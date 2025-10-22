Zverev, contre cu Becker Ce i-a transmis tenismenul german fostului câștigător de la Wimbledon: „Caută puțină atenție”

Alexander Zverev (28 de ani, #3 ATP) i-a răspuns lui Boris Becker (57 de ani), după ce fostul tenismen l-a criticat pe sportiv.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Alexander Zverev a fost eliminat de Taylor Fritz de la turneul Six Kings Slam din Arabia Saudită, scor 3-6, 4-6.

Zverev i-a dat răspunsul lui Boris Becker: „Caută puțină atenție”

Recent, fostul tenismen Boris Becker a declarat că Alexander Zverev nu se poate compara cu Carlos Alcaraz și Jannik Sinner, sportivii de pe primele două locuri din clasamentul ATP.

În cadrul unui podcast realizat de fosta jucătoare profesionistă Andrea Petkovic, Alexander Zverev a răspuns criticilor lui Boris Becker.

„Sincer să fiu, cred că nu-și face prea multe griji pentru mine. Cred că caută puțin atenție și o primește prin intermediul meu.

Din păcate, așa stau lucrurile. Dar între timp nu-mi mai pasă ”, a declarat sportivul german, potrivit bild.de.

Legat de numărul 3 ATP din acest moment, Boris Becker a declarat în urmă cu aproximativ două săptămâni:

„Elita lumii arată diferit. Chiar am crezut că Zverev bate la ușile lui Sinner și Alcaraz, dar el își caută forma.

Nu se întâmplă nimic nou nici în loja sa. Îl vedem pe tatăl său, pe fratele său, aceleași fețe”, a spus fostul câștigător de la Wimbledon, conform welt.de.

Alexander Zverev a jucat și a pierdut trei finale de turneu de mare șlem, dintre care cea mai recentă, în 2025, la Melbourne.

Germanul a fost învins în minimum de seturi de italianul Jannik Sinner, scor 6-3, 7-6 (4), 6-3.

