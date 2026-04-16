Marius Șumudică, 55 de ani, s-ar putea întoarce la Gaziantep, clubul care tocmai s-a despărțit de antrenor.

Ar fi a treia oară pe banca roș-negrilor, unde s-ar reîntâlni cu Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș. Ce a spus Șumudică.

L-ar înlocui pe Burak Yilmaz, plecat după un scandal uriaș în Turcia, acuzând extrem de dur oficialii federației.

Marius Șumudică are calea deschisă spre o posibilă revenire în prima ligă turcă odată ce și-a reziliat contractul cu saudiții de la Al-Okhdood, pe 18 martie.

Tehnicianul în vârstă de 55 de ani nu a mai antrenat în Super Lig din primăvara lui 2024, când s-a despărțit de Gaziantep.

Gaziantep îl vrea pe Șumudică: „Am performanțe acolo”

Numele său apare acum chiar pe lista lui Gaziantep, care caută antrenor după despărțirea de Burak Yilmaz.

La roș-negri s-ar reîntâlni cu Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș, toți aduși de el la echipă.

„Este foarte natural pentru mine să fiu din nou asociat cu Turcia. Am peste 130 de meciuri acolo, am multe performanțe și amintiri valoroase”, a declarat Șumudică pentru cotidianul turc Fanatik.

Am format relații puternice nu doar pe teren, ci și în afara lui. Am legat prietenii minunate. Turcia a fost întotdeauna a doua casă pentru mine Marius Șumudică

A precizat: „În prezent, nu există nicio ofertă oficială sau o cerere concretă pentru o întâlnire.

Faptul că numele meu este asociat cu diferite cluburi din Turcia nu e nimic nou. Nu e vorba doar de Gaziantep, au existat recent și alte contacte pentru diferite proiecte”.

Șumudică, de cinci ori în Turcia. La Gaziantep în două mandate

Ce așteaptă Șumudică: „Lucrul cel mai important este proiectul potrivit.

Dacă există o structură pe baza căreia să pot recrea succesul pe care l-am obținut la Kayseri sau să pot reflecta stilul de joc și dezvoltarea jucătorilor demonstrate la Gaziantep, atunci Turcia va fi întotdeauna o opțiune puternică pentru mine”.

Cred cu adevărat că pot obține din nou un mare succes acolo și mi-ar plăcea să retrăiesc acea emoție Marius Șumudică

A fost sub contract de cinci ori în Super Lig începând din vara lui 2017.

Kayserispor: iulie 2017-mai 2018.

Gaziantep: iunie 2019-ianuarie 2021.

Rizespor: ianuarie 2021-martie 2021.

Malatyaspor: octombrie 2021-februarie 2022.

Gaziantep: septembrie 2023-martie 2024.

142 de partide are Șumudică în Turcia: 51 de victorii, 42 de egaluri, 49 de înfrângeri

Burak Yilmaz a atacat federația: „ M-au măcelărit”. Și-a dat demisia

Burak Yilmaz, 40 de ani, fost mare atacant al naționalei Turciei, era antrenorul lui Gaziantep din august 2025.

Și-a dat demisia pe 13 aprilie, imediat după înfrângerea suferită cu Rizespor (1-2).

La acea conferință, acesta a acuzat dur doi oficiali importanți ai federației, pe directorul executiv Fuat Goktaș și pe președintele Comisiei de Arbitri, Ferhat Gundogdu.

„Au îndreptat ancheta legată de pariuri împotriva mea, dar sunt nevinovat. Am spus că ar trebui să continue până la capăt, pentru că sunt nevinovat, însă au făcut asta doar ca să mă reducă la tăcere. Și m-au măcelărit în fiecare meci”, a afirmat Burak, potrivit Olay Media.

Așa procează federația. Arbitrii sunt foarte răi, frate. Șeful arbitrilor este rău. De ce nu pleacă? Cine le asigură imunitatea? Toți au devenit marionetele lui Gundogdu și Goktaș. Totul se bazează pe clientelism și asta mă supără Burak Yilmaz, fost antrenor Gaziantep

Yilmaz a fost deferit Comisiei de Disciplină a federației. Îl așteaptă o lungă suspendare.

