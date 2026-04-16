Burleanu confirmă: Hagi selecționer Președintele FRF a anunțat startul negocierilor: „Cea mai bună opțiune”. Ce se întâmplă cu Stoichiță

Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal a aprobat, joi, startul negocierilor pentru ca Gică Hagi (61 de ani) să devină următorul selecționer al naționalei.

Președintele Răzvan Burleanu se va ocupa mai departe de negocierile cu noul tehnician al primei reprezentative și va urma să transmită mai multe detalii în zilele următoare.

Răzvan Burleanu: „Gică Hagi este cea mai bună variantă în acest moment”

„Am fost mandatat astăzi de către Comitetul Executiv să demarez discuțiile pentru numirea noului selecționer, în persoana domnului Gheorghe Hagi.

După cum știți, de-a lungul timpului ne-am dorit foarte mult să putem să lucrăm în interesul echipei naționale, a primei reprezentative, cu domnul Gheorghe Hagi.

Din păcate pentru ambele părți, de fiecare dată nu s-a putut, cunoașteți foarte bine și motivele pentru că am fost și noi și dumnealui foarte transparenți.

De data aceasta considerăm că este o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să se întoarcă la echipa națională”, a declarat Răzvan Burleanu.

Întrebat pe ce perioadă se va întinde mandatul lui Gică Hagi, Burleanu a transmis:

„Recunosc că prima discuție am avut-o chiar după ședința Comisiei Tehnice, după care am suspendat toate discuțiile pentru ședința de astăzi.

Ieri, am mai avut o discuție cu dumnealui, iar in zilele următoare vom putea oferi mai multe detalii despre aceste negocieri și discuții.

E o fereastră de oportunitate pentru ca Gică Hagi să revină ca selecționer, relația noastră a devenit din ce în ce mai bună, mai ales pe anumite subiecte în ceea ce ține de dezvoltarea fotbalului, îl văd din ce în ce mai pasionat. Și cred că este cea mai bună opțiune în acest moment pentru echipa națională.

Astăzi, conform procedurii, am acest mandat pentru a putea înainta și mai mult”, a mai spus Burleanu.

În plus, președintele FRF a vorbit și despre zvonurile privind posibila plecare a lui Mihai Stoichiță:

Un element pe care pot să vi-l infirm este cel legat de o posibilă demitere a directorului tehnic. Astăzi, domnul Mihai Stoichiță a fost reconfirmat ca șef al Comisiei Tehnice. Răzvan Burleanu, președinte FRF

