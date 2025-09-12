„Nu sunt aici să revoluționez” Cristi Chivu l-a apărat pe Calhanoglu înainte de Derby D'Italia: „Asta am văzut la el”

Cristi Chivu (44 de ani) a prefațat derby-ul cu Juventus din etapa #3 din Serie A.

Juventus - Inter se joacă sâmbătă, de la ora 19:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Inter a debutat cu un succes la scor, 5-0 cu Torino, în prima etapă din Serie A, însă eșecul cu Udinese, 1-2, a generat mai multe discuții în tabăra „nerazzurrilor”.

Juventus - Inter. Cristi Chivu:

Acum, tehnicianul român încearcă să pregătească atent meciul cu Juventus, primul cu adevărat dificil din acest sezon.

„Jucătorii care au rămas aici s-au antrenat bine. Ceilalți au plecat la echipa națională. Astăzi a fost prima zi completă ca lot, important este că toată lumea este bine și pregătită pentru acest meci.

Suntem abia în a treia etapă, dar aceste meciuri trebuie jucate mai devreme sau mai târziu. Nu putem forța prea mult, ambele echipe știu cât de important este un meci Juve - Inter. Trebuie să găsim energia potrivită”, a spus Chivu la conferință, potrivit tuttomercatoweb.com.

E un jucător important. Nu contează cum a venit, ar fi trebuit să ajungă aici înainte să semneze cu City. Cu siguranță că aduce valoare echipei, la fel cum o fac și colegii săi. Cristi Chivu, despre Akanji

Cristi Chivu: „Nu sunt aici să revoluționez”

Întrebat despre eșecul cu Udinese, care a stârnit mai multe discuții, inclusiv despre o posibilă demitere a sa, Chivu a răspuns:

„Nu am vorbit despre defecte, ci despre certitudini. Apoi, au fost câteva lucruri care nu mi-au plăcut, dar trebuie să fiu consecvent și să aleg echipa inteligent.

Nu sunt aici să revoluționez, pentru că asta ar fi imposibil. Inter a fost întotdeauna în vârful fotbalului italian și european, trebuie să adăugăm ceva pentru a-i face să performeze și să redescopere pasiunea, încrederea în propriile abilități, energia și motivația de a-și atinge obiectivele.

Avem o identitate și încercăm să ne ducem treaba la bun sfârșit. Apoi depinde de momentele jocului, de planul de joc, care poate fi răsturnat, și trebuie să acceptăm că trebuie să găsim soluții. Identitatea noastră este întotdeauna aceeași: mergem și jucăm meciul, găsim cea mai bună variantă din ceea ce avem. Și încercăm să dominăm ca grup”, a mai spus Chivu.

Întrebat despre declarațiile lui Capello, care susține că Hakan Calhanoglu e o problemă pentru Inter, tehnicianul român a repliocat: „Știu ce pot oferi jucătorii mei și care e nivelul lor. În ultimele săptămâni, am văzut un jucător motivat care încearcă mereu să dea tot ce are mai bun. N-a avut o vară foarte bună, dar sunt fericit că a rămas”.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport