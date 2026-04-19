Cupa Spaniei e în Țara Bascilor FOTO: Real Sociedad a câștigat dramatic în fața lui Atletico și a bifat al patrulea trofeu din istorie, în această competiție

Atletico Madrid - Real Sociedad 2-2 (3-4 d. pen.). Formația pregătită de Matarazzo a câștigat finala Cupei Spaniei.

Ultimul act al competiției s-a decis la loviturile de departajare, unde portarul Marrero a fost eroul lui Sociedad.

Real Sociedad a câștigat Cupa Spaniei

Cele două formații au oferit spectacol din primul până în ultimul minut, bascii reușind să deschidă scorul încă din minutul 1, după ce Barrenetxea a trimis perfect cu capul, după o centrare ideală a lui Guedes.

Formația lui Diego Simeone a răspuns rapid, iar Ademola Lookman a restabilit egalitatea, cu un șut plasat perfect la colțul lung, de la marginea careului.

Oyarzabal și-a readus echipa în avantaj în prelungirile primei reprize, după ce a transformat penalty-ul comis chiar de portarul Musso.

Real Sociedad era la câteva minute de victorie, însă un șut de mare calitate a lui Julian Alvarez, în minutul 83, restabilea din nou egalitatea pe Estadio de la Cartuja.

Meciul a ajuns, în cele din urmă, la loviturile de departajare, unde Unai Marrero a apărat penalty-urile lui Sorloth și Alvarez, în timp ce Musso a blocat doar lovitura lui Oskarsson.

Astfel, Cupa a ajuns la formația din San Sebastian, pentru a patra oară în istorie, după reușitele din 1909, 1987 și 2020.

