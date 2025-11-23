Săpunaru l-a contrazis pe Dobre Fostul căpitan al Rapidului, iritat de afirmația atacantului: „Nu trebuie să înveți asta!”

CFR – Rapid 3-0. Atacantul Alex Dobre (27 de ani) a vorbit despre evoluția sa modestă din meciul din etapa #17 a Superligii.

Cristian Săpunaru (41 de ani), fostul jucător al Rapidului, l-a contrazis pe fotbalist după ce acesta a spus că trebuie să învețe și să piardă.

Elevii lui Gâlcă s-au încurcat la Cluj. Pentru echipa lui Pancu au marcat de două ori Cordea, iar Korenica a închis tabela.

CFR – Rapid 3-0 . Alex Dobre: „Trebuie să învățăm să și pierdem

Atacantul are deja 11 goluri în 18 partide în acest sezon, dar nu a reușit să se facă remarcat ăn meciul cu CFR.

„Trebuie să învățăm să și pierdem, este un moment care nu este plăcut. Sunt trist, dar la fotbal este bine că după un meci pierdut, dacă îți faci treaba așa cum trebuie, săptămâna următoare depui din nou muncă , plătești prețul necesar, revii cu o victorie și totul se schimbă.

Am încercat să scot maximum din fiecare minge pe care am avut-o, câteodată îmi iese, câteodată nu. Îmi pare rău că nu am reușit să fac mai mult în această seară, atât pentru colegii mei, cât și pentru suporteri. Poate este o palmă, poate este ce ne trebuia, mergem înainte.

Noi ne concentrăm pe munca noastră, pe parcursul nostru. Mai arunci un ochi și la celelalte echipe, dar concentrarea noastră este pe noi, pe ce pregătim la antrenamente și sper să o facem din nou săptămâna următoare și să revenim cu o victorie”, a declarat Dobre, după meci.

Cristi Săpunaru l-a contrazis pe Dobre: „Nu trebuie să înveți să pierzi”

Cristian Săpunaru, fostul căpitan al Rapidului, l-a contrazis pe Dobre după declarația acestuia că „trebuie să învețe să piardă”, subliniind că mentalitatea unei echipe mari nu poate porni de la acceptarea înfrângerii.

Nu trebuie să înveți să pierzi, trebuie să înveți din meciurile mai puțin bune să scoți ce ai făcut greșit și să elimini chestiile astea. De ce să înveți să pierzi? Vrei să fii campion? Trebuie să câștigi. Cristian Săpunarum la Digi Sport

Săpunaru a împărțit terenul cu Dobre o singură dată, timp de 50 de minute, în meciul Rapid – CFR, pierdut cu 1-4 de giuleșteni.

Ovidiu Herea sugerează că multe dintre reușitele lui Dobre au venit în partide cu miză mai redusă.

„Ce aș vrea eu să văd la Dobre ar fi să îl văd că iese în evidență și în astfel de meciuri, că partidele astea îți dau valoarea. El, în meciurile astea, nu e acel Dobre pe care îl vedem în alte meciuri”, a spus Herea, la Prima Sport

În urma acestui rezultat, clujenii au urcat pe locul 11, cu 19 puncte. Giuleștenii își păstrează momentan locul de lider, cu 35 de puncte acumulate.

VIDEO. Primul gol marcat de Cordea în CFR Cluj - Rapid 3-0

