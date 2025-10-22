„Fără teamă”  Bologna abia așteaptă meciul din Europa League: „Am studiat echipa, respectăm Steaua București” +7 foto
Foto: Iosif Popescu
Europa League

„Fără teamă” Bologna abia așteaptă meciul din Europa League: „Am studiat echipa, respectăm Steaua București”

alt-text Iosif Popescu (foto/video) , George Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2025, ora 22:43
alt-text Actualizat: 22.10.2025, ora 23:00
  • Daniel Niccolini (42 de ani), antrenorul secund al Bolognei, și Lukasz Skorupski (34 de ani), portarul echipei, au prefațat partida cu FCSB din Europa League.
  • FCSB - Bologna se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele două formații se vor întâlni pe Arena Națională, în cadrul rundei 3 din faza principală a competiției. Pentru partida de joi s-au vândut, până marți seara, peste 23.000 de bilete.

„O idee nebunească”  Cum vrea să conducă rivalul lui FCSB echipa, deși este internat în spital: „Așa va da instrucțiuni”
Citește și
„O idee nebunească” Cum vrea să conducă rivalul lui FCSB echipa, deși este internat în spital: „Așa va da instrucțiuni”
Citește mai mult
„O idee nebunească”  Cum vrea să conducă rivalul lui FCSB echipa, deși este internat în spital: „Așa va da instrucțiuni”

FCSB - Bologna. Daniel Niccolini: „Un meci important pentru noi”

Miercuri, antrenorul secund al Bolognei a susținut conferința premergătoare meciului cu FCSB din Europa League.

Niccolini a declarat că echipa s-a pregătit bine, în ciuda lipsei lui Vincenzo Italiano, antrenorul principal al italienilor, care este internat în spital.

Este cu siguranță un meci important pentru noi, deoarece această competiție este, în esență, un mini-campionat.

Așadar, trebuie să încercăm să obținem rezultate și puncte din fiecare meci. Ne-am pregătit bine, în ciuda situației de urgență a antrenorului.

Oricum, avem un grup fantastic de băieți care s-au adaptat imediat la această situație. Respectăm cu siguranță această echipă, Steaua București (n.r. - FCSB), care are o istorie foarte importantă.

Cu toate acestea, suntem aici pentru a încerca să ne facem jocul și să încercăm să o facem bine. Îl susțin pe manager. Este clar că într-o astfel de situație de urgență, sunt fericit să pot demonstra calitățile mele.

Este clar că suntem o echipă care lucrează împreună de mulți ani. Așadar, ideile noastre sunt întotdeauna unanime. Sunt mereu recunoscător acestui grup.

Nu este prima dată când ne aflăm în această situație. Când joci meciuri în deplasare în Europa, acestea sunt întotdeauna dificile.

Nici măcar mediul nu este niciodată ușor. Am studiat întreaga organizare a echipei. Am venit aici să ne jucăm șansele. Știm că este un meci dificil, dar trebuie să jucăm jocul nostru. Am studiat jocul FCSB”, a declarat Daniel Niccolini în cadrul conferinței de presă.

Daniel Niccolini: „Cred că întreaga echipă este una bună”

Secundul italienilor consideră că FCSB nu trebuie subestimată, în ciuda rezultatelor slabe din campionat.

„Cred că întreaga echipă este una bună, organizată. Știm că nu se descurcă prea bine în campionat. Ne așteptăm la un meci dificil, plin de provocări. Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun.

Am studiat întreaga echipă. Vom juca cu mult respect, dar fără teamă. Am venit aici să ne facem jocul. Am stat de vorbă. Am văzut stadionul frumos. Abia așteptăm să jucăm. Ne vom distra. Întreaga echipă și întregul mediu sunt de temut”, a adăugat Daniel Niccolini.

Galerie foto (7 imagini)

Daniel Niccolini și Lukasz Skorupski, înaintea meciului cu FCSB. Foto: Iosif Popescu Daniel Niccolini, înaintea meciului cu FCSB. Foto: Iosif Popescu Daniel Niccolini, înaintea meciului cu FCSB. Foto: Iosif Popescu Lukasz Skorupski, înaintea meciului cu FCSB. Foto: Iosif Popescu Lukasz Skorupski, înaintea meciului cu FCSB. Foto: Iosif Popescu
+7 Foto
labels.photo-gallery

Lukasz Skorupski, despre lipsa lui Italiano: „Nu este o situație ușoară”

Portarul celor de la Bologna, Lukasz Skorupski, și-a exprimat regretul cu privire la absența lui Vincenzo Italiano de pe banca echipei.

