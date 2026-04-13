RAPID - FC ARGEȘ 0-0. Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, a fost foarte nervos în momentul în care a fost schimbat.

În minutul 59, Dobre a fost schimbat cu Talisson și a părăsit terenul vizibil nemulțumit. A bătut palma cu Costel Gâlcă, însă apoi a refuzat să dea mâna și cu cei de pe bancă, făcându-le semn că nu vrea și să fie lăsat în pace.

FOTO. Dobre, nervi la schimbare! Nu și-a salutat colegii

După meci, Dobre a susținut că de fapt i-a salutat ulterior pe cei de pe bancă.

„Cu siguranță sunt dezamăgit, dar am văzut că apar informații prin care se încearcă să mi se facă rău. Eu am ieșit de pe teren. Da, probabil am fost schimbat pentru performanța pe care am avut-o, dar consider că am făcut un joc OK.

Am văzut că se spune că n-am dat mâna cu colegii mei. Nu există așa ceva, puteau să pună filmarea până la capăt. Îmi respect colegii și am dat mâna cu fiecare. Se dă exact ceea ce vor ca să mi se facă rău. Trebuia pusă filmarea până la capăt. Întrebați-mi colegii”, a spus Alex Dobre la Digi Sport.

„Săgeți” către Gâlcă?

Întrebat despre scăderea de formă, Dobre a dat vina pe tactica aleasă de antrenorul Costel Gâlcă, una care nu i s-ar potrivi:

„Probabil tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele și pe ceea ce știu eu să fac, așa cum se întâmpla la început.

Poate și de asta și performanța mea este mai slabă decât de obicei. Dar este decizia antrenorului și eu trebuie să respect tactica și să-mi ajut colegii”.

Toată lumea are așteptări. Eu le-am creat, pentru că am început sezonul foarte bine, marcam aproape meci de meci. Acum, dacă nu marchez un meci, două, ori sunt în scădere de formă, ori sunt nu știu cum. Dacă marchez, sunt individualist, dacă dau două goluri, marchez cu echipe slabe. Alex Dobre

„Ce vină au colegii tăi?”

Prezent în studioul Prima Sport, Ovidiu Herea, fostul mijlocaș al Rapidului, a comentat imaginile cu Dobre:

„Înțeleg să fii supărat, e normal. Dar trebuie să fii supărat pe tine. Ce vină au colegii tăi?”.

