„Nu e ce trebuie!” Ionuț Lupescu a răbufnit după ce a văzut noua siglă a lui Dinamo: „Nu o să apară pe noul stadion”

Ionuț Lupescu (57 de ani), fost mare jucător al lui Dinamo, a avut o reacție dură cu privire la noua siglă a „câinilor”, care a fost contestată și de fani.

Luni, Dinamo și-a prezentat noua siglă, care ar urma să fie adoptată la 1 iulie.

Totuși, conducerea clubului a emis un comunicat în care a precizat că noua emblemă anunțată nu e definitivă și va fi schimbată în viitor, ca urmare a protestului ultrașilor din PCH și Peluza Sud.

Ionuț Lupescu: „Nu e ceea ce trebuie”

Ionuț Lupescu consideră că, înainte de a fi luată o decizie cu privire la schimbarea siglei clubului, conducerea trebuia să se consulte cu fanii lui Dinamo.

„Bine că am fost plecat când a apărut acest lucru, că dacă eram aici, poate eram mai impulsiv. Într-adevăr, nu e ceea ce trebuie.

Din păcate, uşor, uşor, copiază ce au făcut cei de la Federaţie, schimbă identitatea. Din 2014, la Federaţie, de atunci s-a inventat fotbalul în România, cei 105-110 ani nu au mai existat.

Acelaşi lucru se pare că se întâmplă şi aici, după 2-3 ani, cei 75 de ani pe care Dinamo i-a avut în sportul românesc se pare că nu mai contează.

E păcat că nu se consultă cu cei care trebuie, cu suporterii în primul rând. Şi eu sunt suporter, dacă nu erau ei, acest club nu mai exista.

Cred că ar fi meritat mult mai mult respect. Eu cred că, cu siguranță, pe noul stadion această siglă nu o să apară, am văzut un video cu această siglă pe noul stadion”, a declarat Ionuț Lupescu, conform as.ro.

Nemulțumiți de decizia clubului de a nu anula complet schimbarea siglei și a prezenta o altă variantă sau o dată pentru o nouă siglă, Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud Dinamo au transmis, joi, că nu vor lua parte la penultimul meci acasă, cu FC Argeș.

Ionuț Lupescu a evoluat pentru Dinamo în trei perioade diferite: 1986-1990, 1998 - august 2000 și noiembrie 2000 - octombrie 2001.

Pentru Dinamo urmează meciul cu FC Argeș de duminică, de la ora 19:00, din etapa 8 din play-off-ul Ligii 1. Partida va fi transmisă live pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 8 46 2 U Cluj 7 42 3 CFR Cluj 8 41* 4 Dinamo 7 34 5 Rapid 7 32 6 FC Argeș 7 30 *beneficiază de rotunjire *beneficiază de rotunjire

