Băluță poate rata transferul Motivul pentru care nu a plecat încă în SUA, deși a fost prezentat de Los Angeles FC
Alexandru Băluță foto: montaj/GOLAZO.ro
Stranieri

Băluță poate rata transferul Motivul pentru care nu a plecat încă în SUA, deși a fost prezentat de Los Angeles FC

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 22:56
alt-text Actualizat: 12.09.2025, ora 22:56
  • Alexandru Băluță (31 de ani) ar putea avea probleme cu transferul la Los Angeles FC.
  • Deși a fost prezentat oficial de formația din SUA, fostul jucător de la FCSB a întâmpinat o altă problemă.

Băluță nu a mai intrat în planurile celor de la FCSB în acest sezon, în care nu a bifat niciun minut, fiind nevoit să-și găsească o nouă echipă.

„Nu sunt aici să revoluționez”   Cristi Chivu l-a apărat pe Calhanoglu înainte de Derby D'Italia: „Asta am văzut la el”
Citește și
„Nu sunt aici să revoluționez” Cristi Chivu l-a apărat pe Calhanoglu înainte de Derby D'Italia: „Asta am văzut la el”
Citește mai mult
„Nu sunt aici să revoluționez”   Cristi Chivu l-a apărat pe Calhanoglu înainte de Derby D'Italia: „Asta am văzut la el”

Alexandru Băluță ar putea rata transferul la Los Angeles FC

Deși formația din California l-a prezentat oficial pe Băluță la finalul lunii august, jucătorul român are dificultăți legate de mutarea în SUA.

Băluță nu a reușit să obțină viza pentru Statele Unite, deși au trecut două săptămâni de la prezentare, informează jurnalistul american Josh Gross.

Acesta a postat pe platforma X câteva informații despre noii jucători disponibili pentru Los Angeles FC, iar în cazul lui Băluță a explicat că situația vizei nu este rezolvată.

Fotbalistul român ar urma să fie coleg cu Hugo Lloris și Heung-Min Son, foștii jucători ai lui Tottenham, dacă mutarea se va realiza în cele din urmă.

„Alex vine cu o bogată experiență din campionatele europene de top și din competițiile internaționale. Am considerat că este important să adăugăm încă o opțiune ofensivă unui grup deja puternic, pentru a ne consolida șansele de a câștiga trofee în acest an.

Calitățile ofensive și versatilitatea lui Alex vor fi atuuri importante pentru echipa noastră, iar faptul că este la fel de entuziasmat ca noi de această oportunitate este încurajator”, a spus John Thorrington, co-președinte și Director General al LAFC, la momentul prezentării.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

S-a întors de la cafea A dispărut înainte să semneze contractul, iar după 10 zile a fost prezentat de o echipă din altă țară
Campionate
22:36
S-a întors de la cafea A dispărut înainte să semneze contractul, iar după 10 zile a fost prezentat de o echipă din altă țară
Citește mai mult
S-a întors de la cafea A dispărut înainte să semneze contractul, iar după 10 zile a fost prezentat de o echipă din altă țară
Programul etapei #11 Rundă plină de meciuri tari în Liga 1: U Craiova - Dinamo, „Primvs Derby” și U Cluj - CFR
Superliga
22:03
Programul etapei #11 Rundă plină de meciuri tari în Liga 1: U Craiova - Dinamo, „Primvs Derby” și U Cluj - CFR
Citește mai mult
Programul etapei #11 Rundă plină de meciuri tari în Liga 1: U Craiova - Dinamo, „Primvs Derby” și U Cluj - CFR

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
SUA transfer viza los angeles fc alexandru baluta
Știrile zilei din sport
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Nationala
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Campionate
11:57
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Citește mai mult
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Superliga
14:31
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Citește mai mult
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Diverse
15:50
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Citește mai mult
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
„Nu-i port pică tatălui meu” Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
„Nu-i port pică tatălui meu”  Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
18:11
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
Nations League 2026-2027  S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
17:40
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute 
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Diverse
16:17
Stadion legendar transformat în parc Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Citește mai mult
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Diverse
16:46
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Citește mai mult
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Superliga
12.09
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Citește mai mult
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Campionate
10:46
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Citește mai mult
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 11 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share