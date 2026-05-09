Iran insistă pentru garanții Mesaj ferm al țării asiatice înainte de participarea la CM 2026: „Nu renunțăm la cultură și convingeri”

Federația Iraniană de Fotbal a transmis un nou mesaj prin care cere ca jucătorii și reprezentanții țării să fie tratați corespunzător la Mondialul din această vară.

CM 2026 va fi primul turneu final cu 48 de echipe, iar numărul de meciuri va depăși 100, cu 40% mai mult mult față de ediția din 2022.

Președintele federației din Iran, Mehdi Taj, a cerut recent garanții din partea FIFA, pentru ca țara și reprezentanții săi să nu fie insultați în vreun fel pe parcursul turneului din SUA, iar acum forul statului din Asia insistă pentru această cauză printr-un nou comunicat.

Federația Iraniană de Fotbal: „Nu vom renunța la cultura și convingerile noastre”

Iranienii cer în continuare respect din partea SUA, iar șeful federației a alcătuit și o listă de condiții pe care gazdele trebuie să le îndeplinească, pentru ca naționala din Iran să ia parte la turneu, așa cum a anunțat.

„Cu siguranță vom participa la Cupa Mondială din 2026, dar gazdele trebuie să țină cont de cerințele noastre.

Vom participa la turneul final, dar fără a renunța la credințele, cultura și convingerile noastre”, este mesajul transmis de federație, potrivit aljazeera.com.

Cât despre condițiile impuse de Mehdi Taj, acestea includ acordarea vizelor și respectarea personalului echipei naționale, a drapelului echipei și a imnului național pe durata turneului, dar și cerințe de securitate ridicată pe aeroporturi, la hoteluri și pe rutele către stadioanele pe care va evolua echipa.

Prezența țării asiatice la turneul final din această vară a fost incertă în ultimele luni, pe fondul conflictului armat cu SUA, una dintre cele trei țări organizatoare, alături de Mexic și Canada.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport