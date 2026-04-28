Arbitru UEFA, arestat Oficialul aflat pe lista pentru Mondial, acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor! Decizie promptă a forului european
Arbitru UEFA, arestat Oficialul aflat pe lista pentru Mondial, acuzat de agresiune sexuală asupra unui minor! Decizie promptă a forului european

alt-text Publicat: 28.04.2026, ora 22:30
alt-text Actualizat: 28.04.2026, ora 22:30
  • Un arbitru UEFA a fost arestat în Marea Britanie, fiind suspectat că ar fi agresat sexual un băiat, înaintea unui meci.

Oficialul în vârstă de aproximativ 30 de ani este acuzat că ar fi avut un comportament nepotrivit față de minor, atingându-l în zone intime și încercând să îl convingă să meargă în camera sa de hotel.

Un arbitru UEFA, arestat pentru presupusă agresiune sexuală

Potrivit primelor relatări, oficialul ar fi fost reținut de poliție chiar în fața colegilor săi de la UEFA, în momentul în care s-a întors la hotel, după ce oficiase un meci european jucat în timpul săptămânii, în Marea Britanie, notează telegraph.co.uk.

„Se pare că a început să vorbească cu un băiat într-o zonă publică a hotelului.

Este acuzat că l-ar fi atins și pipăit fără consimțământ și că ar fi încercat să-l atragă în camera sa”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Poliția Metropolitană din Londra a venit și ea cu un comunicat.

„Poliția a intervenit și a arestat un bărbat de aproximativ 30 de ani, sub suspiciunea de agresiune sexuală. Acesta a fost eliberat pe cauțiune în așteptarea unor investigații suplimentare.

Anchetele sunt în curs de desfășurare, iar adolescentul continuă să primească sprijin din partea ofițerilor specializați”.

Scos de pe lista UEFA

Arbitrul în cauză făcea parte din cei 170 de oficiali desemnați pentru Campionatul Mondial din 2026, competiție care va avea loc în SUA, Canada și Mexic, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

În urma celor întâmplate, UEFA a reacționat prompt și a anunțat că oficialul nu va mai arbitra în nicio competiție pe durata desfășurării anchetei.

„Vă informăm că suntem la curent cu o anchetă în desfășurare a poliției care vizează un oficial de meci.

Monitorizăm situația cu mare îngrijorare și vom continua să urmărim îndeaproape evoluțiile. Între timp, oficialul nu va mai fi luat în considerare pentru niciun meci din competițiile UEFA.

Întrucât este o anchetă activă, nu vom face alte comentarii în acest stadiu”, a anunțat forul de la Nyon.

