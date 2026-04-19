„Nu m-a apreciat la Rapid” Cîrjan i-a răspuns lui Bergodi după ce a decis meciul cu U Cluj: „Se întâmplă ca un antrenor să nu te placă” +42 foto
Cătălin Cîrjan. Foto: Raed Krishan
„Nu m-a apreciat la Rapid” Cîrjan i-a răspuns lui Bergodi după ce a decis meciul cu U Cluj: „Se întâmplă ca un antrenor să nu te placă”

Publicat: 19.04.2026, ora 10:26
  • Dinamo - U Cluj 2-1. Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, a vorbit despre Cristiano Bergodi (61 de ani), actualul tehnician al formației clujene.
  • Tehnicianul italian l-a pregătit pe Cîrjan la Rapid, înainte ca jucătorul să se transfere la Dinamo.

Cîrjan, jucător format la Arsenal, a devenit rapid unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai lui Dinamo, după despărțirea de Rapid, echipă la care a avut mai mult statut de rezervă.

Dinamo - U Cluj 2-1. Cătălin Cîrjan, despre Bergodi: „Nu m-a apreciat la Rapid. Așa este la fotbal”

Sâmbătă seară, golurile lui Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi au fost decisive la 2-1 cu U Cluj, echipa actuală a lui Bergodi. Întrebat dacă este supărat pe fostul său antrenor, căpitanul „câinilor” a răspuns:

Nu pot să spun că am rămas cu o mare supărare pe dânsul. Așa este la fotbal. Nu m-a apreciat la Rapid, se întâmplă în fotbal ca un antrenor să nu te placă, iar altul să te facă să fii în cea mai bună variantă a ta.

Nu sunt supărat pe dânsul, îi urez succes și eu vreau să continui tot așa”, a spus Cîrjan, la Prima Sport.

Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: GOLAZO.ro
Dinamo - U Cluj, meci în etapa #5 din play-off. Foto: GOLAZO.ro

Cătălin Cîrjan a bifat 18 meciuri sub comanda lui Cristiano Bergodi la Rapid, însă a fost titular în doar 9 dintre ele și a strâns 785 de minute, interval în care a oferit o singură pasă decisivă.

În actualul sezon, Cîrjan a marcat 7 goluri și a oferit o pasă decisivă în cele 38 de meciuri disputate pentru Dinamo.

În total, de la transferul din 2024, mijlocașul a adunat 80 de apariții în tricoul alb-roșu, cu 15 goluri și 8 pase decisive.

Cristiano Bergodi, despre Cîrjan: „Eu am vorbit de multe ori cu el. Probabil e supărat”

Înaintea declarațiilor lui Cîrjan, Bergodi a vorbit despre situația fotbalistului care a avut o contribuție decisivă la înfrângerea lui U Cluj.

„Vorbim de acum doi ani. Era și mai tânăr. A avut șanse să joace. A făcut 16-17 prezențe. Era un jucător foarte tânăr, aveam alți jucători acolo. A venit aici, la Dinamo, i-au dat multă încredere.

E un jucător bun, eu am vorbit de multe ori cu el. Probabil e supărat. La Rapid erau jucători importanți și foloseam un sistem de joc diferit. Era în creștere. A venit de la Arsenal, unde a jucat cu tineri, cu juniori.

Jucătorii trebuie să crească de la an la an, să se maturizeze”, a spus Bergodi, la Prima Sport.

Întrebat dacă Rapid a procedat corect când l-a lăsat să plece, Bergodi a răspuns:

El a rămas acolo (n.r. - la Rapid) și sunt doi ani și jumătate de când am plecat de la Rapid, după care a venit un alt antrenor. Nu știu ce s-a întâmplat, pentru că Rapid l-a dat. Cătălin Cîrjan

