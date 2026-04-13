„O să-l sun pe Zicu” Flavius Stoican a dezvăluit ce a vorbit cu Gică Popescu înainte de a prelua Farul: „Nu oferta financiară m-a tentat”

Flavius Stoican (49 de ani) a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor al celor de la Farul Constanța.

Ianis Zicu (42 de ani) și-a anunțat demisia de pe banca „marinarilor” imediat după meciul cu Hermannstadt (0-1).

Farul nu a stat mult pe gânduri și l-a numit în funcție pe Flavius Stoican, cel care era liber de contract după despărțirea de CSM Reșița.

Flavius Stoican, noul antrenor al Farului: „O să-l sun pe Zicu”

Înainte de a prelua echipa, tehicianul în vârstă de 49 de ani a dezvăluit că a avut o discuție cu Gică Popescu (58 de ani), cel care a evidențiat calitățile jucătorilor formației dobrogene.

Stoican a ținut să sublinieze faptul că îl va suna și pe Ianis Zicu pentru a-l felicita pentru parcusul său la Constanța.

„Atunci când este destul de greu îmi place să cred că reușesc. Fără ajutorul jucătorilor, practic este imposibil.

Ceea ce mă bucură este faptul că, în discuția cu Gică Popescu despre fiecare jucător în parte, au fost doar cuvinte de laudă. Pot spune că echipa a avut și ghinion, a pierdut multe puncte în ultimele minute.

Cred că nu au avut șansă în anumite momente. Sigur, în anumite meciuri au avut șanse care s-au ratat, apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat.

Una peste alta, sunt multe puncte acumulate, iar pentru asta vreau să îl felicit pe Ianis Zicu. O să am o discuție cu el chiar astăzi, o să îl apelez.

Vreau să știu mai multe despre ceea ce s-a întâmplat la echipă. Am o relație specială cu el, ne cunoaștem de foarte mult timp. Sunt optimist, sper să reușim să jucăm bine și să acumulăm puncte.

Cred că putem face lucrul ăsta, sunt jucători care au calități. Chiar a fost una dintre întrebările pe care i le-am pus lui Gică, dacă jucătorii sunt dezamăgiți atunci când se termină un meci care se pierde.

Mi-a spus că da. Este un lucru important să nu treci nepăsător, iar ei chiar suferă atunci când pierd. Au simțit că pot mult mai mult. Sper să arătăm pe teren lucrul acesta.

Vă dați seama că mi-a plăcut că am fost căutat cu Farul. Să lucrezi cu Gică Popescu e o mândrie. În primul rând ne dorim să continuăm în Liga 1.

Chiar dacă suntem foarte optimiști că jucătorii au calități, în fotbal se poate întâmpla orice, trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta. Acum ne interesează să acumulăm puncte. Mai ales că jucăm în următoarea etapă cu FCSB, echipă care în ultimul meci a jucat bine.

Îmi place fotbalul cu multe ocazii, dar trebuie să fim atenți și să nu primim goluri, cum s-a întâmplat la Sibiu, a fost chiar dezamăgitor. Nu oferta financiară m-a tentat” , a declarat Flavius Stoican, citat de sport.ro.

Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo București, FC Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC U Craiova și FC Botoșani sunt echipele pe care Stoican le-a mai condus de-a lungul carierei

Flavius Stoican va debuta pe banca noii sale echipe luni, 20 aprilie, în meciul cu FCSB din etapa 5 din play-out-ul Ligii 1.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 4 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 4 24 11 Csikszereda 4 23 12 Farul Constanța 4 23 13 Petrolul Ploiești 4 22* 14 Unirea Slobozia 4 19 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 4 10

*️ - beneficiază de rotunjire

VIDEO: cele mai noi imagini din sport