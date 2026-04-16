Șumudică, înapoi în Turcia? Ce club îl are pe listă + reacția tehnicianului. A fost scandal uriaș
Campionate

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.04.2026, ora 17:28
alt-text Actualizat: 16.04.2026, ora 17:28
  • Marius Șumudică, 55 de ani, s-ar putea întoarce la Gaziantep, clubul care tocmai s-a despărțit de antrenor. 
  • Ar fi a treia oară pe banca roș-negrilor, unde s-ar reîntâlni cu Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș. Ce a spus Șumudică. 
  • L-ar înlocui pe Burak Yilmaz, plecat după un scandal uriaș în Turcia, acuzând extrem de dur oficialii federației. 

Marius Șumudică are calea deschisă spre o posibilă revenire în prima ligă turcă odată ce și-a reziliat contractul cu saudiții de la Al-Okhdood, pe 18 martie.

Tehnicianul în vârstă de 55 de ani nu a mai antrenat în Super Lig din primăvara lui 2024, când s-a despărțit de Gaziantep.

Gaziantep îl vrea pe Șumudică: „Am performanțe acolo”

Numele său apare acum chiar pe lista lui Gaziantep, care caută antrenor după despărțirea de Burak Yilmaz.

La roș-negri s-ar reîntâlni cu Alex Maxim, Deian Sorescu și Denis Drăguș, toți aduși de el la echipă.

„Este foarte natural pentru mine să fiu din nou asociat cu Turcia. Am peste 130 de meciuri acolo, am multe performanțe și amintiri valoroase”, a declarat Șumudică pentru cotidianul turc Fanatik.

Am format relații puternice nu doar pe teren, ci și în afara lui. Am legat prietenii minunate. Turcia a fost întotdeauna a doua casă pentru mine Marius Șumudică

A precizat: „În prezent, nu există nicio ofertă oficială sau o cerere concretă pentru o întâlnire.

Faptul că numele meu este asociat cu diferite cluburi din Turcia nu e nimic nou. Nu e vorba doar de Gaziantep, au existat recent și alte contacte pentru diferite proiecte”.

Șumudică, de cinci ori în Turcia. La Gaziantep în două mandate

Ce așteaptă Șumudică: „Lucrul cel mai important este proiectul potrivit.

Dacă există o structură pe baza căreia să pot recrea succesul pe care l-am obținut la Kayseri sau să pot reflecta stilul de joc și dezvoltarea jucătorilor demonstrate la Gaziantep, atunci Turcia va fi întotdeauna o opțiune puternică pentru mine”.

Cred cu adevărat că pot obține din nou un mare succes acolo și mi-ar plăcea să retrăiesc acea emoție Marius Șumudică

A fost sub contract de cinci ori în Super Lig începând din vara lui 2017.

  • Kayserispor: iulie 2017-mai 2018. 
  • Gaziantep: iunie 2019-ianuarie 2021. 
  • Rizespor: ianuarie 2021-martie 2021. 
  • Malatyaspor: octombrie 2021-februarie 2022. 
  • Gaziantep: septembrie 2023-martie 2024. 
142 de partide
are Șumudică în Turcia: 51 de victorii, 42 de egaluri, 49 de înfrângeri

Burak Yilmaz a atacat federația: „M-au măcelărit”. Și-a dat demisia

Burak Yilmaz, 40 de ani, fost mare atacant al naționalei Turciei, era antrenorul lui Gaziantep din august 2025.

Și-a dat demisia pe 13 aprilie, imediat după înfrângerea suferită cu Rizespor (1-2).

La acea conferință, acesta a acuzat dur doi oficiali importanți ai federației, pe directorul executiv Fuat Goktaș și pe președintele Comisiei de Arbitri, Ferhat Gundogdu.

„Au îndreptat ancheta legată de pariuri împotriva mea, dar sunt nevinovat. Am spus că ar trebui să continue până la capăt, pentru că sunt nevinovat, însă au făcut asta doar ca să mă reducă la tăcere. Și m-au măcelărit în fiecare meci”, a afirmat Burak, potrivit Olay Media.

Așa procează federația. Arbitrii sunt foarte răi, frate. Șeful arbitrilor este rău. De ce nu pleacă? Cine le asigură imunitatea? Toți au devenit marionetele lui Gundogdu și Goktaș. Totul se bazează pe clientelism și asta mă supără Burak Yilmaz, fost antrenor Gaziantep

Yilmaz a fost deferit Comisiei de Disciplină a federației. Îl așteaptă o lungă suspendare.

Mai multe știri de ultimă oră

Top stiri
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Superliga
10:46
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Citește mai mult
„Emoții pe care nu credeam că le pot avea” VIDEO. Adrian Iencsi, despre  Mircea Lucescu: „Mi-a schimbat modul de a gândi” + Cum vede lupta la titlu
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Superliga
00:18
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Citește mai mult
Oțelul neagă boicotul Promisiunea făcută jucătorilor + apel către suporteri
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Nationala
16.04
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Citește mai mult
Decizie de neînțeles Burleanu a uimit întreaga sală când a anunțat obiectivul lui Hagi la națională: „Pregătim altceva”
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
B365
16.04
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă
Citește mai mult
Termo ALERT | Primăvara se numără avariile și șantierele din sistemul de termoficare din București. 1.800 de blocuri au și azi probleme cu apa caldă

Echipe/Competiții

fcsb 25 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 14 rapid 19 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share