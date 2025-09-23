„E dureros pentru un fotbalist” Ionel Dănciulescu, despre scandalul dintre Dobre și fanii Rapidului: „Nu trebuie să pui gaz pe foc”

Ionel Dănciulescu (48 de ani) a vorbit despre conflictul dintre Alex Dobre (27 de ani) și fanii Rapidului din finalul meciului cu Hermannstadt, pierdut 1-2.

După încheierea partidei din Giulești, câțiva fani alb-vișinii i-au adresat injurii lui Alex Dobre, marcatorul Rapidului din meciul de duminică.

Ionel Dănciulescu, despre conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului: „E dureros”

Fostul atacant de la Dinamo și Steaua a declarat că jucătorii ar trebui să evite scandalurile cu suporterii. Mai mult, Dănciulescu a dat un exemplu și din propria experiență.

„ E foarte greu să câștigi războiul cu suporterii. Și eu am greșit în anumite momente și mi-a fost foarte greu să mă reabilitez, să avem o relație de respect.

Este un jucător important la Rapid. Genul acesta de probleme trebuie gestionate altcumva. Nu trebuie să mai pui tu gaz pe foc. Vii după un rezultat negativ, e frustrare. Eu sper să se remedieze această problemă între suporterii respectivi și Dobre.

Cel mai dureros pentru un jucător de fotbal este să fie înjurat, apostrofat, de proprii suporteri. Nu există ceva mai dur. Eu v-o spun pentru că am trăit-o și eu”, a declarat Ionel Dănciulescu, potrivit digisport.ro.

Alex Dobre, conflict cu fanii: „Ne înjurăm?”

Nemulțumiți de înfrângerea suferită pe teren propriu cu Hermannstadt, fanii Rapidului și-au vărsat nervii după fluierul final pe Alex Dobre.

Căpitanul giuleștenilor a fost surprins într-un schimb tensionat de replici cu suporterii giuleștenilor, care îl contestau și îl înjurau.

Alex Dobre: „Bă, tu trebuie să fii alături de noi, mă! Să fii alături de noi! Noi ne chinuim aici, mă! Veniți ca să ne înjurați? Tu trebuie să susții echipa asta!”

„Bă, tu trebuie să fii alături de noi, mă! Să fii alături de noi! Noi ne chinuim aici, mă! Veniți ca să ne înjurați? Tu trebuie să susții echipa asta!” Suporter rapidist: „Escrocule! Băga-mi-aș p*** în familia ta și-n m**** tăi!”

Atacantul a explicat după meci că le-a cerut suporterilor să susțină echipa indiferent de rezultat, nu să o înjure.

„Este o discuție pe care am avut-o pentru că un suporter, când vine, trebuie să fie alături de echipă. Până la urmă ce este? O înfrângere. E normal să vină înfrângeri.

Trebuie să fii alături de echipă și la bine, și la rău. Acum ce facem? Ne înjurăm? Ori ești suporter de rezultat, ori ești suporter și ești alături de noi până la final”, a spus Dobre.

Victor Angelescu: „O să ne uităm pe camere, pentru că nu poți avea asemenea reacții”

„Cu Dobre n-am vorbit încă, dar eu sunt, să zic așa, de partea lui. Nu aș vrea să generalizez, pentru că nu vorbim de suporteri, să zici că l-au înjurat suporterii Rapidului, nu.

Sunt câțiva indivizi care, din punctul meu de vedere, nu sunt suporteri. Sau dacă sunt, nu au cum să se exprime în felul ăsta. Eu zic că nu aveau cum să se exprime în felul ăsta nici măcar dacă aveam patru înfrângeri la rând, darămite într-un campionat în care am început mai bine ca niciodată.

Eram pe locul doi, neînvinși, înainte de etapa asta. OK, am luat o bătaie în 10 meciuri, și în ultimul minut, nemeritat zic eu. Nu că am fi făcut vreun meci grozav, dar nici Hermannstadt nu a făcut.

Plus de asta, să înjuri căpitanul echipei și cel mai bun jucător, care și acum a făcut un meci bun și e jucătorul cu cele mai multe reușite, nu se poate să faci asta. Asta nu pot să înțeleg, iar eu îl susțin. Pentru că e jucătorul nostru, căpitanul nostru și nu e normal. Și știu, că avem și noi informații, nu este vorba despre fanii Rapidului, e vorba de patru-cinci indivizi, care, din punctul meu de vedere, nu au ce căuta pe stadion.

O să ne uităm pe camere și vom vedea, pentru că nu poți să ai asemenea reacții. Știm foarte bine câte amenzi am primit noi din cauza fanilor, inclusiv ieri am plătit 40.000 de lei.

Din păcate, galeria s-a scindat, iar acum avem două galerii. Eu am făcut tot posibilul, și am reușit și în partea de sud, ca un sector mic să-l dedicăm unei galerii. Suntem alături de suporterii noștri, ei sunt cei mai importanți, pentru că orice club, fără ei, nu există.

Am pierdut un meci. Și dacă iei titlul, tot pierzi unul, două, trei meciuri…”, a declarat Victor Angelescu.

VIDEO. Golul marcat de Buș în Rapid - Hermannstadt 2-1

