Mourinho, favoritul lui Perez „The Special One” și-ar fi dat acordul să preia Real Madrid » Ce sumă trebuie să plătească „galacticii” pentru revenirea lui Jose
alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 22:22
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 22:22
  • Jose Mourinho (63 de ani) este alesul lui Florentino Perez, presedintele celor de la Real Madrid, pentru a prelua funcția de antrenor al echipei începând cu sezonul viitor.

Instalat ca interimar după demiterea lui Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa va părăsi echipa la finalul acestui sezon, Real Madrid fiind la un nou sezon fără vreun trofeu.

Jose Mourinho, favoritul lui Florentino Perez

După ce varianta Jurgen Klopp (58 de ani) a picat, președintele „galacticilor” are un nou favorit.

Numele lui: Jose Mourinho, tehnician care a mai condus Real Madrid în perioada 2010 - 2013, informează record.pt, care citează The Athletic.

În prezent antrenor la Benfica, lusitanul mai are contract cu gruparea portugheză până în 2027, însă și-ar fi dat acordul de a reveni la Real Madrid, în cazul unei oferte oficiale.

Mourinho, clauză de 3 milioane de euro

Pentru o revenire a lui Mourinho pe „Bernabeu” începând cu sezonul viitor, Florentino Perez va trebui să le plătească celor de la Benfica o clauză de reziliere în valoare de 3 milioane de euro.

Președintele Realului trebuie să ia rapid o decizie, deoarece clauza poate fi activată de ambele părți, în termen de 10 zile de la ultimul meci al sezonului.

„Real Madrid a fost informat despre clauza de reziliere a lui Mourinho de la Benfica, în valoare de 6 milioane de euro brut!

Clauza l-ar putea elibera pe Mourinho în orice moment, dar doar până în ultimele zile ale lunii mai, pentru 6 milioane de euro brut, adică aproximativ 3 milioane net.

Florentino Perez va decide personal în privința antrenorului, iar Mourinho așteaptă decizia, dar este pregătit să spună «da», dacă Real îl dorește”, a anunțat jurnalistul italian Fabrizio Romano.

În primul său mandat la Real Madrid, Mourinho a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupa a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

I-a pregătit pe „galactici” în 178 de partide. S-a impus in 127, a remizat in 28 si a pierdut 23 de intalniri.

