Daniel Niccolini (42 de ani), antrenorul secund al Bolognei, și Lukasz Skorupski (34 de ani), portarul echipei, au prefațat partida cu FCSB din Europa League.

FCSB - Bologna se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele două formații se vor întâlni pe Arena Națională, în cadrul rundei 3 din faza principală a competiției. Pentru partida de joi s-au vândut, până marți seara, peste 23.000 de bilete.

FCSB - Bologna. Daniel Niccolini: „Un meci important pentru noi”

Miercuri, antrenorul secund al Bolognei a susținut conferința premergătoare meciului cu FCSB din Europa League.

Niccolini a declarat că echipa s-a pregătit bine, în ciuda lipsei lui Vincenzo Italiano, antrenorul principal al italienilor, care este internat în spital.

„ Este cu siguranță un meci important pentru noi, deoarece această competiție este, în esență, un mini-campionat.

Așadar, trebuie să încercăm să obținem rezultate și puncte din fiecare meci. Ne-am pregătit bine, în ciuda situației de urgență a antrenorului.

Oricum, avem un grup fantastic de băieți care s-au adaptat imediat la această situație. Respectăm cu siguranță această echipă, Steaua București (n.r. - FCSB), care are o istorie foarte importantă.

Cu toate acestea, suntem aici pentru a încerca să ne facem jocul și să încercăm să o facem bine. Îl susțin pe manager. Este clar că într-o astfel de situație de urgență, sunt fericit să pot demonstra calitățile mele.

Este clar că suntem o echipă care lucrează împreună de mulți ani. Așadar, ideile noastre sunt întotdeauna unanime. Sunt mereu recunoscător acestui grup.

Nu este prima dată când ne aflăm în această situație. Când joci meciuri în deplasare în Europa, acestea sunt întotdeauna dificile.

Nici măcar mediul nu este niciodată ușor. Am studiat întreaga organizare a echipei. Am venit aici să ne jucăm șansele. Știm că este un meci dificil, dar trebuie să jucăm jocul nostru. Am studiat jocul FCSB”, a declarat Daniel Niccolini în cadrul conferinței de presă.

Daniel Niccolini: „Cred că întreaga echipă este una bună”

Secundul italienilor consideră că FCSB nu trebuie subestimată, în ciuda rezultatelor slabe din campionat.

„Cred că întreaga echipă este una bună, organizată. Știm că nu se descurcă prea bine în campionat. Ne așteptăm la un meci dificil, plin de provocări. Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun.

Am studiat întreaga echipă. Vom juca cu mult respect, dar fără teamă. Am venit aici să ne facem jocul. Am stat de vorbă. Am văzut stadionul frumos. Abia așteptăm să jucăm. Ne vom distra. Întreaga echipă și întregul mediu sunt de temut”, a adăugat Daniel Niccolini.

Lukasz Skorupski, despre lipsa lui Italiano: „Nu este o situație ușoară”

Portarul celor de la Bologna, Lukasz Skorupski, și-a exprimat regretul cu privire la absența lui Vincenzo Italiano de pe banca echipei.

„ Ne-am trezit într-o situație în care jucăm fără antrenorul principal. Nu este o situație ușoară. Ne pare rău că antrenorul principal este bolnav. Niciunul dintre noi nu se simte bine în această situație. Este normal ca antrenorul nostru să fie alături de noi.

Noi, echipa, trebuie să avem încredere în staff-ul tehnic. Trebuie să preluăm controlul asupra situației și să facem o treabă foarte bună”, a spus Skorupski la conferința de presă.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

