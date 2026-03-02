Iuliu Mureșan (72 de ani), președintele lui CFR Cluj și un apropiat al lui Dan Petrescu (58 de ani), a oferit detalii despre starea de sănătate a tehnicianului.

Dan Petrescu a părăsit-o pe CFR Cluj la finalul lunii august 2025, după ce ardelenii au fost eliminați de Hacken în play-off-ul Conference League, motivul principal fiind reprezentat de problemele sale de sănătate.

Antrenorul se confrunta de ceva timp cu o situație complicată, dar se pare că și-a revenit și e aproape de o revenire în antrenorat.

Iuliu Mureșan, despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Situația lui e foarte bună”

Conducătorul grupării din Gruia a anunțat că Dan Petrescu se simte din ce în ce mai bine, starea sa fiind una foarte bună.

Mai mult, Mureșan este de părere că tehnicianul va reveni pe bancă în vara acestui an.

„Am mai vorbit. După toate meciurile ne dă mesaje, e alături de noi, ne susține.

Încă mai face tratament. Situația lui medicală e foarte bună. Eu cred și sper că e deja vindecat de boala pe care o avea, ceea ce o veste foarte bună pentru el.

Mai are de făcut încă ceva, un tratament, apoi e ok. Poate să și muncească, dacă vrea să își reia activitatea. Mă gândesc că din vară revine în fotbal, să vedem”, a declarat Iuliu Mureșan, conform fanatik.ro.

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

