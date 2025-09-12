Băluță poate rata transferul Motivul pentru care nu a plecat încă în SUA, deși a fost prezentat de Los Angeles FC

Alexandru Băluță (31 de ani) ar putea avea probleme cu transferul la Los Angeles FC.

Deși a fost prezentat oficial de formația din SUA, fostul jucător de la FCSB a întâmpinat o altă problemă.

Băluță nu a mai intrat în planurile celor de la FCSB în acest sezon, în care nu a bifat niciun minut, fiind nevoit să-și găsească o nouă echipă.

Alexandru Băluță ar putea rata transferul la Los Angeles FC

Deși formația din California l-a prezentat oficial pe Băluță la finalul lunii august, jucătorul român are dificultăți legate de mutarea în SUA.

Băluță nu a reușit să obțină viza pentru Statele Unite , deși au trecut două săptămâni de la prezentare, informează jurnalistul american Josh Gross.

Some LAFC roster updates from Steve Cherundolo after the two-week FIFA break: Irish midfielder Andy Moran is available; Brazilian midfielder Jailson is not (visa); El Salvador's Nathan Ordaz is out Saturday at San Jose; Venezuelan forward David Martínez is fine to play. — Josh Gross (@yay_yee) September 11, 2025

Acesta a postat pe platforma X câteva informații despre noii jucători disponibili pentru Los Angeles FC, iar în cazul lui Băluță a explicat că situația vizei nu este rezolvată.

Fotbalistul român ar urma să fie coleg cu Hugo Lloris și Heung-Min Son, foștii jucători ai lui Tottenham, dacă mutarea se va realiza în cele din urmă.

„Alex vine cu o bogată experiență din campionatele europene de top și din competițiile internaționale. Am considerat că este important să adăugăm încă o opțiune ofensivă unui grup deja puternic, pentru a ne consolida șansele de a câștiga trofee în acest an.

Calitățile ofensive și versatilitatea lui Alex vor fi atuuri importante pentru echipa noastră, iar faptul că este la fel de entuziasmat ca noi de această oportunitate este încurajator”, a spus John Thorrington, co-președinte și Director General al LAFC, la momentul prezentării.

