Săpunaru l-a contrazis pe Dobre Fostul căpitan al Rapidului,  iritat de afirmația atacantului: „Nu trebuie să înveți asta!” +43 foto
Alex Dobre. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Săpunaru l-a contrazis pe Dobre Fostul căpitan al Rapidului, iritat de afirmația atacantului: „Nu trebuie să înveți asta!”

alt-text Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 23:30
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 23:49
  • CFR – Rapid 3-0. Atacantul Alex Dobre (27 de ani) a vorbit despre evoluția sa modestă din meciul din etapa #17 a Superligii.
  • Cristian Săpunaru (41 de ani), fostul jucător al Rapidului, l-a contrazis pe fotbalist după ce acesta a spus că trebuie să învețe și să piardă.

Elevii lui Gâlcă s-au încurcat la Cluj. Pentru echipa lui Pancu au marcat de două ori Cordea, iar Korenica a închis tabela.

„Venim cu drag să ne antrenăm”  Andrei Cordea, eroul meciului CFR - Rapid, a dezvăluit cum a schimbat Pancu fața echipei
Citește și
„Venim cu drag să ne antrenăm” Andrei Cordea, eroul meciului CFR - Rapid, a dezvăluit cum a schimbat Pancu fața echipei
Citește mai mult
„Venim cu drag să ne antrenăm”  Andrei Cordea, eroul meciului CFR - Rapid, a dezvăluit cum a schimbat Pancu fața echipei

CFR – Rapid 3-0. Alex Dobre: „Trebuie să învățăm să și pierdem

Atacantul are deja 11 goluri în 18 partide în acest sezon, dar nu a reușit să se facă remarcat ăn meciul cu CFR.

„Trebuie să învățăm să și pierdem, este un moment care nu este plăcut. Sunt trist, dar la fotbal este bine că după un meci pierdut, dacă îți faci treaba așa cum trebuie, săptămâna următoare depui din nou muncă, plătești prețul necesar, revii cu o victorie și totul se schimbă.

Am încercat să scot maximum din fiecare minge pe care am avut-o, câteodată îmi iese, câteodată nu. Îmi pare rău că nu am reușit să fac mai mult în această seară, atât pentru colegii mei, cât și pentru suporteri. Poate este o palmă, poate este ce ne trebuia, mergem înainte.

Noi ne concentrăm pe munca noastră, pe parcursul nostru. Mai arunci un ochi și la celelalte echipe, dar concentrarea noastră este pe noi, pe ce pregătim la antrenamente și sper să o facem din nou săptămâna următoare și să revenim cu o victorie”, a declarat Dobre, după meci.

Galerie foto (43 imagini)

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
+43 Foto
labels.photo-gallery

Cristi Săpunaru l-a contrazis pe Dobre: „Nu trebuie să înveți să pierzi”

Cristian Săpunaru, fostul căpitan al Rapidului, l-a contrazis pe Dobre după declarația acestuia că „trebuie să învețe să piardă”, subliniind că mentalitatea unei echipe mari nu poate porni de la acceptarea înfrângerii.

Nu trebuie să înveți să pierzi, trebuie să înveți din meciurile mai puțin bune să scoți ce ai făcut greșit și să elimini chestiile astea. De ce să înveți să pierzi? Vrei să fii campion? Trebuie să câștigi. Cristian Săpunarum la Digi Sport

Săpunaru a împărțit terenul cu Dobre o singură dată, timp de 50 de minute, în meciul Rapid – CFR, pierdut cu 1-4 de giuleșteni.

Ovidiu Herea sugerează că multe dintre reușitele lui Dobre au venit în partide cu miză mai redusă.

„Ce aș vrea eu să văd la Dobre ar fi să îl văd că iese în evidență și în astfel de meciuri, că partidele astea îți dau valoarea. El, în meciurile astea, nu e acel Dobre pe care îl vedem în alte meciuri”, a spus Herea, la Prima Sport

În urma acestui rezultat, clujenii au urcat pe locul 11, cu 19 puncte. Giuleștenii își păstrează momentan locul de lider, cu 35 de puncte acumulate.

VIDEO. Primul gol marcat de Cordea în CFR Cluj - Rapid 3-0

Citește și

Gestul lui Daniel Pancu VIDEO. A deraiat Rapidul, iar apoi a mers direct la suporterii giuleșteni + Criză de nervi la marginea terenului
Superliga
22:49
Gestul lui Daniel Pancu VIDEO. A deraiat Rapidul, iar apoi a mers direct la suporterii giuleșteni + Criză de nervi la marginea terenului
Citește mai mult
Gestul lui Daniel Pancu VIDEO. A deraiat Rapidul, iar apoi a mers direct la suporterii giuleșteni + Criză de nervi la marginea terenului
Avertisment pentru Liverpool Wayne Rooney compară declinul „cormoranilor” cu picajul istoric al lui Manchester United: „Foarte dificil”
Campionate
22:45
Avertisment pentru Liverpool Wayne Rooney compară declinul „cormoranilor” cu picajul istoric al lui Manchester United: „Foarte dificil”
Citește mai mult
Avertisment pentru Liverpool Wayne Rooney compară declinul „cormoranilor” cu picajul istoric al lui Manchester United: „Foarte dificil”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
rapid bucuresti CFR Cluj Cristian Sapunaru liga 1 Ovidiu Herea alex dobre
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:58
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
23:18
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
23:35
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
00:11
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Top stiri din sport
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Campionate
24.11
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală » Borna uluitoare atinsă
Citește mai mult
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Superliga
24.11
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Stranieri
24.11
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Campionate
24.11
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Citește mai mult
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 7 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share