că va reuși să ajungă la Wimbledon”
Alcaraz, situație incertă Ce a declarat fostul #2 mondial despre Carlos: „Nu sunt sigur că va reuși să ajungă la Wimbledon”

alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 23:30
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 23:44
  • Alex Corretja (52 de ani, fost #2 ATP) a vorbit despre situația lui Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP).

Tenismenul spaniol a suferit o accidentare la încheietura mâinii drepte, ceea ce l-a făcut să se retragă de la turneele de la Madrid și Roma.

Ulterior, s-a constatat că problema ibericului este mult mai gravă, iar vinerea trecută, Carlos a anunțat că nu va participa nici la Roland Garros, unde a câștigat ultimele două ediții.

Arbitru UEFA, arestat Oficialul aflat pe lista pentru Mondial, acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor! Decizie promptă a forului european
Arbitru UEFA, arestat  Oficialul aflat pe lista pentru Mondial, acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor! Decizie promptă a forului european

Alex Corretja: „Nu sunt sigur că va reuși să ajungă la Wimbledon”

Alex Corretja, acum analist tv, a vorbit despre situația lui Alcaraz și susține că nu este convins că spaniolul ar putea juca la Wimbledon, următorul turneu de Grand Slam, programat în perioada 29 iunie -12 iulie.

„Răbdare maximă. În acest moment, trebuie să ne concentrăm pe viața de zi cu zi, să lăsăm tendonul să se recupereze cât mai bine posibil și să nu stabilim o dată anume.

Pentru că mi se pare că, după aproximativ o lună și jumătate în care ar putea lipsi din competiții, vom vedea când va putea să reînceapă antrenamentele, probabil odată cu debutul sezonului pe iarbă.

Nu știu dacă va fi cel mai ușor lucru, pentru că uneori faci mișcări greșite acolo.

Primești servicii puternice, iar asta îți poate afecta încheietura mâinii, așa că nu sunt sigur că va reuși să ajungă la Wimbledon.

Habar n-am cum decurge recuperarea. Sper doar să se întoarcă cât mai curând posibil, la fel ca toată lumea, dar în acest moment aș spune: «Hai să vedem ce se întâmplă»”, a spus Alex Corretja pentru Cadena Ser, citat de tennishead.net.

  • Alcaraz nu a mai lipsit de la un Grand Slam din 2023, când nu a putut evolua la Australian Open. Venea după un parcurs spectaculos, cu 3 titluri și o finală la ultimele 4 turnee de Mare Șlem.

Arbitru UEFA, arestat  Oficialul aflat pe lista pentru Mondial, acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor! Decizie promptă a forului european
Arbitru UEFA, arestat Oficialul aflat pe lista pentru Mondial, acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor! Decizie promptă a forului european
Arbitru UEFA, arestat  Oficialul aflat pe lista pentru Mondial, acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor! Decizie promptă a forului european
Mourinho, favoritul lui Perez „The Special One” și-ar fi dat acordul să preia Real Madrid » Ce sumă trebuie să plătească „galacticii” pentru revenirea lui Jose
Mourinho, favoritul lui Perez „The Special One” și-ar fi dat acordul să preia Real Madrid » Ce sumă trebuie să plătească „galacticii” pentru revenirea lui Jose

INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
INTERVIU. Cândva unul dintre cei mai influenți lideri PSD, sociologul Alin Teodorescu vorbește despre miza reală din spatele moțiunii de cenzură, dar și ce ar putea face Nicușor Dan: „Dar nu oricine este Traian Băsescu…”
PSG - Bayern, meci fabulos 9 goluri marcate în prima semifinală a Ligii Campionilor!
PSG - Bayern, meci fabulos9 goluri marcate &icirc;n prima semifinală a Ligii Campionilor!
Cum îl convinge Becali pe Elias Basarab Panduru, despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Cum îl convinge Becali pe Elias  Basarab Panduru , despre revenirea lui Charalambous la FCSB: „Îți spun și de ce cred asta”
Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România: „Șantierul este în plină activitate”
 Bijuteria de 100 de milioane € prinde contur FOTO. Detalii de ultimă oră despre noua arenă din România:  „Șantierul este în plină activitate”
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
Vine noul autocar FOTO. FCSB va avea noua achiziție de 650.000 de euro în finalul acestui sezon. Ce fotografie a postat clubul cu autocarul
PSF, 100% eficiență Un meci de atac perfect al campioanei Europei în fața lui Bayern. „Știu de câte goluri avem nevoie să ne calificăm!”
Stadion pentru fotbalul feminin Clubul care pregătește o arenă specială, lângă cea dedicată bărbaților: „Nu am crezut că s-ar face așa ceva”
Vești bune pentru Steaua  Ministrul Apărării, noi detalii despre promovarea „militarilor” în Liga 1: „Am ridicat bariera. Atunci este prima ședință”
„Jocul secolului” Vedetele fotbalului, vrăjite de PSG - Bayern 5-4. Thierry Henry: „Înnebunești! N-a fost asta? Nu-mi pasă!”
Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?

Dan Udrea: De ce nu e demis Gâlcă?
Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar

Cristian Geambașu: Final rapid de coșmar
Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
„Mi-am revăzut băieții” VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine”
„Mi-am revăzut băieții”  VIDEO. Ce a declarat Elias Charalambous la revenirea în România: „FCSB va fi mereu prima opțiune pentru mine” 
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
„Ar putea veni foarte bine la FCSB” Ce rival vede Victor Pițurcă potrivit să preia campioana
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
Bărbosu nu e suspendată! Avocatul gimnastei infirmă informația că medaliata olimpică a primit o suspendare de 2 ani pentru dopaj. Surse TAS: „E acuzată!”
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele
BREAKING | Călătoria cu metroul nu se mai scumpește de la 1 mai. Ministrul Transporturilor cere Metrorex un plan de reducere a cheltuielilor. Când ar urma să crească tarifele

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
