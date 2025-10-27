Rapid - Unirea Slobozia 4-1. Alex Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a vorbit despre victoria care îi ține pe bucureșteni la egalitate cu liderul Botoșani.

Alex Dobre a marcat, în minutul 61, al patrulea gol al „vișiniilor”.

La finalul partidei, Dobre a vorbit despre obiectivul pe care și-l propune echipa sa în acest sezon.

Alex Dobre, încrezător că Rapid își va îndeplini obiectivul: „Vom fi acolo”

„Avem încredere în noi, știm cât de mult muncim la antrenament. Și toată lumea este concentrată, toată lumea trage la același obiectiv. Știm clar ce ne dorim.

Nu neapărat campionat, ne dorim să ne batem acolo sus. Din punctul meu de vedere, dacă facem lucrurile corect și suntem constanți în ceea ce facem, vom fi acolo sus ”, a spus Alex Dobre, la DigiSport.

Alex Dobre: „Suporterii ne împing de la spate”

După fluierul final, extrema giuleștenilor a mers în dreptul ambelor peluze pentru a saluta suporterii.

Întrebat despre relația sa cu suporterii, după ce a intrat într-un conflict la finalul meciului cu Hermannstadt, 1-2, Alex Dobre a avut numai cuvinte de laudă la adresa fanilor.

„Am o relație specială cu ambele peluze și le mulțumesc din suflet că sunt alături de mine, dar alături de această echipă.

Ei ne împing de la spate și în mare parte ei ne ajută să avem aceste rezultate pozitive pentru că atunci când noi nu mai putem, ei ne împing de la spate și le mulțumim din suflet că sunt alături de noi”, a răspuns Alex Dobre.

