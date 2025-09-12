„Nu sunt aici să revoluționez”   Cristi Chivu l-a apărat pe Calhanoglu înainte de Derby D'Italia: „Asta am văzut la el” +17 foto
Juventus - Inter foto: montaj/GOLAZO.ro
Stranieri

„Nu sunt aici să revoluționez” Cristi Chivu l-a apărat pe Calhanoglu înainte de Derby D'Italia: „Asta am văzut la el”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 22:34
  • Cristi Chivu (44 de ani) a prefațat derby-ul cu Juventus din etapa #3 din Serie A.
  • Juventus - Inter se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Inter a debutat cu un succes la scor, 5-0 cu Torino, în prima etapă din Serie A, însă eșecul cu Udinese, 1-2, a generat mai multe discuții în tabăra „nerazzurrilor”.

„Numai neadevăruri xenofobe!” Președintele Csikszereda, în fața Comisiei FRF: „Să-și depună demisiile! Mi-au spus că abuzez de toleranța românilor”
Citește și
„Numai neadevăruri xenofobe!” Președintele Csikszereda, în fața Comisiei FRF: „Să-și depună demisiile! Mi-au spus că abuzez de toleranța românilor”
Citește mai mult
„Numai neadevăruri xenofobe!” Președintele Csikszereda, în fața Comisiei FRF: „Să-și depună demisiile! Mi-au spus că abuzez de toleranța românilor”

Juventus - Inter. Cristi Chivu:

Acum, tehnicianul român încearcă să pregătească atent meciul cu Juventus, primul cu adevărat dificil din acest sezon.

„Jucătorii care au rămas aici s-au antrenat bine. Ceilalți au plecat la echipa națională. Astăzi a fost prima zi completă ca lot, important este că toată lumea este bine și pregătită pentru acest meci.

Suntem abia în a treia etapă, dar aceste meciuri trebuie jucate mai devreme sau mai târziu. Nu putem forța prea mult, ambele echipe știu cât de important este un meci Juve - Inter. Trebuie să găsim energia potrivită”, a spus Chivu la conferință, potrivit tuttomercatoweb.com.

E un jucător important. Nu contează cum a venit, ar fi trebuit să ajungă aici înainte să semneze cu City. Cu siguranță că aduce valoare echipei, la fel cum o fac și colegii săi. Cristi Chivu, despre Akanji
Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (5).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Inter Milano - Torino. Cristi Chivu, la debutul în Serie A. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+17 Foto
labels.photo-gallery

Cristi Chivu: „Nu sunt aici să revoluționez”

Întrebat despre eșecul cu Udinese, care a stârnit mai multe discuții, inclusiv despre o posibilă demitere a sa, Chivu a răspuns:

„Nu am vorbit despre defecte, ci despre certitudini. Apoi, au fost câteva lucruri care nu mi-au plăcut, dar trebuie să fiu consecvent și să aleg echipa inteligent.

Nu sunt aici să revoluționez, pentru că asta ar fi imposibil. Inter a fost întotdeauna în vârful fotbalului italian și european, trebuie să adăugăm ceva pentru a-i face să performeze și să redescopere pasiunea, încrederea în propriile abilități, energia și motivația de a-și atinge obiectivele.

Avem o identitate și încercăm să ne ducem treaba la bun sfârșit. Apoi depinde de momentele jocului, de planul de joc, care poate fi răsturnat, și trebuie să acceptăm că trebuie să găsim soluții. Identitatea noastră este întotdeauna aceeași: mergem și jucăm meciul, găsim cea mai bună variantă din ceea ce avem. Și încercăm să dominăm ca grup”, a mai spus Chivu.

Întrebat despre declarațiile lui Capello, care susține că Hakan Calhanoglu e o problemă pentru Inter, tehnicianul român a repliocat: „Știu ce pot oferi jucătorii mei și care e nivelul lor. În ultimele săptămâni, am văzut un jucător motivat care încearcă mereu să dea tot ce are mai bun. N-a avut o vară foarte bună, dar sunt fericit că a rămas”.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

U Cluj - Rapid 0-0 Giuleștenii ratează șansa de a urca pe primul loc în Superliga
Superliga
22:56
U Cluj - Rapid 0-0 Giuleștenii ratează șansa de a urca pe primul loc în Superliga
Citește mai mult
U Cluj - Rapid 0-0 Giuleștenii ratează șansa de a urca pe primul loc în Superliga
„Hagi n-ar trebui să fie selecționer” Un fost „tricolor” se opune venirii lui Gică la naționala: „Poate să o preia  peste 10 ani”
Nationala
21:09
„Hagi n-ar trebui să fie selecționer” Un fost „tricolor” se opune venirii lui Gică la naționala: „Poate să o preia peste 10 ani”
Citește mai mult
„Hagi n-ar trebui să fie selecționer” Un fost „tricolor” se opune venirii lui Gică la naționala: „Poate să o preia  peste 10 ani”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
Fost pilot tânăr de MiG-21, care poate fi reîncorporat, despre problemele militare ale României: „În cazul unui conflict, rezerva noastră de rachete s-ar termina destul de repede” 
derby serie a JUVENTUS Inter Milano Cristi Chivu
Știrile zilei din sport
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Nationala
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Citește mai mult
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Campionate
11:57
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Citește mai mult
Homawoo, momente terifiante Fostul jucător de la Dinamo s-a ciocnit cap în cap cu un adversar, în Liege - Mechelen. „Comoție cerebrală și criză de epilepsie”
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Superliga
14:31
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Citește mai mult
Charalambous simte presiunea Mesaj pentru jucătorii săi înainte de Csikszereda - FCSB + Ce spune despre națională și arbitraje
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Diverse
15:50
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Citește mai mult
Povestea care l-a impresionat pe Popovici David ajută din nou micii campioni: „Forța acestui copil a ieșit la iveală”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:20
„Nu-i port pică tatălui meu” Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
„Nu-i port pică tatălui meu”  Denis Alibec, mărturie despre copilăria sa: „Mama și bunica sunt totul pentru mine”
18:11
Nations League 2026-2027 S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
Nations League 2026-2027  S-au stabilit urnele! Ce adversari poate avea România și când va avea loc tragerea la sorți
17:40
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute
Mitriță s-a accidentat Internaționalul român, scos pe targă de pe teren în campionatul Chinei după 40 de minute 
16:03
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Mircea Lucescu, la raport ANALIZĂ. Cum a ajuns Il Luce în  pragul celei de-a doua demiteri de la naționala României
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Top stiri din sport
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Diverse
16:17
Stadion legendar transformat în parc Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Citește mai mult
Stadion legendar transformat în parc    Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Diverse
16:46
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
Citește mai mult
Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Superliga
12.09
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
Citește mai mult
„Penalty clar! Am dat mesaj sus” Angelescu, furios: „Nu suntem doriți! E bătaie de joc” + Atac la Sabău: „O să ne explice cum a inventat el apa”
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Campionate
10:46
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”
Citește mai mult
„Începem radioterapia” Vești proaste pentru fostul atacant italian: boala a avansat: „Oaspetele a ajuns la vertebre”

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 11 rapid 14 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share