Tun financiar Alexandru Albu a  câștigat procesul la FIFA după aventura din Arabia Saudită » Sumă impresionantă încasată în 6 luni
Alexandru Albu (FOTO: Instagram @alexalbu3)
Liga 2

Tun financiar Alexandru Albu a câștigat procesul la FIFA după aventura din Arabia Saudită » Sumă impresionantă încasată în 6 luni

Viorel Tudorache
Publicat: 19.02.2026, ora 10:53
Actualizat: 19.02.2026, ora 10:53
  • Fostul mijlocaș rapidist Alexandru Albu (32 de ani) a dat o adevărată lovitură financiară după experiența scurtă în Arabia Saudită din 2024.

Aventura lui Albu în Arabia Saudită a durat doar șase luni, între 1 iulie și 27 decembrie 2024, și s-a încheiat cu proces la FIFA din cauza întârzierilor salariale repetate.

FIFA a decis că Alexandru Albu are de primit despăgubiri de 137.000 de dolari

Camera de Soluționare a Litigiilor a decis că fotbalistul român trebuie să primească despăgubiri de 136.808 dolari pentru rezilierea unilaterală a contractului cu clubul saudit Al-Safa, după ce nu și-a primit banii la timp.

După despărțirea de Rapid, Albu a semnat în iulie 2024 un contract valabil pe doi ani cu Al Hazem, echipă din Saudi Pro League, pentru un salariu lunar de 29.167 de dolari.

Albu a încasat 128.000 de dolari pentru a accepta să fie împrumutat de Al Hazem

După două luni, mijlocașul român a fost împrumutat la Al-Safa, echipă din liga secundă saudită. Pentru a accepta mutarea, mijlocașul român a încasat 128.334 de dolari de la Al Hazem:

  • salariile aferente lunilor iulie și august 2024, câte 29.167 de dolari fiecare, la care s-a adăugat o plată fixă de 70.000 de dolari.

Potrivit Camerei de Soluționare a Litigiilor FIFA, Alexandru Albu a semnat cu noua echipă un acord pe 10 luni, valabil de la 1 septembrie 2024 până la 30 iunie 2025, în baza căruia urma să primească același salariu lunar de 29.167 de dolari: 9.167 de dolari plătiți de Al-Hazem și 20.000 de dolari de Al-Safa.

Albu a reziliat unilitareal contractul cu Al-Safa, chiar dacă și-a primit restanțele. FIFA i-a dat dreptate

La scurt timp după semnarea contractului, clubul Al-Safa nu și-a achitat salariile pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2024.

Fotbalistul a făcut o notificare oficială pe 3 decembrie 2024, acordând termenul regulamentar de 15 zile pentru plata restanțelor.

Neprimind banii, fotbalistul a trimis o scrisoare de reziliere către Al-Safa pe 27 decembrie 2024, invocând prevederile regulamentului internațional care permite încetarea contractului cu „justă cauză” în cazul neplății la data scandentă a cel puțin două salarii consecutive.

Judecătorul FIFA a precizat că, deși clubul i-a achitat ulterior lui Albu sumele restante, la 26 februarie 2025, la momentul rezilierii contractul rămăsese neplătit.

Prin urmare, fotbalistul a dobândit dreptul de a rezilia unilateral contractul fără a suporta consecințe negative.

Albu a cerut 161.000 de dolari pentru reziliere

În cererea depusă la FIFA pe 24 februarie 2025, Albu a solicitat 161.106,14 dolari:

  • 20.000 dolari - salariul restant pentru decembrie 2024;
  • 81.106,14 dolari - despăgubiri atenuate pentru perioada ianuarie - iunie 2025, calculate după deducerea salariului de 9.000 euro/lună obținut ulterior la FC Botoșani;
  • 60.000 dolari - despăgubiri suplimentare, echivalentul a trei salarii lunare.

Cererea lui Albu a fost parțial acceptată. Prin urmare, FIFA a stabilit că fotbalistul trebuie să primească 20.000 de dolari pentru salariul restant din decembrie 2024 și 116.808 dolari ca despăgubiri pentru rezilierea contractului, la care se adaugă dobândă anuală de 5% calculată din 27 decembrie 2024 până la plata efectivă.

352.309 dolari
este suma totală câștigată de Alexandru Albu în cele 6 luni petrecute în Arabia Saudită

FIFA: „Compensație rezonabilă și justificată”

Judecătorul unic a menționat în motivare că „suma trebuie considerată o compensație rezonabilă și justificată pentru încălcarea contractului în prezenta speță”.

Valoarea despăgubirilor a fost redusă ținând cont de veniturile obținute între timp de fotbalist la FC Botoșani, unde, potrivit FIFA, a avut un salariu net de 9.000 de euro lunar, respectiv 9.453 de dolari.

Astfel, comisia forului mondial a stabilit o diminuare totală a prejudiciului de 54.000 de dolari pentru perioada până la 30 iunie 2025. Decizia poate fi atacată la TAS.

În prezent, Alexandru Albu joacă la Unirea Slobozia, după ce a mai trecut și pe la Chindia Târgoviște.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FIFA Arabia Saudita alexandru albu al hazem
