Medalie pentru România Alex Creț a obținut bronzul la Campionatele Europene de judo de la Tbilisi

Alex Creț (24 de ani), judoka român, a obținut sâmbătă medalia de bronz în categoria 90 kg, la Campionatele Europene de judo desfășurate la Tbilisi.

Sportivul român a ajuns în fazele finale ale competiției după două victorii importante, în fața lui Murad Fatiyev, din Azerbaidjan, și a francezului Maxime-Gael Ngayap-Hambou, medaliat olimpic.

Seria sa a fost oprită în semifinale de georgianul Luka Maisuradze, care avea să câștige ulterior titlul european.

În meciul pentru medalia de bronz, Alex Creț l-a învins pe austriacul Thomas Scharfetter, după o prestație în care a dominat de la început până la final, conform frjudo.ro.

Medalia obținută la Tbilisi este al doilea bronz european consecutiv din cariera sa la categoria 90 kg, potrivit judoinside.com.

Alex Creț face parte din lotul național masculin de seniori, pregătit de antrenorul Emil Morar

400 de sportivi s-au înscris la Campionatele Europene de judo de la Tbilisi 2026, din 46 de țări. Dintre aceștia, 227 au fost la masculin și 173 la feminin

Aurul la această categorie a fost câștigat de georgianul Luka Maisuradze, în timp ce Alex Creț a încheiat competiția la egalitate de bronz cu francezul Maxime-Gael Ngayap-Hambou, iar medalia de argint a fost câștigată de sârbul Nemanja Majdov.

VIDEO. Confruntarea dintre Thomas Scharfetter și Alex Creț