Ne-am trezit într-o situație în care jucăm fără antrenorul principal. Nu este o situație ușoară. Ne pare rău că antrenorul principal este bolnav. Niciunul dintre noi nu se simte bine în această situație. Este normal ca antrenorul nostru să fie alături de noi.

Noi, echipa, trebuie să avem încredere în staff-ul tehnic. Trebuie să preluăm controlul asupra situației și să facem o treabă foarte bună”, a spus Skorupski la conferința de presă.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

S-a izbit cu mașina de stâlp   FOTO. Căpitanul unei echipe din România a făcut accident în centrul orașului, după ce a consumat alcool
Liga 3
21:25
S-a izbit cu mașina de stâlp FOTO. Căpitanul unei echipe din România a făcut accident în centrul orașului, după ce a consumat alcool
Citește mai mult
S-a izbit cu mașina de stâlp   FOTO. Căpitanul unei echipe din România a făcut accident în centrul orașului, după ce a consumat alcool
„O idee nebunească”  Cum vrea să conducă rivalul lui FCSB echipa, deși este internat în spital: „Așa va da instrucțiuni”
Europa League
20:54
„O idee nebunească” Cum vrea să conducă rivalul lui FCSB echipa, deși este internat în spital: „Așa va da instrucțiuni”
Citește mai mult
„O idee nebunească”  Cum vrea să conducă rivalul lui FCSB echipa, deși este internat în spital: „Așa va da instrucțiuni”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
Lăsat în libertate de judecătoarea care a întârziat 821 de motivări, un bărbat din clanul Cămătarilor a comis noi infracțiuni nu doar în  România, ci și în SUA. „Doamna judecător Cipariu Monica-Claudia nu a fost suspendată din funcție”
europa league bologna fcsb daniel niccolini lukasz skorupski
Știrile zilei din sport
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Opinii
07:17
Cătălin Tolontan „Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut” » Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
Citește mai mult
Cătălin Tolontan&bdquo;Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut&rdquo; &raquo; Povestea unui blat și gestul istoric al fostului arbitru
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Superliga
09:12
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Citește mai mult
„O ruşine mondială!” Mihai Stoica nu s-a abținut după  umilința trăită de FCSB înainte de meciul cu Bologna: „Lamentabil!” » Are un mesaj pentru suporteri
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Superliga
10:57
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Citește mai mult
Alegerile încurcă „Derby de România” Se schimbă ziua de disputare a meciului  FCSB - Dinamo! Anunțul făcut de un oficial LPF
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Liga Campionilor
11:57
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Citește mai mult
Salah, luat la țintă de fani Superstarul egiptean, criticat aspru după victoria de senzație a lui Liverpool: „Să renunțe la prostiile astea!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:50
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
Italienii au invadat România FOTO+VIDEO. Au transformat Centrul Vechi din București într-o mică Italie » Bologna va avea 3.000 de suporteri pe Arena Națională
15:37
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
UEFA explică disputa FCSB-Steaua GOLAZO.ro a întrebat la Nyon de ce a deposedat-o pe site pe  FCSB de CCE » Ce răspuns a dat forul european
16:41
Mutu îi avertizează pe italieni „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB, înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
Mutu îi avertizează pe italieni  „Briliantul” laudă trei jucători de la FCSB , înainte de meciul cu Bologna: „Nu trebuie subestimați”
16:58
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Incident șocant la un meci U14 Antrenorul  a sărit la gâtul arbitrului și l-a agresat verbal » De la ce a pornit totul și cum a reacționat arbitrul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Top stiri din sport
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Auto
11:47
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Citește mai mult
A recunoscut că și-a ucis tatăl Detalii cutremurătoare despre crima comisă de un pilot care putea ajunge în Formula 1 » De la ce a pornit totul
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Campionate
11:11
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
Citește mai mult
Edi explică de ce a rămas Iordănescu, după ce a fost reconfirmat în funcție la Legia: „Am o concluzie clară. Fanii merită o explicație”
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Tenis
10:29
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Citește mai mult
„Preferă să se obosească pentru emiri!” Sinner a devenit ținta atacurilor italienilor, după ce a refuzat să joace la Cupa Davis » Răspunsul ferm al sportivului
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Tenis
09:37
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră
Citește mai mult
Jaqueline Cristian, eliminată Românca a fost învinsă fără drept de apel la Tokyo, dar a obținut o performanță unică în carieră

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 24 dinamo bucuresti 35 rapid 36 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share