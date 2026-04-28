Alcaraz, situație incertă  Ce a declarat fostul #2 mondial despre Carlos: „Nu sunt sigur că va reuși să ajungă la Wimbledon”

Alex Corretja (52 de ani, fost #2 ATP) a vorbit despre situația lui Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP).

Tenismenul spaniol a suferit o accidentare la încheietura mâinii drepte, ceea ce l-a făcut să se retragă de la turneele de la Madrid și Roma.

Ulterior, s-a constatat că problema ibericului este mult mai gravă, iar vinerea trecută, Carlos a anunțat că nu va participa nici la Roland Garros, unde a câștigat ultimele două ediții.

Alex Corretja: „Nu sunt sigur că va reuși să ajungă la Wimbledon”

Alex Corretja, acum analist tv, a vorbit despre situația lui Alcaraz și susține că nu este convins că spaniolul ar putea juca la Wimbledon, următorul turneu de Grand Slam, programat în perioada 29 iunie -12 iulie.

„Răbdare maximă. În acest moment, trebuie să ne concentrăm pe viața de zi cu zi, să lăsăm tendonul să se recupereze cât mai bine posibil și să nu stabilim o dată anume.

Pentru că mi se pare că, după aproximativ o lună și jumătate în care ar putea lipsi din competiții, vom vedea când va putea să reînceapă antrenamentele, probabil odată cu debutul sezonului pe iarbă.

Nu știu dacă va fi cel mai ușor lucru, pentru că uneori faci mișcări greșite acolo.

Primești servicii puternice, iar asta îți poate afecta încheietura mâinii, așa că nu sunt sigur că va reuși să ajungă la Wimbledon.

Habar n-am cum decurge recuperarea. Sper doar să se întoarcă cât mai curând posibil, la fel ca toată lumea, dar în acest moment aș spune: «Hai să vedem ce se întâmplă»”, a spus Alex Corretja pentru Cadena Ser, citat de tennishead.net.

Alcaraz nu a mai lipsit de la un Grand Slam din 2023, când nu a putut evolua la Australian Open. Venea după un parcurs spectaculos, cu 3 titluri și o finală la ultimele 4 turnee de Mare Șlem.

